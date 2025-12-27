Топ-события воскресенья: старт «Тур де Ски», Кубок Африки и дерби ЦСКА — «Спартак» в КХЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🚨 «Чемпионат» выбирает лучшие моменты 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ года. Переходите по ссылке или залетайте в любой материал ниже!

🏒 0:30: Латвия U20 — Канада U20, молодёжный чемпионат мира, группа В

Интрига: повторят ли латвийцы прошлогодний подвиг?

В прошлом году латвийская команда преподнесла сенсацию, когда в серии буллитов обыграла канадцев на домашнем турнире. У «кленовых» снова суперзвёздная серия, но первый матч турнира с чехами вышел сложным: канадцы победили только за счёт не лучшей игры вратаря «народны тим» и сами много проваливались сзади.

Канадцы пока задираются: Видео Канадцы провоцировали чехов перед началом очного матча на МЧМ

🏒 2:00: США U20 — Швейцария U20, молодёжный чемпионат мира, группа А

Интрига: покажет ли андердог зубы?

Американцы стартовали на домашнем турнире с победы, хотя в матче с Германией пришлось поволноваться: «звёздно-полосатые» чуть не упустили 3:0. Швейцария два последних года не обыгрывала топовые сборные, а два года назад пропустила от американцев сразу 11 шайб, однако в этом году у альпийцев есть интересные игроки.

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: а Овечкин выйдет?

Александр Великий не забивает с 3 декабря, и всё это время у «Вашингтона» большие проблемы: из последних семи матчей команда выиграла лишь один, одолев проблемный «Торонто», а в последней перед паузой игре пропустила семь шайб от «Рейнджерс». У «Дэвилз» с недавних пор проблем в защите не меньше, хотя в состав вернулись травмированные лидеры.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько минут штрафа будет в дерби штата Флорида?

Обе южные команды набрали ход в последних матчах. «Флорида» оправилась от провального старта сезона и выдала успешную серию, «Тампу» не сломила даже эпидемия травм в обороне, а у «молний» снова начали раскрываться малоизвестные хоккеисты из фарм-клуба. Плотность в Атлантическом дивизионе необычайна, каждое очко важно.

Достижение русской звезды: Фото Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших ассистентов 2025 года в НХЛ

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Бруклин» продолжит удачную серию?

«Бруклин» после ужасного старта в сезоне стал выглядеть в разы лучше. К слову, команда сильно прибавила в обороне, являясь лучшей по этому компоненту на отрезке из 10 последних матчей. Егор Дёмин с каждой новой игрой удивляет всё больше своей стабильностью и уровнем мастерства. Удастся ли «сетям» одолеть «Миннесоту» во главе с Человеком-муравьём Энтони Эдвардсом?

🎿 11:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 5, скиатлон 10+10 км, женщины, мужчины

Интрига: сможет ли Пеклецова выиграть контактную гонку?

Алина Пеклецова в нынешнем сезоне великолепно проводит гонки с раздельного старта. Но скиатлон — гонка контактная, в плотной группе. Сможет ли Пеклецова доказать, что для неё формат дистанционной гонки вообще не важен? Именно она наряду с Евгенией Крупицкой — главная претендентка на победу у женщин. У мужчин в отсутствие Александра Большунова фаворитом выглядит Илья Семиков, который в скиатлонах очень силён. Однако вряд ли Сергей Ардашев готов уступить без борьбы.

🎿 13:45: Лыжные гонки. «Тур де Ски», спринты, свободный стиль, женщины, мужчины

Интрига: пройдут ли квалификацию Коростелёв и Непряева?

В Тоблахе коньковыми спринтами стартует 20-я многодневка «Тур де Ски». Россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева тоже в деле. Главный вопрос — смогут ли они пройти квалификацию? Круг в Тоблахе немного похож на то, что было в Давосе. Но сейчас у российских лыжников было больше времени на подготовку. Хотя натренировать спринт за короткое время невозможно. Если Савелий и Дарья попадут в топ-30, это можно считать хорошим результатом. Говорить о медалях на данный момент даже не стоит. До уровня фаворитов — Йоханнеса Клебо, Люка Шанава, Кристине Шистад, Майи Дальквист — россиянам пока далеко.

🏀 14:30: «Уралмаш» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто закончит год на хорошей ноте?

После паузы в чемпионате УНИКС не потерпел ни одного поражения — пять побед подряд. «Уралмаш» таким показателем похвастаться не может, проиграв все свои четыре матча в декабре. Клуб из Екатеринбурга в кризисе, но прижатый к стене зверь особенно опасен. Может, подопечным Вергуна удастся удивить или же казанцы спокойно заберут победу?

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграют два молодых клуба?

«Салават Юлаев» в последнее время вынужденно играл без Шелдона Ремпала, который отсутствовал по семейным обстоятельствам: в это время уфимцам было сложно. Теперь в Башкирию приедет самая стильная команда КХЛ, скорость и прессинг которой очень сложно перебить любому сопернику.

⚽️ 14:30: «Милан» — «Верона», Серия А, 17-й тур

Интрига: «Милан» раскатает удобного соперника?

