«Ак Барс» остановил «Трактор», в Уфу возвращается странный легионер. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 27 декабря 2025 года.
«Айлендерс» поместили Илью Сорокина в список травмированных
Российский голкипер «Нью Йорк Айлендерс» Илья Сорокин помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X.
Отметим, что датой включения хоккеиста в список указывается 20 декабря. В понедельник, 22 декабря, клуб сообщал, что Сорокин получил небольшое повреждение и вернётся на лёд после праздничного перерыва в НХЛ. Таким образом, в состав команды из АХЛ был вызван швед Маркус Хёгберг.
«Салават Юлаев» возвращает Джоша Хо-Сэнга
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Джош Хо-Сэнг подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2025/2026. 29-летний форвард ранее выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/2023. Всего он сыграл за команду пять матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко с учётом плей-офф. Последние два сезона нападающий провёл в ECHL. В текущей регулярке он отметился четырьмя результативными передачами в шести встречах за клуб «Флорида Эверблейдс».
В регулярном чемпионате КХЛ 27 декабря состоялось два матча. Коротко подводим их итоги.
«Барыс», проводящий крайне неудачную домашнюю серию, не смог порадовать своих болельщиков и в её заключительном матче. Единственный гол в важной встрече с конкурентом за место в плей-офф «Амуром» хозяева забили в конце второго периода, когда счёт был уже 0:3. За оставшийся период «Барыс» ничего сделать не смог, а в концовке пропустил в пустые ворота. При этом казахстанская команда серьёзно перебросала гостей, но вратарь «Амура» Максим Дорожко совершил 40 сейвов, помог Хабаровску победить и укрепиться в кубковой восьмёрке. «Барыс» же остался на девятом месте Востока, а впереди у команды много игр в гостях.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Давно не игравший «Ак Барс» в Казани принимал набравший было ход «Трактор». Хозяевам удался довольно быстрый гол, на эту шайбу Александра Хмелевски челябинцы ответили точным броском Григория Дронова в начале второго периода, однако в середине отрезка «Ак Барс» забросил ещё две шайбы, и гол Ильи Сафонова в большинстве оказался победным. Джош Ливо в третьем периоде сократил отставание в счёте для «Трактора», но большего гостям не позволил сделать вратарь казанцев Тимур Билялов, отразивший 39 бросков. «Ак Барс» как минимум до завтрашнего дня вернулся на второе место Востока, а «Трактору» уже на пятки наступает «Амур».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 28 декабря