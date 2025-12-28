Забил, забил! Овечкин мощно ворвался с праздников, прервав рекордную засуху

Когда Александр Овечкин забивал в последний раз, почти месяц назад, «Вашингтон» был лидером своей конференции. С тех пор он опустился аж на седьмое место – конкуренция на Востоке в этом году невероятно плотная, а без голов своего 40-летнего капитана «столичные» чаще проигрывают, чем побеждают.

Голевая засуха длилась девять матчей – это личный антирекорд Овечкина в этом сезоне, хотя в карьере был неудачный период и подлиннее. Но всё когда-нибудь заканчивается. Овечкин хорошо отдохнул на рождественскую паузу и мощно ворвался с праздников, прервав своё молчание в самый нужный момент.

На последней секунде первого периода Ови от борта выдал шикарный пас на подставление Алексею Протасу, который открыл счёт в матче с «Нью-Джерси». «Вашингтон» мог забивать и чуть раньше, и даже забил, но гол был отменён из-за офсайда. «Отменённый гол Строума завёл нас, пара смен, и мы захватили инициативу, нащупали свою игру. Я видел, что остаётся секунд пять до перерыва, встретился взглядом с Ови, и он выдал невероятную передачу. Я просто старался воткнуть шайбу, и она зашла», — сказал Протас в перерыве.

«Нью-Джерси» довольно быстро отыгрался за счёт большинства, и вообще доминировал большую часть второго периода, но Логан Томпсон стоял на голове, и «Вашингтон» смог не только выстоять, но даже закончить эту двадцатиминутку, ведя в счёте. Джек Хьюз обрезался на выходе из своей зоны, оставив своего вратаря одного против троих соперников. Бовиллье в этой ситуации не промахнулся.

В третьем периоде «Вашингтон» едва не посыпался так же, как в своём предыдущем матче с «Рейнджерс», но, пропустив два гола за 32 секунды, смог собраться, а спасителем выступил Овечкин.

Во многом этот гол – творение Расмуса Сандина, он обманным движением уложил на лёд Джейка Аллена, но бросать сам не стал, хотя находился в убойной позиции, а отдал шайбу Овечкину на пустые ворота.

Это 15-й гол Овечкина в сезоне и 912-й в карьере! И даже с девятиматчевой засухой он всё равно идёт по графику на солидные 30 шайб в регулярке (но мы-то знаем, что Саша в любой момент может взорваться и начать фонтанировать голами, как было, скажем, в середине ноября).

В овертайме «дьяволы» больше владели шайбой, но решающим стал проход Джейкоба Чикрана по левому флангу. Американец забил свой 15-й гол, он лидирует в лиге в этом сезоне по голам среди защитников.

«Вашингтону» отскочил, несмотря на не самую качественный хоккей, и добыл победу, а Овечкин забил долгожданный гол. Теперь пора серьёзно думать о том, как налаживать саму игру, чтобы не вытаскивать матчи на жилах, а побеждать уверенно.