«Милан» и «Верона» решают абсолютно разные задачи. Красно-чёрные занимают второе место в таблице с отставанием от «Интера» в одно очко. А вот «Верона» располагается на третьей с конца строчке, то есть пока что находится в зоне вылета. Правда, команда одержала две победы подряд — одолела «Аталанту» (3:1) и «Фиорентину» (2:1). «Милан» не потерпел ни одного поражения в Серии А после осечки в 1-м туре. К тому же команда отлично играет против «Вероны» — девять побед подряд.

🏒 17:00: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выиграет московское дерби?

Несколько месяцев назад мы могли бы ждать безумного матча, однако теперь ЦСКА с трудом даются голы, а «Спартак» в последних встречах снова показал дисциплинированный хоккей. Армейцы продолжают играть без Даниэля Спронга, которому ищут обмен, и слухи даже связывали форварда с переходом в красно-белый клуб, однако они были опровергнуты.

⚽️ 17:00: «Кремонезе» — «Наполи», Серия А, 17-й тур

Интрига: обыграет ли «Наполи» середняка Серии А?

«Наполи» подходит к матчу в отличном настроении. В начале этой недели неаполитанцы стали победителями Суперкубка Италии. В финале они справились с «Болоньей» (2:0), а в полуфинале одолели «Милан» (2:0). Действующий чемпион страны занимает третье место в таблице с отставанием от «Интера» в два очка. «Кремонезе» пока что располагается в середине — на 10-м месте. Команда ни разу не забила в двух предыдущих турах. «Наполи» отлично играет на домашнем стадионе — шесть побед и одна ничья в семи встречах. А вот в гостях всё гораздо хуже — четыре поражения в восьми матчах.

🏒 17:10: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: москвичи отомстят за разгром?

После прихода Вячеслава Козлова «Динамо» ставит на забытый в последние годы ультраоборонительный стиль и не стесняется играть на 0:0. В Минске, где команда Дмитрия Квартальнова действует очень мощно, это не помогло: там москвичи получили жуткие 1:7. Теперь бело-голубые снова приезжают на крайне негостеприимный для всех лёд.

⚽️ 19:30: «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 18-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» наконец-то забьёт в матче с «Кристал Пэлас»?

«Кристал Пэлас» потерпел два подряд поражения в АПЛ и пропустил в общей сложности семь мячей. С другой стороны, команда всё равно находится выше «Тоттенхэма» в таблице. Команда Томаса Франка проиграла пять раз в восьми предыдущих встречах чемпионата Англии. В итоге она оказалась на 14-м месте. В последних двух матчах с «Кристал Пэлас» футболисты «Тоттенхэма» не забили ни одного мяча.

Новость, в которую пока тяжело поверить: «Тоттенхэм» готов потратить £ 150 млн на трансферы зимой — The Sun

🎯 20:15: Рождественская гонка в Гельзенкирхене

Интрига: заберут ли французы трофей у норвежцев?

Победителем прошлогодней Рождественской гонки стала сборная Норвегии, но тогда за скандинавскую команду выступали Стурла Легрейд и Каролин Кноттен. В этом году состав у норвежцев послабее (Юни Арнеклейв и Матс Эвербю), а значит, шанс на нового чемпиона крайне большой. Тем более Франция отправила в Гельзенкирхен крайне боевой состав: Лу Жанмонно с Фабьеном Клодом. Интересно будет посмотреть и на мощную Словению с Анамарией Лампич и Яковом Факом.

⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Интер» Милан, Серия А, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли «Интер» успешную серию в матчах с «Аталантой»?

«Аталанта» одержала две победы подряд в чемпионате Италии, «Интер» — три. Более того, миланский клуб возглавляет таблицу Серии А. Правда, ближайший преследователь отстаёт всего лишь на одно очко. Несколько дней назад «Интер» упустил возможность завоевать трофей. В полуфинале Суперкубка Италии команда Кристиану Киву уступила «Болонье» в серии пенальти. «Аталанта» — довольно удобный соперник для миланского клуба. Бергамаски не забили ни одного мяча в четырёх предыдущих встречах с «Интером». Миланская команда обыгрывает соперника на протяжении восьми матчей подряд.

Сохранит ли «Интер» защитника? Определились главные претенденты на подписание Бастони из «Интера»

⚽️🎦 23:00: Кот-д'Ивуар — Камерун, Кубок африканских наций, группа F, 2-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в матче топовых африканских сборных?

Обе сборные в 1-м туре одержали победы с одинаковым счётом 1:0. Футболисты Кот-д’Ивуара одолели Мозамбик, а Камерун справился с Габоном. Таким образом, встречу 2-го тура можно рассматривать как битву за первое место в группе. Кот-д’Ивуар — действующий победитель Кубка африканских наций, а Камерун всегда причисляют к числу фаворитов. Это один из самых интригующих матчей на групповом этапе турнира.

🏀 23:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чемпион сделал выводы?

«Оклахома» впервые в сезоне проиграла два матча кряду. Произошло это во встречах с «Сан-Антонио». «Спёрс» в регулярке уже три раза одолел действующего чемпиона. Теперь же «Тандер» предстоит доказать, что лишь у одной команды есть против неё оружие. Настало время новой победной серии для Гилджес-Александера и компании?