Кому могут достаться личные призы НХЛ, кто выиграет личные трофеи НХЛ

Макдэвид — MVP, Сорокин — лучший вратарь? Кому могут достаться личные призы НХЛ
Родион Власов
Кому могут достаться личные призы НХЛ
Подводим итоги первой половины сезона, пока хоккеисты ещё отмечают Рождество.

НХЛ ненадолго ушла на рождественские каникулы: на несколько дней в лиге даже действует «заморозка» составов, чтобы все хоккеисты могли спокойно провести праздники, не опасаясь внезапного обмена. И хотя команды ещё не дошли до отметки в 50% сыгранных матчей, фактически первую половину сезона можно назвать состоявшейся.

Канун Нового года — отличное время для предварительных итогов сезона. По командам их подводить ещё слишком рано: один успешный (или провальный) дедлайн переходов может поменять всю траекторию года. Зато обладателей индивидуальных призов уже можно прикидывать.

«Арт Росс»: Коннор Макдэвид (67 очков)

«Эдмонтон» снова начал сезон медленно, провёл не самый удачный обмен Тристана Джерри, который вполне предсказуемо отправился в лазарет. Коннор Макдэвид, который для «Ойлерз» является планом «А», «Б» и «В» одновременно, тоже провёл серый первый месяц, забив лишь один гол за 10 встреч. Однако после Дня благодарения «нефтяники» снова ожили, а Коннор выдал исторический декабрь, где набрал 31 (!) очко в 12 матчах и четырежды набрал 4+ очка за игру. Насколько долго удастся сохранить такую форму?

Преследователи: Натан Маккиннон (61), Маклин Селебрини и Леон Драйзайтль (по 55).

«Морис Ришар»: Натан Маккиннон (30 голов)

Нельзя сказать, что Маккиннон не воспринимается суперснайпером, однако безумный драйв канадского электропоезда №29 долгое время всё-таки был направлен на созидание моментов и разгон атаки. Однако уже к концу календарного года Мак почти побил свой результат прошлого сезона (32). Натан стал больше бросать (4,5 попадания в створ против четырёх годом ранее) — логично с учётом того, что Микко Рантанена в первом звене заменил играющий в другой манере Мартин Нечас. Даже если процент реализации снизится, то Натан почти наверняка успеет выбить 50 голов — во второй раз в карьере.

Натан Маккиннон

Натан Маккиннон

Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

Преследователи: Морган Гики (25), Коннор Макдэвид и Джейсон Робертсон (по 23).

«Дженнингс»: Скотт Уэджвуд и Маккензи Блэквуд, «Колорадо» (2,11 пропущенного гола в среднем за игру)

Когда-то «Везина» была призом чисто математическим, за наименьшее количество пропущенных голов в сезоне, однако уже давно по этому принципу вручается куда менее раскрученный «Дженнингс». Пока с большим запасом его удерживает вратарский дуэт «лавин», где угадали с обоими вратарями. Блэквуд, которого списали в «Нью-Джерси» из-за травм, транзитом через «Сан-Хосе» снова оправдывает высокие авансы, а вечный бэкап Уэджвуд даже называется в лонг-листе кандидатов на Олимпиаду.

Преследователи: Дарси Кемпер и Антон Форсберг («Лос-Анджелес», 2,53), Йеспер Валльстедт и Филип Густафссон («Миннесота», 2,58).

«Харт»: Коннор Макдэвид

Ну, вы поняли. «Ойлерз» опять провели очень странную трансферную кампанию и потратили деньги, которые Макдэвид оставил на столе, вообще непонятно на кого. Коннор играет 22.37 за матч, до личного рекорда по времени в среднем за сезон — лишь 13 секунд. Маклин Селебрини со своими подвигами в «Сан-Хосе» мог бы бросить вызов, однако выборщики предпочитают более опытных ребят.

Преследователи: Натан Маккиннон, Маклин Селебрини.

