Расписание спортивных матчей 28 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: старт «Тур де Ски», Кубок Африки и дерби ЦСКА — «Спартак» в КХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 декабря 2025 года
Комментарии
Насыщенное 28 декабря: Кот-д'Ивуар — Камерун, Дёмин против Человека-муравья в НБА, Кучеров vs Бобровский и биатлонная Рождественская гонка!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 0:30: Латвия U20 — Канада U20, молодёжный чемпионат мира, группа В

U20 ЧМ-2026 . Группа B
28 декабря 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Латвия U20
Не начался
Канада U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторят ли латвийцы прошлогодний подвиг?

В прошлом году латвийская команда преподнесла сенсацию, когда в серии буллитов обыграла канадцев на домашнем турнире. У «кленовых» снова суперзвёздная серия, но первый матч турнира с чехами вышел сложным: канадцы победили только за счёт не лучшей игры вратаря «народны тим» и сами много проваливались сзади.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира
Канадцы пока задираются:
Видео
Канадцы провоцировали чехов перед началом очного матча на МЧМ

🏒 2:00: США U20 — Швейцария U20, молодёжный чемпионат мира, группа А

U20 ЧМ-2026 . Группа A
28 декабря 2025, воскресенье. 02:00 МСК
США U20
Не начался
Швейцария U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: покажет ли андердог зубы?

Американцы стартовали на домашнем турнире с победы, хотя в матче с Германией пришлось поволноваться: «звёздно-полосатые» чуть не упустили 3:0. Швейцария два последних года не обыгрывала топовые сборные, а два года назад пропустила от американцев сразу 11 шайб, однако в этом году у альпийцев есть интересные игроки.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира
В этом списке есть два американца:
«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?
«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: а Овечкин выйдет?

Александр Великий не забивает с 3 декабря, и всё это время у «Вашингтона» большие проблемы: из последних семи матчей команда выиграла лишь один, одолев проблемный «Торонто», а в последней перед паузой игре пропустила семь шайб от «Рейнджерс». У «Дэвилз» с недавних пор проблем в защите не меньше, хотя в состав вернулись травмированные лидеры.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Столичный клуб провалил матч перед паузой:
Кризис затягивается. Овечкин установил личный антирекорд сезона по матчам без очков
Видео
Кризис затягивается. Овечкин установил личный антирекорд сезона по матчам без очков

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько минут штрафа будет в дерби штата Флорида?

Обе южные команды набрали ход в последних матчах. «Флорида» оправилась от провального старта сезона и выдала успешную серию, «Тампу» не сломила даже эпидемия травм в обороне, а у «молний» снова начали раскрываться малоизвестные хоккеисты из фарм-клуба. Плотность в Атлантическом дивизионе необычайна, каждое очко важно.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Достижение русской звезды:
Фото
Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших ассистентов 2025 года в НХЛ

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бруклин» продолжит удачную серию?

«Бруклин» после ужасного старта в сезоне стал выглядеть в разы лучше. К слову, команда сильно прибавила в обороне, являясь лучшей по этому компоненту на отрезке из 10 последних матчей. Егор Дёмин с каждой новой игрой удивляет всё больше своей стабильностью и уровнем мастерства. Удастся ли «сетям» одолеть «Миннесоту» во главе с Человеком-муравьём Энтони Эдвардсом?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Топовый разбор:
«Бруклин» круто сменил курс в декабре. В успехе видна рука Егора Дёмина
«Бруклин» круто сменил курс в декабре. В успехе видна рука Егора Дёмина

🎿 11:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 5, скиатлон 10+10 км, женщины, мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
28 декабря 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
28 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Пеклецова выиграть контактную гонку?

Алина Пеклецова в нынешнем сезоне великолепно проводит гонки с раздельного старта. Но скиатлон — гонка контактная, в плотной группе. Сможет ли Пеклецова доказать, что для неё формат дистанционной гонки вообще не важен? Именно она наряду с Евгенией Крупицкой — главная претендентка на победу у женщин. У мужчин в отсутствие Александра Большунова фаворитом выглядит Илья Семиков, который в скиатлонах очень силён. Однако вряд ли Сергей Ардашев готов уступить без борьбы.

Статистика Кубка России по лыжным гонкам
Лидеры российских лыж рубились и в Ижевске:
Что за битва в российских лыжах! Пеклецова в жестокой рубке потерпела первое поражение
Что за битва в российских лыжах! Пеклецова в жестокой рубке потерпела первое поражение

🎿 13:45: Лыжные гонки. «Тур де Ски», спринты, свободный стиль, женщины, мужчины

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 декабря 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 декабря 2025, воскресенье. 14:27 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 17:35 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 17:45 МСК
Не началось

Интрига: пройдут ли квалификацию Коростелёв и Непряева?

