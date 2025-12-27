Топ-события воскресенья: старт «Тур де Ски», Кубок Африки и дерби ЦСКА — «Спартак» в КХЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 28 декабря в Матч-центре
- 🏒 0:30: Латвия U20 — Канада U20, молодёжный чемпионат мира, группа В
- 🏒 2:00: США U20 — Швейцария U20, молодёжный чемпионат мира, группа А
- 🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА
- 🎿 11:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 5, скиатлон 10+10 км, женщины, мужчины
- 🎿 13:45: Лыжные гонки. «Тур де Ски», спринты, свободный стиль, женщины, мужчины
- 🏀 14:30: «Уралмаш» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги
- 🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 14:30: «Милан» — «Верона», Серия А, 17-й тур
- 🏒 17:00: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 17:00: «Кремонезе» — «Наполи», Серия А, 17-й тур
- 🏒 17:10: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 19:30: «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 18-й тур
- 🎯 20:15: Рождественская гонка в Гельзенкирхене
- ⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Интер» Милан, Серия А, 17-й тур
- ⚽️🎦 23:00: Кот-д'Ивуар — Камерун, Кубок африканских наций, группа F, 2-й тур
- 🏀 23:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 0:30: Латвия U20 — Канада U20, молодёжный чемпионат мира, группа В
Интрига: повторят ли латвийцы прошлогодний подвиг?
В прошлом году латвийская команда преподнесла сенсацию, когда в серии буллитов обыграла канадцев на домашнем турнире. У «кленовых» снова суперзвёздная серия, но первый матч турнира с чехами вышел сложным: канадцы победили только за счёт не лучшей игры вратаря «народны тим» и сами много проваливались сзади.
🏒 2:00: США U20 — Швейцария U20, молодёжный чемпионат мира, группа А
Интрига: покажет ли андердог зубы?
Американцы стартовали на домашнем турнире с победы, хотя в матче с Германией пришлось поволноваться: «звёздно-полосатые» чуть не упустили 3:0. Швейцария два последних года не обыгрывала топовые сборные, а два года назад пропустила от американцев сразу 11 шайб, однако в этом году у альпийцев есть интересные игроки.
🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: а Овечкин выйдет?
Александр Великий не забивает с 3 декабря, и всё это время у «Вашингтона» большие проблемы: из последних семи матчей команда выиграла лишь один, одолев проблемный «Торонто», а в последней перед паузой игре пропустила семь шайб от «Рейнджерс». У «Дэвилз» с недавних пор проблем в защите не меньше, хотя в состав вернулись травмированные лидеры.
🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: сколько минут штрафа будет в дерби штата Флорида?
Обе южные команды набрали ход в последних матчах. «Флорида» оправилась от провального старта сезона и выдала успешную серию, «Тампу» не сломила даже эпидемия травм в обороне, а у «молний» снова начали раскрываться малоизвестные хоккеисты из фарм-клуба. Плотность в Атлантическом дивизионе необычайна, каждое очко важно.
🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «Бруклин» продолжит удачную серию?
«Бруклин» после ужасного старта в сезоне стал выглядеть в разы лучше. К слову, команда сильно прибавила в обороне, являясь лучшей по этому компоненту на отрезке из 10 последних матчей. Егор Дёмин с каждой новой игрой удивляет всё больше своей стабильностью и уровнем мастерства. Удастся ли «сетям» одолеть «Миннесоту» во главе с Человеком-муравьём Энтони Эдвардсом?
🎿 11:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 5, скиатлон 10+10 км, женщины, мужчины
Интрига: сможет ли Пеклецова выиграть контактную гонку?
Алина Пеклецова в нынешнем сезоне великолепно проводит гонки с раздельного старта. Но скиатлон — гонка контактная, в плотной группе. Сможет ли Пеклецова доказать, что для неё формат дистанционной гонки вообще не важен? Именно она наряду с Евгенией Крупицкой — главная претендентка на победу у женщин. У мужчин в отсутствие Александра Большунова фаворитом выглядит Илья Семиков, который в скиатлонах очень силён. Однако вряд ли Сергей Ардашев готов уступить без борьбы.
🎿 13:45: Лыжные гонки. «Тур де Ски», спринты, свободный стиль, женщины, мужчины
Интрига: пройдут ли квалификацию Коростелёв и Непряева?
В Тоблахе коньковыми спринтами стартует 20-я многодневка «Тур де Ски». Россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева тоже в деле. Главный вопрос — смогут ли они пройти квалификацию? Круг в Тоблахе немного похож на то, что было в Давосе. Но сейчас у российских лыжников было больше времени на подготовку. Хотя натренировать спринт за короткое время невозможно. Если Савелий и Дарья попадут в топ-30, это можно считать хорошим результатом. Говорить о медалях на данный момент даже не стоит. До уровня фаворитов — Йоханнеса Клебо, Люка Шанава, Кристине Шистад, Майи Дальквист — россиянам пока далеко.
🏀 14:30: «Уралмаш» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги
Интрига: кто закончит год на хорошей ноте?
После паузы в чемпионате УНИКС не потерпел ни одного поражения — пять побед подряд. «Уралмаш» таким показателем похвастаться не может, проиграв все свои четыре матча в декабре. Клуб из Екатеринбурга в кризисе, но прижатый к стене зверь особенно опасен. Может, подопечным Вергуна удастся удивить или же казанцы спокойно заберут победу?
🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: как сыграют два молодых клуба?
