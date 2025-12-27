Скидки
Куда ЦСКА может обменять Даниэля Спронга, слухи об обмене Спронга, почему Спронг не играет за ЦСКА, что делать ХК ЦСКА

ЦСКА обменяет своего лучшего бомбардира? Куда могут отправить проблемного Спронга
Владимир Лаевский
Возможно, наиболее эффективным способно стать самое непопулярное решение.

В КХЛ продолжается одна из главных саг нынешнего сезона. Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг всё ещё сидит в запасе, а в СМИ активно мелькают слухи о его будущем.

Так, на днях появилась информация, что нидерландский форвард близок к обмену в «Спартак» — мол, сделка уже на финишной прямой. Как стало известно «Чемпионату», эти сведения не соответствуют действительности. Красно-белые не ведут переговоры о переходе Спронга.

Тем не менее подобные слухи не возникают на ровном месте. Кажется, ЦСКА всерьёз вознамерился обменять Даниэля. И это рано или поздно произойдёт.

Вот только куда отправят проблемного нападающего? Что потребуют за него?

Вопросы остаются без ответов.

Тем не менее ясно вот что: Спронг должен покинуть стан армейцев. И не просто покинуть — а за достойную плату.

Даниэль Спронг

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В последний раз нидерландский хоккеист выходил на лёд во встрече с «Ладой» 27 ноября. Тогда он набрал очко за результативную передачу, а ЦСКА одержал победу. После этого Даниэль пропустил уже девять матчей подряд. Несмотря на это, Спронг по-прежнему с отрывом является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом ЦСКА. На его счету 31 (12+19) очко в 29 встречах. Ближе всех к нему подобрался Прохор Полтапов, оформивший 22 (9+13) очка в 40 матчах.

Отрыв в девять результативных действий для человека, который провёл более чем на 25% меньше игр, — это колоссально. Даниэль доказал, что умеет играть эффективно, что способен показывать довольно высокий уровень, а это в сочетании со статусом лучшего бомбардира клуба серьёзно повышает его стоимость. Хоть у Спронга непростой характер, очевидно, что москвичи не отпустят его просто так. Тем, кто может быть заинтересован в сделке, придётся выложить нечто настолько же ценное.

А ведь ЦСКА ещё и не захочет обменивать форварда на деньги — сейчас они ничем команде не помогут. Армейцы по-прежнему борются за зону плей-офф и на данный момент занимают восьмое место на Западе. До идущих девятыми «Шанхайских Драконов» — пять очков. Отрыв, может быть, и довольно комфортный, однако в нынешней КХЛ всё быстро меняется.

Помимо этого, москвичам нужно усиление, поскольку, если они попадут в плей-офф, потенциальный вылет в первом раунде им вряд ли простят.

Тем более третий год подряд.

В общем, ЦСКА нужны игроки, которые смогут помочь здесь и сейчас. Топовый снайпер, который сумеет заменить Спронга и при этом встроится в систему Игоря Никитина. Или надёжный защитник — а то и парочка.

Если армейцы нацелятся на качественного нападающего, то тогда им, вероятно, стоит глянуть в сторону «Трактора». Там переизбыток ярких форвардов, поэтому найти нужную кандидатуру не составит труда. Например, забрать Василия Глотова — россиянин, набравший всего 20 (5+15) очков в 39 матчах, совсем захандрил в Челябинске, так что новый вызов ему будет очень кстати.

Но тут вопрос, зачем «Трактору» идти на такую сделку. Команде лучше усилить защиту и вратарскую линию — новый нападающий им явно не нужен. Тем более проблемный. Своих сложностей хватает.

Возможно, ЦСКА стоило бы связаться с «Северсталью». Череповчане не против отдать Кирилла Пилипенко, которому пора сменить обстановку. Тем не менее обмен «один на одного» вряд ли устроит хоть одну из сторон. Для москвичей только Пилипенко — слишком малая цена за Спронга, а «Северсталь» едва пойдёт на решительные ходы, поскольку команда наконец нашла баланс и может на что-то претендовать в плей-офф.

Есть вариант попробовать договориться с «Шанхаем» о Кевине Лабанке: «драконы» наверняка не откажутся от достойной платы со стороны ЦСКА, а армейцы получат готовую звезду. Однако команды — прямые конкуренты, и если сделка состоится, то только в том случае, если китайский клуб лишится шансов на плей-офф. А это коль и произойдёт, то нескоро. ЦСКА же вроде как намерен поскорее избавиться от Спронга. Так что и тут мимо.

А иных мощных и доступных вариантов в нападение и не видно. Если только армейцы не пойдут по проторённой дорожке и не попытаются выдернуть из «Салавата Юлаева» Шелдона Ремпала или Александра Жаровского. Однако такой сделки в Уфе уж точно не поймут и не примут — особенно с учётом проблем команды в нынешнем сезоне.

Шелдон Ремпал и Александр Жаровский

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Если же говорить об укреплении защиты, то потенциальное усиление можно найти в «Ак Барсе». Казанцы, возможно, будут не против укрепиться перед плей-офф, а москвичи получат неплохого защитника — а вместе с ним, например, Григория Денисенко, который также затосковал в столице Татарстана. Из имеющихся вариантов этот выглядит самым подходящим для обеих сторон, однако возникает вопрос: захотят ли в «Ак Барсе» идти на риск с проблемным Спронгом, когда дела клуба только наладились?

Впрочем, есть ещё один вариант. Довольно непопулярный.

Может быть, ЦСКА стоит оставить Спронга?

Да, Даниэль не очень вписывается в систему игры Никитина. Но ведь и без нидерландского нападающего дела ЦСКА в атаке довольно скверны. В девяти матчах без Спронга москвичи лишь дважды забивали более трёх голов, зато четырежды уходили менее чем с тремя заброшенными шайбами, включая одно сухое поражение.

Месяц без главного бомбардира — большой срок. За это время вполне можно что-то «починить» или оценить, как те или иные решения сказались на команде. Однако изменилось ли что-то в игре ЦСКА за это время? Пошли ли дела лучше? Так не кажется. Почему же тогда не довериться тому, кто уже доказал свой уровень?

Понятно, что Никитин в данный момент может быть больше занят выстраиванием системы на будущее. И всё же ЦСКА сейчас в такой ситуации, что, возможно, у Игоря Валерьевича этого будущего в клубе и не будет. А коль так, то это шанс для главного тренера доказать, что он умеет работать и с такими проблемными хоккеистами.

Впрочем, Спронг всё равно с большой долей вероятности покинет клуб, ЦСКА же получит достойную компенсацию. Однако, когда хоккеист не играет месяц, но остаётся главным бомбардиром клуба, а игра у команды даже без него не клеится, это говорит о серьёзных внутренних проблемах. Так точно ли виновник именно Спронг?

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