В Тоблахе коньковыми спринтами стартует 20-я многодневка «Тур де Ски». Россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева тоже в деле. Главный вопрос — смогут ли они пройти квалификацию? Круг в Тоблахе немного похож на то, что было в Давосе. Но сейчас у российских лыжников было больше времени на подготовку. Хотя натренировать спринт за короткое время невозможно. Если Савелий и Дарья попадут в топ-30, это можно считать хорошим результатом. Говорить о медалях на данный момент даже не стоит. До уровня фаворитов — Йоханнеса Клебо, Люка Шанава, Кристине Шистад, Майи Дальквист — россиянам пока далеко.

Статистика Кубка мира по лыжным гонкам
Чего ждать от россиян на многодневке:
Чего ждать от российских лыжников на «Тур де Ски»? Точно будет лучше, чем в Давосе!
Чего ждать от российских лыжников на «Тур де Ски»? Точно будет лучше, чем в Давосе!

🏀 14:30: «Уралмаш» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто закончит год на хорошей ноте?

После паузы в чемпионате УНИКС не потерпел ни одного поражения — пять побед подряд. «Уралмаш» таким показателем похвастаться не может, проиграв все свои четыре матча в декабре. Клуб из Екатеринбурга в кризисе, но прижатый к стене зверь особенно опасен. Может, подопечным Вергуна удастся удивить или же казанцы спокойно заберут победу?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Как дела у наших грандов?
Укрепление лидеров и перестановки между отстающими. Последняя в этом году таблица топов ЕЛ
Укрепление лидеров и перестановки между отстающими. Последняя в этом году таблица топов ЕЛ

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграют два молодых клуба?

«Салават Юлаев» в последнее время вынужденно играл без Шелдона Ремпала, который отсутствовал по семейным обстоятельствам: в это время уфимцам было сложно. Теперь в Башкирию приедет самая стильная команда КХЛ, скорость и прессинг которой очень сложно перебить любому сопернику.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Необычное заявление форварда уфимцев:
«Разобрал бы и Хабиба, и Махачева». Игрок КХЛ Артур Фаизов назвал лучшего бойца ММА

⚽️ 14:30: «Милан» — «Верона», Серия А, 17-й тур

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Не начался
Верона
Верона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Милан» раскатает удобного соперника?

«Милан» и «Верона» решают абсолютно разные задачи. Красно-чёрные занимают второе место в таблице с отставанием от «Интера» в одно очко. А вот «Верона» располагается на третьей с конца строчке, то есть пока что находится в зоне вылета. Правда, команда одержала две победы подряд — одолела «Аталанту» (3:1) и «Фиорентину» (2:1). «Милан» не потерпел ни одного поражения в Серии А после осечки в 1-м туре. К тому же команда отлично играет против «Вероны» — девять побед подряд.

Статистика Серии А
Получится ли?
«Милан» заинтересован подписать Влаховича свободным агентом — Скира

🏒 17:00: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет московское дерби?

Несколько месяцев назад мы могли бы ждать безумного матча, однако теперь ЦСКА с трудом даются голы, а «Спартак» в последних встречах снова показал дисциплинированный хоккей. Армейцы продолжают играть без Даниэля Спронга, которому ищут обмен, и слухи даже связывали форварда с переходом в красно-белый клуб, однако они были опровергнуты.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Ситуация вокруг Спронга:
ЦСКА обменяет своего лучшего бомбардира? Куда могут отправить проблемного Спронга
ЦСКА обменяет своего лучшего бомбардира? Куда могут отправить проблемного Спронга

⚽️ 17:00: «Кремонезе» — «Наполи», Серия А, 17-й тур

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли «Наполи» середняка Серии А?

«Наполи» подходит к матчу в отличном настроении. В начале этой недели неаполитанцы стали победителями Суперкубка Италии. В финале они справились с «Болоньей» (2:0), а в полуфинале одолели «Милан» (2:0). Действующий чемпион страны занимает третье место в таблице с отставанием от «Интера» в два очка. «Кремонезе» пока что располагается в середине — на 10-м месте. Команда ни разу не забила в двух предыдущих турах. «Наполи» отлично играет на домашнем стадионе — шесть побед и одна ничья в семи встречах. А вот в гостях всё гораздо хуже — четыре поражения в восьми матчах.

Статистика Серии А
Вспоминаем, как «Наполи» взял трофей:
Конте взял новый трофей с «Наполи»! Тьмища моментов и просто незаконно ужасная реализация
Конте взял новый трофей с «Наполи»! Тьмища моментов и просто незаконно ужасная реализация

🏒 17:10: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: москвичи отомстят за разгром?