«Салават Юлаев» в последнее время вынужденно играл без Шелдона Ремпала, который отсутствовал по семейным обстоятельствам: в это время уфимцам было сложно. Теперь в Башкирию приедет самая стильная команда КХЛ, скорость и прессинг которой очень сложно перебить любому сопернику.
⚽️ 14:30: «Милан» — «Верона», Серия А, 17-й тур
Интрига: «Милан» раскатает удобного соперника?
«Милан» и «Верона» решают абсолютно разные задачи. Красно-чёрные занимают второе место в таблице с отставанием от «Интера» в одно очко. А вот «Верона» располагается на третьей с конца строчке, то есть пока что находится в зоне вылета. Правда, команда одержала две победы подряд — одолела «Аталанту» (3:1) и «Фиорентину» (2:1). «Милан» не потерпел ни одного поражения в Серии А после осечки в 1-м туре. К тому же команда отлично играет против «Вероны» — девять побед подряд.
🏒 17:00: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто выиграет московское дерби?
Несколько месяцев назад мы могли бы ждать безумного матча, однако теперь ЦСКА с трудом даются голы, а «Спартак» в последних встречах снова показал дисциплинированный хоккей. Армейцы продолжают играть без Даниэля Спронга, которому ищут обмен, и слухи даже связывали форварда с переходом в красно-белый клуб, однако они были опровергнуты.
⚽️ 17:00: «Кремонезе» — «Наполи», Серия А, 17-й тур
Интрига: обыграет ли «Наполи» середняка Серии А?
«Наполи» подходит к матчу в отличном настроении. В начале этой недели неаполитанцы стали победителями Суперкубка Италии. В финале они справились с «Болоньей» (2:0), а в полуфинале одолели «Милан» (2:0). Действующий чемпион страны занимает третье место в таблице с отставанием от «Интера» в два очка. «Кремонезе» пока что располагается в середине — на 10-м месте. Команда ни разу не забила в двух предыдущих турах. «Наполи» отлично играет на домашнем стадионе — шесть побед и одна ничья в семи встречах. А вот в гостях всё гораздо хуже — четыре поражения в восьми матчах.
🏒 17:10: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: москвичи отомстят за разгром?
После прихода Вячеслава Козлова «Динамо» ставит на забытый в последние годы ультраоборонительный стиль и не стесняется играть на 0:0. В Минске, где команда Дмитрия Квартальнова действует очень мощно, это не помогло: там москвичи получили жуткие 1:7. Теперь бело-голубые снова приезжают на крайне негостеприимный для всех лёд.
⚽️ 19:30: «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 18-й тур
Интрига: «Тоттенхэм» наконец-то забьёт в матче с «Кристал Пэлас»?
«Кристал Пэлас» потерпел два подряд поражения в АПЛ и пропустил в общей сложности семь мячей. С другой стороны, команда всё равно находится выше «Тоттенхэма» в таблице. Команда Томаса Франка проиграла пять раз в восьми предыдущих встречах чемпионата Англии. В итоге она оказалась на 14-м месте. В последних двух матчах с «Кристал Пэлас» футболисты «Тоттенхэма» не забили ни одного мяча.
🎯 20:15: Рождественская гонка в Гельзенкирхене
Интрига: заберут ли французы трофей у норвежцев?
Победителем прошлогодней Рождественской гонки стала сборная Норвегии, но тогда за скандинавскую команду выступали Стурла Легрейд и Каролин Кноттен. В этом году состав у норвежцев послабее (Юни Арнеклейв и Матс Эвербю), а значит, шанс на нового чемпиона крайне большой. Тем более Франция отправила в Гельзенкирхен крайне боевой состав: Лу Жанмонно с Фабьеном Клодом. Интересно будет посмотреть и на мощную Словению с Анамарией Лампич и Яковом Факом.
⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Интер» Милан, Серия А, 17-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: продлит ли «Интер» успешную серию в матчах с «Аталантой»?
«Аталанта» одержала две победы подряд в чемпионате Италии, «Интер» — три. Более того, миланский клуб возглавляет таблицу Серии А. Правда, ближайший преследователь отстаёт всего лишь на одно очко. Несколько дней назад «Интер» упустил возможность завоевать трофей. В полуфинале Суперкубка Италии команда Кристиану Киву уступила «Болонье» в серии пенальти. «Аталанта» — довольно удобный соперник для миланского клуба. Бергамаски не забили ни одного мяча в четырёх предыдущих встречах с «Интером». Миланская команда обыгрывает соперника на протяжении восьми матчей подряд.
⚽️🎦 23:00: Кот-д'Ивуар — Камерун, Кубок африканских наций, группа F, 2-й тур
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто победит в матче топовых африканских сборных?
Обе сборные в 1-м туре одержали победы с одинаковым счётом 1:0. Футболисты Кот-д’Ивуара одолели Мозамбик, а Камерун справился с Габоном. Таким образом, встречу 2-го тура можно рассматривать как битву за первое место в группе. Кот-д’Ивуар — действующий победитель Кубка африканских наций, а Камерун всегда причисляют к числу фаворитов. Это один из самых интригующих матчей на групповом этапе турнира.
🏀 23:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: чемпион сделал выводы?
«Оклахома» впервые в сезоне проиграла два матча кряду. Произошло это во встречах с «Сан-Антонио». «Спёрс» в регулярке уже три раза одолел действующего чемпиона. Теперь же «Тандер» предстоит доказать, что лишь у одной команды есть против неё оружие. Настало время новой победной серии для Гилджес-Александера и компании?