Макдэвид — MVP, Сорокин — лучший вратарь? Кому могут достаться личные призы НХЛ

НХЛ ненадолго ушла на рождественские каникулы: на несколько дней в лиге даже действует «заморозка» составов, чтобы все хоккеисты могли спокойно провести праздники, не опасаясь внезапного обмена. И хотя команды ещё не дошли до отметки в 50% сыгранных матчей, фактически первую половину сезона можно назвать состоявшейся.

Канун Нового года — отличное время для предварительных итогов сезона. По командам их подводить ещё слишком рано: один успешный (или провальный) дедлайн переходов может поменять всю траекторию года. Зато обладателей индивидуальных призов уже можно прикидывать.

«Арт Росс»: Коннор Макдэвид (67 очков)

«Эдмонтон» снова начал сезон медленно, провёл не самый удачный обмен Тристана Джерри, который вполне предсказуемо отправился в лазарет. Коннор Макдэвид, который для «Ойлерз» является планом «А», «Б» и «В» одновременно, тоже провёл серый первый месяц, забив лишь один гол за 10 встреч. Однако после Дня благодарения «нефтяники» снова ожили, а Коннор выдал исторический декабрь, где набрал 31 (!) очко в 12 матчах и четырежды набрал 4+ очка за игру. Насколько долго удастся сохранить такую форму?

Преследователи: Натан Маккиннон (61), Маклин Селебрини и Леон Драйзайтль (по 55).

«Морис Ришар»: Натан Маккиннон (30 голов)

Нельзя сказать, что Маккиннон не воспринимается суперснайпером, однако безумный драйв канадского электропоезда №29 долгое время всё-таки был направлен на созидание моментов и разгон атаки. Однако уже к концу календарного года Мак почти побил свой результат прошлого сезона (32). Натан стал больше бросать (4,5 попадания в створ против четырёх годом ранее) — логично с учётом того, что Микко Рантанена в первом звене заменил играющий в другой манере Мартин Нечас. Даже если процент реализации снизится, то Натан почти наверняка успеет выбить 50 голов — во второй раз в карьере.

Натан Маккиннон Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

Преследователи: Морган Гики (25), Коннор Макдэвид и Джейсон Робертсон (по 23).

«Дженнингс»: Скотт Уэджвуд и Маккензи Блэквуд, «Колорадо» (2,11 пропущенного гола в среднем за игру)

Когда-то «Везина» была призом чисто математическим, за наименьшее количество пропущенных голов в сезоне, однако уже давно по этому принципу вручается куда менее раскрученный «Дженнингс». Пока с большим запасом его удерживает вратарский дуэт «лавин», где угадали с обоими вратарями. Блэквуд, которого списали в «Нью-Джерси» из-за травм, транзитом через «Сан-Хосе» снова оправдывает высокие авансы, а вечный бэкап Уэджвуд даже называется в лонг-листе кандидатов на Олимпиаду.

Преследователи: Дарси Кемпер и Антон Форсберг («Лос-Анджелес», 2,53), Йеспер Валльстедт и Филип Густафссон («Миннесота», 2,58).

«Харт»: Коннор Макдэвид

Ну, вы поняли. «Ойлерз» опять провели очень странную трансферную кампанию и потратили деньги, которые Макдэвид оставил на столе, вообще непонятно на кого. Коннор играет 22.37 за матч, до личного рекорда по времени в среднем за сезон — лишь 13 секунд. Маклин Селебрини со своими подвигами в «Сан-Хосе» мог бы бросить вызов, однако выборщики предпочитают более опытных ребят.

Преследователи: Натан Маккиннон, Маклин Селебрини.

«Везина»: Илья Сорокин

Анализировать вратарей по проценту отражённых бросков в современной НХЛ крайне сложно, поэтому воспользуемся продвинутыми моделями. Они дают разные цифры голов, отражённых сверх xG, однако везде лидируют Сорокин и Логан Томпсон из «Вашингтона». Но мы поставим чуть впереди Сорокина, потому что команда у него находится в стадии полуперестройки, а перед Томпсоном есть более крепкая защита.

Преследователи: Логан Томпсон, Спенсер Найт.

«Норрис»: Зак Веренски

В своё время Сергей Бобровский взял «Везину», хотя «Коламбус» не попал в плей-офф. Теперь Веренски вполне может оформить что-то подобное: он лучший бомбардир «мундиров» с гигантским отрывом, он играет почти по 27 минут за матч, выходит на лёд во всех игровых ситуациях. У Кейла Макара очков больше, однако и окружение у него намного лучше. А эксперты предъявляют справедливые претензии главному тренеру «Коламбуса» Дину Эвасону: молодая команда чудовищно плоха в третьих периодах, которые проиграла с общей разницей «-22»!

Зак Веренски Фото: Steph Chambers/Getty Images

Преследователи: Кейл Макар, Мориц Зайдер.

«Колдер»: Мэтью Шефер

Два года подряд приз лучшему новичку может уплывать из рук русских суперталантов в пользу местных защитников. Однако это будет вполне справедливым исходом: несмотря на то что Демидов идёт на 66 очков, Шефер в 18 лет играет по 24 минуты за матч в команде, идущей в зоне плей-офф. Мэттью почти в одиночку обеспечил смену лица «Айлендерс», которые снова превратились в интересный клуб, а теперь называется кандидатом в канадскую олимпийскую сборную. У Демидова всё ещё есть хорошие шансы, но он должен прибавить, чтобы затмить достижения Шефера.

Преследователи: Иван Демидов, Бекетт Сеннеке.

«Леди Бинг»: Джек Айкел

Приз, который в России известен двумя вещами: Павел Дацюк часто его выигрывал, но при этом явно котировал не особенно высоко. Именно в голосовании за этот приз есть самый большой разброс мнений, однако формула обычно проста: наибольшее количество очков плюс наименьшее количество штрафных минут. Здесь пока лидирует Айкел: 41 очко и лишь один малый штраф в сезоне.

Преследователи: Лэйн Хатсон, Сэм Райнхарт.

«Селке»: Энтони Чирелли

Последние шесть лет приз лучшего оборонительного форварда удерживали либо Патрис Бержерон, либо Александр Барков, но первый в лиге не играет, а второй может пропустить всю регулярку. Вечный претендент Анже Копитар выступает в одной из лучших оборонительных команд лиги, однако против игроков западных клубов вечно играет тот факт, что голосующие следят за ними меньше. Поэтому в этом году мы вполне можем увидеть неожиданного победителя — например, Чирелли, который уже несколько раз оказывался в топ-5 голосования, а теперь идёт на свой лучший сезон в карьере с «+19» в полезности и почти тремя минутами меньшинства за встречу.

Преследователи: Нико Хишир, Ник Судзуки.

«Джек Адамс»: Джаред Беднар

Конечно, давать приз лучшего тренера чемпиону или финалисту — это ужасно скучно. Однако приз лучшему тренеру НХЛ слишком часто доставался наставникам, которые выдавали один сезон-вспышку и вскоре после этого растворялись. А вот Джон Купер и Джаред Беднар, два самых долгоиграющих тренера лиги, которые успели взять чемпионство, ни разу не получали «Джека Адамса». Эту несправедливость пора исправлять — и будет логично, если это произойдёт в сезон, где «лавины» прут, оправдывая своё имя.

Преследователи: Джон Купер, Джоэль Кенневилль.