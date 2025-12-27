Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 27 декабря, видео голов, в Салават возвращается Хо-Сэнг, расписание матчей 28 декабря

«Ак Барс» остановил «Трактор», в Уфу возвращается странный легионер. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 27 декабря года
«Барыс» снова проиграл дома, Сорокин угодил в список травмированных.

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 27 декабря 2025 года.

Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее

«Айлендерс» поместили Илью Сорокина в список травмированных

Российский голкипер «Нью Йорк Айлендерс» Илья Сорокин помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X.

Отметим, что датой включения хоккеиста в список указывается 20 декабря. В понедельник, 22 декабря, клуб сообщал, что Сорокин получил небольшое повреждение и вернётся на лёд после праздничного перерыва в НХЛ. Таким образом, в состав команды из АХЛ был вызван швед Маркус Хёгберг.

«Салават Юлаев» возвращает Джоша Хо-Сэнга

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Джош Хо-Сэнг подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2025/2026. 29-летний форвард ранее выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/2023. Всего он сыграл за команду пять матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко с учётом плей-офф. Последние два сезона нападающий провёл в ECHL. В текущей регулярке он отметился четырьмя результативными передачами в шести встречах за клуб «Флорида Эверблейдс».

Каким был единственный сезон Хо-Сэнга в Уфе:
«Салават» сохранил таинственного иностранца. В клубе рискуют, но иначе не преуспеть
«Салават» сохранил таинственного иностранца. В клубе рискуют, но иначе не преуспеть

В регулярном чемпионате КХЛ 27 декабря состоялось два матча. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Шварёв (Слепец) – 09:05 (5x5)     0:2 Филатьев (Балдаев, Свечников) – 25:11 (5x5)     0:3 Ураков (Рыков, Петьков) – 28:56 (5x5)     1:3 Панюков (Асетов) – 39:39 (5x5)     1:4 Гиздатуллин (Рыков) – 58:56 (en)    

«Барыс», проводящий крайне неудачную домашнюю серию, не смог порадовать своих болельщиков и в её заключительном матче. Единственный гол в важной встрече с конкурентом за место в плей-офф «Амуром» хозяева забили в конце второго периода, когда счёт был уже 0:3. За оставшийся период «Барыс» ничего сделать не смог, а в концовке пропустил в пустые ворота. При этом казахстанская команда серьёзно перебросала гостей, но вратарь «Амура» Максим Дорожко совершил 40 сейвов, помог Хабаровску победить и укрепиться в кубковой восьмёрке. «Барыс» же остался на девятом месте Востока, а впереди у команды много игр в гостях.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Хмелевски (Семёнов) – 06:40 (5x5)     1:1 Дронов (Кравцов, Глотов) – 23:53 (5x5)     2:1 Пустозёров (Лямкин, Дыняк) – 26:03 (5x5)     3:1 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 36:02 (4x3)     3:2 Ливо (Гросс, Григоренко) – 48:29 (5x3)    

Давно не игравший «Ак Барс» в Казани принимал набравший было ход «Трактор». Хозяевам удался довольно быстрый гол, на эту шайбу Александра Хмелевски челябинцы ответили точным броском Григория Дронова в начале второго периода, однако в середине отрезка «Ак Барс» забросил ещё две шайбы, и гол Ильи Сафонова в большинстве оказался победным. Джош Ливо в третьем периоде сократил отставание в счёте для «Трактора», но большего гостям не позволил сделать вратарь казанцев Тимур Билялов, отразивший 39 бросков. «Ак Барс» как минимум до завтрашнего дня вернулся на второе место Востока, а «Трактору» уже на пятки наступает «Амур».

Матчи 28 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
