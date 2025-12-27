Изобилие голов в матче Канады, звёзды Швеции сделали своё дело. Итоги дня МЧМ

Финляндия и США также начали турнир с ярких побед, забросив по шесть шайб в ворота соперников.

В ночь с 26 на 27 декабря в США стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею 2026 года. В этот раз турнир принимают два американских города – Миннеаполис и Сент-Пол. В первый игровой день состоялись четыре матча. Коротко подводим итоги встреч.

Сборная Швеции одержала победу над Словакией в стартовом матче МЧМ-2026

В Сент-Поле завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Гранд Казино Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 3:2.

Федерации хоккея Швеции привезла в США довольно средний состав. Однако уже в первом матче турнира своё дело сделали главные звёзды шведской молодёжки. Три игрока, на которых делает ключевую ставку тренерский штаб команды, забросили по шайбе в ворота словаков, принеся сборной тяжелейшую победу.

На 30-й минуте нападающий сборной Швеции Антон Фронделль забил первый гол. На 34-й минуте форвард Виктор Эклунд удвоил преимущество шведов. На 40-й минуте нападающий Томаш Побежал сократил отставание команды Словакии. На 51-й минуте форвард словацкой сборной Тобиаш Томик сравнял счёт. На 57-й минуте нападающий Ивар Штенберг вывел шведскую команду вперёд, установив окончательный счёт — 3:2.

Сборная Финляндии уверенно обыграла Данию на молодёжном чемпионате мира по хоккею

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Дании и Финляндии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов со счётом 6:2.

В составе датской сборной шайбы забросили Уильям Бунгор и Антон Линде.

В составе финской сборной голы записали на свой счёт Роопе Вестеринен (2), Онни Кальто, Оливер Суванто, Аатос Койву, Йоона Саарелайнен.

В следующем матче сборная Дании встретится с Чехией 28 декабря. Национальная команда Финляндии сыграет со сборной Латвии 29 декабря.

Сборная США с победы стартовала на молодёжном ЧМ, уверенно одолев Германию

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Германии и США. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой американцев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Макс Планте, Чейз Рид, Уильям Хоркофф, Уилл Зеллерс (дубль) и Коул Айзерман. У немцев шайбы забросили Фабио Козе, Симон Зайдль и Ленни Бос.

В следующем матче сборная Германии встретится со Словакией сегодня, 27 декабря. Национальная команда США сыграет со сборной Швейцарии 28 декабря.

Канада обыграла Чехию на молодёжном ЧМ в матче с 12 шайбами

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Канады. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой канадцев со счётом 7:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэди Мартин, Майкл Хейдж, Зэйн Парех (дубль), Тидж Игинла, Итан Маккензи и Портер Мартон.

У чехов сегодня забивали Томаш Полетин (дубль), Войцех Чихар, Петр Сикора, а также Томаш Галвас.

В следующем матче чехи сразятся со сборной Дании, а канадская сборная проведёт встречу с Латвией. Обе игры пройдут в ночь с 27 на 28 декабря.

Матчи в ночь с 27 на 28 декабря:

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.