«Везина»: Илья Сорокин

Анализировать вратарей по проценту отражённых бросков в современной НХЛ крайне сложно, поэтому воспользуемся продвинутыми моделями. Они дают разные цифры голов, отражённых сверх xG, однако везде лидируют Сорокин и Логан Томпсон из «Вашингтона». Но мы поставим чуть впереди Сорокина, потому что команда у него находится в стадии полуперестройки, а перед Томпсоном есть более крепкая защита.

Преследователи: Логан Томпсон, Спенсер Найт.

«Норрис»: Зак Веренски

В своё время Сергей Бобровский взял «Везину», хотя «Коламбус» не попал в плей-офф. Теперь Веренски вполне может оформить что-то подобное: он лучший бомбардир «мундиров» с гигантским отрывом, он играет почти по 27 минут за матч, выходит на лёд во всех игровых ситуациях. У Кейла Макара очков больше, однако и окружение у него намного лучше. А эксперты предъявляют справедливые претензии главному тренеру «Коламбуса» Дину Эвасону: молодая команда чудовищно плоха в третьих периодах, которые проиграла с общей разницей «-22»!

Зак Веренски

Зак Веренски

Фото: Steph Chambers/Getty Images

Преследователи: Кейл Макар, Мориц Зайдер.

«Колдер»: Мэтью Шефер

Два года подряд приз лучшему новичку может уплывать из рук русских суперталантов в пользу местных защитников. Однако это будет вполне справедливым исходом: несмотря на то что Демидов идёт на 66 очков, Шефер в 18 лет играет по 24 минуты за матч в команде, идущей в зоне плей-офф. Мэттью почти в одиночку обеспечил смену лица «Айлендерс», которые снова превратились в интересный клуб, а теперь называется кандидатом в канадскую олимпийскую сборную. У Демидова всё ещё есть хорошие шансы, но он должен прибавить, чтобы затмить достижения Шефера.

Преследователи: Иван Демидов, Бекетт Сеннеке.

«Леди Бинг»: Джек Айкел

Приз, который в России известен двумя вещами: Павел Дацюк часто его выигрывал, но при этом явно котировал не особенно высоко. Именно в голосовании за этот приз есть самый большой разброс мнений, однако формула обычно проста: наибольшее количество очков плюс наименьшее количество штрафных минут. Здесь пока лидирует Айкел: 41 очко и лишь один малый штраф в сезоне.

Преследователи: Лэйн Хатсон, Сэм Райнхарт.

«Селке»: Энтони Чирелли

Последние шесть лет приз лучшего оборонительного форварда удерживали либо Патрис Бержерон, либо Александр Барков, но первый в лиге не играет, а второй может пропустить всю регулярку. Вечный претендент Анже Копитар выступает в одной из лучших оборонительных команд лиги, однако против игроков западных клубов вечно играет тот факт, что голосующие следят за ними меньше. Поэтому в этом году мы вполне можем увидеть неожиданного победителя — например, Чирелли, который уже несколько раз оказывался в топ-5 голосования, а теперь идёт на свой лучший сезон в карьере с «+19» в полезности и почти тремя минутами меньшинства за встречу.

Преследователи: Нико Хишир, Ник Судзуки.

«Джек Адамс»: Джаред Беднар

Конечно, давать приз лучшего тренера чемпиону или финалисту — это ужасно скучно. Однако приз лучшему тренеру НХЛ слишком часто доставался наставникам, которые выдавали один сезон-вспышку и вскоре после этого растворялись. А вот Джон Купер и Джаред Беднар, два самых долгоиграющих тренера лиги, которые успели взять чемпионство, ни разу не получали «Джека Адамса». Эту несправедливость пора исправлять — и будет логично, если это произойдёт в сезон, где «лавины» прут, оправдывая своё имя.

Преследователи: Джон Купер, Джоэль Кенневилль.