После прихода Вячеслава Козлова «Динамо» ставит на забытый в последние годы ультраоборонительный стиль и не стесняется играть на 0:0. В Минске, где команда Дмитрия Квартальнова действует очень мощно, это не помогло: там москвичи получили жуткие 1:7. Теперь бело-голубые снова приезжают на крайне негостеприимный для всех лёд.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Разгром в Минске:
«Динамо» жутко развалилось в Минске! Крупнее в КХЛ бело-голубые ещё не проигрывали
Видео
«Динамо» жутко развалилось в Минске! Крупнее в КХЛ бело-голубые ещё не проигрывали

⚽️ 19:30: «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 18-й тур

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тоттенхэм» наконец-то забьёт в матче с «Кристал Пэлас»?

«Кристал Пэлас» потерпел два подряд поражения в АПЛ и пропустил в общей сложности семь мячей. С другой стороны, команда всё равно находится выше «Тоттенхэма» в таблице. Команда Томаса Франка проиграла пять раз в восьми предыдущих встречах чемпионата Англии. В итоге она оказалась на 14-м месте. В последних двух матчах с «Кристал Пэлас» футболисты «Тоттенхэма» не забили ни одного мяча.

Турнирная таблица АПЛ
Новость, в которую пока тяжело поверить:
«Тоттенхэм» готов потратить £ 150 млн на трансферы зимой — The Sun

🎯 20:15: Рождественская гонка в Гельзенкирхене

Биатлон. Рождественская гонка 2025. Гельзенкирхен, Германия
Масс-старт
28 декабря 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Не началось
Биатлон. Рождественская гонка 2025. Гельзенкирхен, Германия
Гонка преследования
28 декабря 2025, воскресенье. 21:05 МСК
Не началось

Интрига: заберут ли французы трофей у норвежцев?

Победителем прошлогодней Рождественской гонки стала сборная Норвегии, но тогда за скандинавскую команду выступали Стурла Легрейд и Каролин Кноттен. В этом году состав у норвежцев послабее (Юни Арнеклейв и Матс Эвербю), а значит, шанс на нового чемпиона крайне большой. Тем более Франция отправила в Гельзенкирхен крайне боевой состав: Лу Жанмонно с Фабьеном Клодом. Интересно будет посмотреть и на мощную Словению с Анамарией Лампич и Яковом Факом.

Выбираем главное событие уходящего года:
Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, трофеи Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне
Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, трофеи Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне

⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Интер» Милан, Серия А, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Интер» успешную серию в матчах с «Аталантой»?

«Аталанта» одержала две победы подряд в чемпионате Италии, «Интер» — три. Более того, миланский клуб возглавляет таблицу Серии А. Правда, ближайший преследователь отстаёт всего лишь на одно очко. Несколько дней назад «Интер» упустил возможность завоевать трофей. В полуфинале Суперкубка Италии команда Кристиану Киву уступила «Болонье» в серии пенальти. «Аталанта» — довольно удобный соперник для миланского клуба. Бергамаски не забили ни одного мяча в четырёх предыдущих встречах с «Интером». Миланская команда обыгрывает соперника на протяжении восьми матчей подряд.

Статистика Серии А
Сохранит ли «Интер» защитника?
Определились главные претенденты на подписание Бастони из «Интера»

⚽️🎦 23:00: Кот-д'Ивуар — Камерун, Кубок африканских наций, группа F, 2-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Камерун
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в матче топовых африканских сборных?

Обе сборные в 1-м туре одержали победы с одинаковым счётом 1:0. Футболисты Кот-д’Ивуара одолели Мозамбик, а Камерун справился с Габоном. Таким образом, встречу 2-го тура можно рассматривать как битву за первое место в группе. Кот-д’Ивуар — действующий победитель Кубка африканских наций, а Камерун всегда причисляют к числу фаворитов. Это один из самых интригующих матчей на групповом этапе турнира.

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Скандалище!
«Я просто слишком силён для него». Всё о скандале Камеруна с Это’О и двумя заявками на КАН
«Я просто слишком силён для него». Всё о скандале Камеруна с Это’О и двумя заявками на КАН

🏀 23:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион сделал выводы?

«Оклахома» впервые в сезоне проиграла два матча кряду. Произошло это во встречах с «Сан-Антонио». «Спёрс» в регулярке уже три раза одолел действующего чемпиона. Теперь же «Тандер» предстоит доказать, что лишь у одной команды есть против неё оружие. Настало время новой победной серии для Гилджес-Александера и компании?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Оказывается, против чемпиона есть приём:
«Сан-Антонио» опять победил «Оклахому» и фактически снял вопрос о рекорде. В чём секрет?
Видео
«Сан-Антонио» опять победил «Оклахому» и фактически снял вопрос о рекорде. В чём секрет?
Комментарии
