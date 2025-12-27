ЦСКА обменяет своего лучшего бомбардира? Куда могут отправить проблемного Спронга

В КХЛ продолжается одна из главных саг нынешнего сезона. Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг всё ещё сидит в запасе, а в СМИ активно мелькают слухи о его будущем.

Так, на днях появилась информация, что нидерландский форвард близок к обмену в «Спартак» — мол, сделка уже на финишной прямой. Как стало известно «Чемпионату», эти сведения не соответствуют действительности. Красно-белые не ведут переговоры о переходе Спронга.

Тем не менее подобные слухи не возникают на ровном месте. Кажется, ЦСКА всерьёз вознамерился обменять Даниэля. И это рано или поздно произойдёт.

Вот только куда отправят проблемного нападающего? Что потребуют за него?

Вопросы остаются без ответов.

Тем не менее ясно вот что: Спронг должен покинуть стан армейцев. И не просто покинуть — а за достойную плату.

Даниэль Спронг Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В последний раз нидерландский хоккеист выходил на лёд во встрече с «Ладой» 27 ноября. Тогда он набрал очко за результативную передачу, а ЦСКА одержал победу. После этого Даниэль пропустил уже девять матчей подряд. Несмотря на это, Спронг по-прежнему с отрывом является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом ЦСКА. На его счету 31 (12+19) очко в 29 встречах. Ближе всех к нему подобрался Прохор Полтапов, оформивший 22 (9+13) очка в 40 матчах.

Отрыв в девять результативных действий для человека, который провёл более чем на 25% меньше игр, — это колоссально. Даниэль доказал, что умеет играть эффективно, что способен показывать довольно высокий уровень, а это в сочетании со статусом лучшего бомбардира клуба серьёзно повышает его стоимость. Хоть у Спронга непростой характер, очевидно, что москвичи не отпустят его просто так. Тем, кто может быть заинтересован в сделке, придётся выложить нечто настолько же ценное.

А ведь ЦСКА ещё и не захочет обменивать форварда на деньги — сейчас они ничем команде не помогут. Армейцы по-прежнему борются за зону плей-офф и на данный момент занимают восьмое место на Западе. До идущих девятыми «Шанхайских Драконов» — пять очков. Отрыв, может быть, и довольно комфортный, однако в нынешней КХЛ всё быстро меняется.

Помимо этого, москвичам нужно усиление, поскольку, если они попадут в плей-офф, потенциальный вылет в первом раунде им вряд ли простят.

Тем более третий год подряд.

В общем, ЦСКА нужны игроки, которые смогут помочь здесь и сейчас. Топовый снайпер, который сумеет заменить Спронга и при этом встроится в систему Игоря Никитина. Или надёжный защитник — а то и парочка.

Если армейцы нацелятся на качественного нападающего, то тогда им, вероятно, стоит глянуть в сторону «Трактора». Там переизбыток ярких форвардов, поэтому найти нужную кандидатуру не составит труда. Например, забрать Василия Глотова — россиянин, набравший всего 20 (5+15) очков в 39 матчах, совсем захандрил в Челябинске, так что новый вызов ему будет очень кстати.

Но тут вопрос, зачем «Трактору» идти на такую сделку. Команде лучше усилить защиту и вратарскую линию — новый нападающий им явно не нужен. Тем более проблемный. Своих сложностей хватает.

Возможно, ЦСКА стоило бы связаться с «Северсталью». Череповчане не против отдать Кирилла Пилипенко, которому пора сменить обстановку. Тем не менее обмен «один на одного» вряд ли устроит хоть одну из сторон. Для москвичей только Пилипенко — слишком малая цена за Спронга, а «Северсталь» едва пойдёт на решительные ходы, поскольку команда наконец нашла баланс и может на что-то претендовать в плей-офф.

Есть вариант попробовать договориться с «Шанхаем» о Кевине Лабанке: «драконы» наверняка не откажутся от достойной платы со стороны ЦСКА, а армейцы получат готовую звезду. Однако команды — прямые конкуренты, и если сделка состоится, то только в том случае, если китайский клуб лишится шансов на плей-офф. А это коль и произойдёт, то нескоро. ЦСКА же вроде как намерен поскорее избавиться от Спронга. Так что и тут мимо.

А иных мощных и доступных вариантов в нападение и не видно. Если только армейцы не пойдут по проторённой дорожке и не попытаются выдернуть из «Салавата Юлаева» Шелдона Ремпала или Александра Жаровского. Однако такой сделки в Уфе уж точно не поймут и не примут — особенно с учётом проблем команды в нынешнем сезоне.

Шелдон Ремпал и Александр Жаровский Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Если же говорить об укреплении защиты, то потенциальное усиление можно найти в «Ак Барсе». Казанцы, возможно, будут не против укрепиться перед плей-офф, а москвичи получат неплохого защитника — а вместе с ним, например, Григория Денисенко, который также затосковал в столице Татарстана. Из имеющихся вариантов этот выглядит самым подходящим для обеих сторон, однако возникает вопрос: захотят ли в «Ак Барсе» идти на риск с проблемным Спронгом, когда дела клуба только наладились?

Впрочем, есть ещё один вариант. Довольно непопулярный.

Может быть, ЦСКА стоит оставить Спронга?

Да, Даниэль не очень вписывается в систему игры Никитина. Но ведь и без нидерландского нападающего дела ЦСКА в атаке довольно скверны. В девяти матчах без Спронга москвичи лишь дважды забивали более трёх голов, зато четырежды уходили менее чем с тремя заброшенными шайбами, включая одно сухое поражение.

Месяц без главного бомбардира — большой срок. За это время вполне можно что-то «починить» или оценить, как те или иные решения сказались на команде. Однако изменилось ли что-то в игре ЦСКА за это время? Пошли ли дела лучше? Так не кажется. Почему же тогда не довериться тому, кто уже доказал свой уровень?

Понятно, что Никитин в данный момент может быть больше занят выстраиванием системы на будущее. И всё же ЦСКА сейчас в такой ситуации, что, возможно, у Игоря Валерьевича этого будущего в клубе и не будет. А коль так, то это шанс для главного тренера доказать, что он умеет работать и с такими проблемными хоккеистами.

Впрочем, Спронг всё равно с большой долей вероятности покинет клуб, ЦСКА же получит достойную компенсацию. Однако, когда хоккеист не играет месяц, но остаётся главным бомбардиром клуба, а игра у команды даже без него не клеится, это говорит о серьёзных внутренних проблемах. Так точно ли виновник именно Спронг?

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».