Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Нью-Джерси – Вашингтон – 3:4 ОТ, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, Овечкин забил 912-й гол в карьере

Забил, забил! Овечкин мощно ворвался с праздников, прервав рекордную засуху
Елена Кузнецова
Александр Овечкин
Комментарии
Первый гол капитана «Вашингтона» с 4 декабря помог обыграть «Нью-Джерси».

Когда Александр Овечкин забивал в последний раз, почти месяц назад, «Вашингтон» был лидером своей конференции. С тех пор он опустился аж на седьмое место – конкуренция на Востоке в этом году невероятно плотная, а без голов своего 40-летнего капитана «столичные» чаще проигрывают, чем побеждают.

Голевая засуха длилась девять матчей – это личный антирекорд Овечкина в этом сезоне, хотя в карьере был неудачный период и подлиннее. Но всё когда-нибудь заканчивается. Овечкин хорошо отдохнул на рождественскую паузу и мощно ворвался с праздников, прервав своё молчание в самый нужный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59     1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp)     1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33     2:2 Братт – 47:00     3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32     3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17     3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06    

На последней секунде первого периода Ови от борта выдал шикарный пас на подставление Алексею Протасу, который открыл счёт в матче с «Нью-Джерси». «Вашингтон» мог забивать и чуть раньше, и даже забил, но гол был отменён из-за офсайда. «Отменённый гол Строума завёл нас, пара смен, и мы захватили инициативу, нащупали свою игру. Я видел, что остаётся секунд пять до перерыва, встретился взглядом с Ови, и он выдал невероятную передачу. Я просто старался воткнуть шайбу, и она зашла», — сказал Протас в перерыве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Нью-Джерси» довольно быстро отыгрался за счёт большинства, и вообще доминировал большую часть второго периода, но Логан Томпсон стоял на голове, и «Вашингтон» смог не только выстоять, но даже закончить эту двадцатиминутку, ведя в счёте. Джек Хьюз обрезался на выходе из своей зоны, оставив своего вратаря одного против троих соперников. Бовиллье в этой ситуации не промахнулся.

В третьем периоде «Вашингтон» едва не посыпался так же, как в своём предыдущем матче с «Рейнджерс», но, пропустив два гола за 32 секунды, смог собраться, а спасителем выступил Овечкин.

Во многом этот гол – творение Расмуса Сандина, он обманным движением уложил на лёд Джейка Аллена, но бросать сам не стал, хотя находился в убойной позиции, а отдал шайбу Овечкину на пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это 15-й гол Овечкина в сезоне и 912-й в карьере! И даже с девятиматчевой засухой он всё равно идёт по графику на солидные 30 шайб в регулярке (но мы-то знаем, что Саша в любой момент может взорваться и начать фонтанировать голами, как было, скажем, в середине ноября).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В овертайме «дьяволы» больше владели шайбой, но решающим стал проход Джейкоба Чикрана по левому флангу. Американец забил свой 15-й гол, он лидирует в лиге в этом сезоне по голам среди защитников.

«Вашингтону» отскочил, несмотря на не самую качественный хоккей, и добыл победу, а Овечкин забил долгожданный гол. Теперь пора серьёзно думать о том, как налаживать саму игру, чтобы не вытаскивать матчи на жилах, а побеждать уверенно.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android