Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2026 года, результаты матчей, расписание игр, турнирная таблица, календарь

Изобилие голов в матче Канады, звёзды Швеции сделали своё дело. Итоги дня МЧМ
Егор Торишный
Итоги дня МЧМ по хоккею: утро 27 декабря
Финляндия и США также начали турнир с ярких побед, забросив по шесть шайб в ворота соперников.

В ночь с 26 на 27 декабря в США стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею 2026 года. В этот раз турнир принимают два американских города – Миннеаполис и Сент-Пол. В первый игровой день состоялись четыре матча. Коротко подводим итоги встреч.

Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее

Сборная Швеции одержала победу над Словакией в стартовом матче МЧМ-2026

В Сент-Поле завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Гранд Казино Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 3:2.

Федерации хоккея Швеции привезла в США довольно средний состав. Однако уже в первом матче турнира своё дело сделали главные звёзды шведской молодёжки. Три игрока, на которых делает ключевую ставку тренерский штаб команды, забросили по шайбе в ворота словаков, принеся сборной тяжелейшую победу.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
26 декабря 2025, пятница. 21:00 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 2
Словакия U20
1:0 Фронделль (Фрей, Штенберг) – 29:05 (5x4)     2:0 Эклунд (Фронделль, Берглунд) – 33:16 (5x4)     2:1 Побежал (Мисяк) – 39:55 (5x3)     2:2 Томик (Питка) – 50:55 (5x5)     3:2 Штенберг (Генборг) – 56:03 (5x5)    

На 30-й минуте нападающий сборной Швеции Антон Фронделль забил первый гол. На 34-й минуте форвард Виктор Эклунд удвоил преимущество шведов. На 40-й минуте нападающий Томаш Побежал сократил отставание команды Словакии. На 51-й минуте форвард словацкой сборной Тобиаш Томик сравнял счёт. На 57-й минуте нападающий Ивар Штенберг вывел шведскую команду вперёд, установив окончательный счёт — 3:2.

«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?
«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?

Сборная Финляндии уверенно обыграла Данию на молодёжном чемпионате мира по хоккею

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Дании и Финляндии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов со счётом 6:2.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
26 декабря 2025, пятница. 23:30 МСК
Дания U20
Окончен
2 : 6
Финляндия U20
0:1 Вестеринен (Кухта, Туува) – 01:49 (5x5)     0:2 Кальто (Вестергард, Кивихарью) – 02:19 (5x5)     1:2 Бунгор (Амондсен, Якобсен) – 06:08 (5x5)     1:3 Суванто (Кухта, Болиус) – 10:07 (5x4)     1:4 Койву (Кивихарью, Руохонен) – 24:45 (5x5)     1:5 Саарелайнен (Болиус, Ванханен) – 26:19 (5x4)     1:6 Вестеринен (Кухта, Туува) – 31:21 (5x5)     2:6 Линде (Якобсен, Ларсен) – 42:22 (5x4)    

В составе датской сборной шайбы забросили Уильям Бунгор и Антон Линде.

В составе финской сборной голы записали на свой счёт Роопе Вестеринен (2), Онни Кальто, Оливер Суванто, Аатос Койву, Йоона Саарелайнен.

В следующем матче сборная Дании встретится с Чехией 28 декабря. Национальная команда Финляндии сыграет со сборной Латвии 29 декабря.

Турнирная таблица МЧМ по хоккею – 2026

Сборная США с победы стартовала на молодёжном ЧМ, уверенно одолев Германию

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Германии и США. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой американцев со счётом 6:3.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
27 декабря 2025, суббота. 02:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 6
США U20
0:1 Планте (Стига, Клебер) – 05:34 (5x5)     0:2 Рид (Зеллерс, Макморроу) – 10:53 (5x5)     0:3 Хоркофф (Цимер, Хэгенс) – 15:55 (5x5)     1:3 Козе (Хендель, Шварц) – 17:39 (5x5)     2:3 Зайдль (Вильхофт) – 25:46 (5x5)     2:4 Зеллерс (Хатсон, Спелласи) – 30:31 (5x5)     3:4 Бос (Вильхофт, Крецшмар) – 31:27 (5x5)     3:5 Зеллерс (Спелласи) – 34:58 (5x5)     3:6 Айзерман (Хатсон) – 38:07 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Макс Планте, Чейз Рид, Уильям Хоркофф, Уилл Зеллерс (дубль) и Коул Айзерман. У немцев шайбы забросили Фабио Козе, Симон Зайдль и Ленни Бос.

В следующем матче сборная Германии встретится со Словакией сегодня, 27 декабря. Национальная команда США сыграет со сборной Швейцарии 28 декабря.

Канада возьмёт реванш? США оформят «золотой» хет-трик? Превью МЧМ-2026 по хоккею
Канада возьмёт реванш? США оформят «золотой» хет-трик? Превью МЧМ-2026 по хоккею

Канада обыграла Чехию на молодёжном ЧМ в матче с 12 шайбами

В ночь с 26 на 27 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Канады. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой канадцев со счётом 7:5.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
27 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК
Чехия U20
Окончен
5 : 7
Канада U20
0:1 Мартин (Маккенна, Хейдж) – 13:53 (5x5)     1:1 Полетин (Бенак, Пшеничка) – 17:01 (5x5)     1:2 Хейдж (Мартин, Дэнфорд) – 17:38 (5x5)     2:2 Чихар (Бенак, Ман) – 24:02 (5x5)     3:2 Сикора (Чихар, Нестрашил) – 32:13 (5x5)     3:3 Парех (Рид, Денуайе) – 37:02 (5x5)     3:4 Парех (Маккенна, Решни) – 43:49 (5x4)     4:4 Полетин (Сикора, Галвас) – 45:21 (5x5)     4:5 Игинла (Миса, Маккензи) – 46:32 (5x5)     4:6 Маккензи (Хейдж) – 49:12 (5x5)     5:6 Галвас (Нестрашил, Чихар) – 55:26 (5x5)     5:7 Мартон (Бодуан, Маккензи) – 59:00 (en)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэди Мартин, Майкл Хейдж, Зэйн Парех (дубль), Тидж Игинла, Итан Маккензи и Портер Мартон.

У чехов сегодня забивали Томаш Полетин (дубль), Войцех Чихар, Петр Сикора, а также Томаш Галвас.

В следующем матче чехи сразятся со сборной Дании, а канадская сборная проведёт встречу с Латвией. Обе игры пройдут в ночь с 27 на 28 декабря.

Матчи в ночь с 27 на 28 декабря:

Сборной России нет на МЧМ-2026. Но есть 3 причины дать шанс этому турниру
Сборной России нет на МЧМ-2026. Но есть 3 причины дать шанс этому турниру

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

