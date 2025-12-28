«Тампа» и «Флорида» устроили бойню в НХЛ. Кучеров положил дубль и сравнялся с Ягром!

К сегодняшней встрече с действующим чемпионом Национальной хоккейной лиги российский лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров подошёл с не самой приятной серией. С одной стороны, в пяти последних матчах 32-летний форвард отметился девятью результативными передачами, значительно улучшив своё положение в гонке бомбардиров сезона НХЛ. С другой – на этом отрезке в активе россиянина не было ни одной заброшенной шайбы. До этого Кучеров не мог отличиться на протяжении такого количества встреч подряд ещё на самом старте нынешнего сезона НХЛ. В октябре Никита уже выдавал пятиматчевую безголевую серию, после чего положил важнейшую победную шайбу в ворота «Вегас Голден Найтс» (2:1 ОТ).

По схожему пути Никита действовал и на сей раз, став одной из ключевых фигур в победе «Лайтнинг» во встрече с «Пантерз». Хозяева лучше вошли в игру, открыв счёт в матче на шестой минуте первого периода: отличился Ээту Луостаринен – 1:0. К тому времени соперники уже успели общими усилиями набрать 10 минут штрафного времени, сразу же показав, что сегодня они намерены провести встречу в лучших традициях самых жарких разборок между «Тампой» и «Флоридой».

Перед стартом нынешнего сезона две эти американские команды провели контрольный матч, умудрившись набрать свыше 300 минут штрафа, заработав в общей сложности 16 удалений до конца встречи. Вот и сегодня лавки для штрафников были самым популярным направлением для игроков обеих команд.

Что произошло на предсезонке и за что оштрафовали главного тренера «Тампы»? НХЛ оштрафовала «Тампу» и Купера суммарно на $ 125 тыс. за драки в игре с «Флоридой»

В середине первого периода там находился защитник «Тампы» Стивен Сантини. Удаление американского хоккеиста могло привести к тому, чтобы «Флорида» упрочила преимущество в счёте, но всё пошло совершенно по иному сценарию. «Тампа» организовала гол в меньшинстве, автором которого стал Джейк Гюнцель. Американскому форварду ассистировал Энтони Чирелли, набравший 25-е очко в НХЛ при игре в меньшинстве – 1:1.

Проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «молний» канадский нападающий стал лишь третьим игроком в клубной истории, набравшим 25+ очков в меньшинстве. Сегодня Чирелли вышел на второе место в истории «Тампы» по этому показателю, сравнявшись с Робом Замунером (по 25). Клубный рекорд с громадным отрывом принадлежит Мартену Сан-Луи (44).

Под самый занавес первого периода гости вышли вперёд благодаря точному броску Понтуса Хольмберга, который за восемь секунд до завершения стартового отрезка второй раз во встрече огорчил Сергея Бобровского – 1:2.

Сразу после перерыва за дело взялся Кучеров, сумевший прервать пятиматчевую безголевую серию в НХЛ. Очень многое для партнёра в этой ситуации сделал Брэйден Пойнт. Канадский форвард рукой выловил шайбу в средней зоне, после чего ловко скинул её себе на ход и на огромной скорости затащил в зону атаки, выполнив передачу на Кучерова, который замкнул штангу – 1:3.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сегодня Никита проводил 419-й матч на выезде за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Благодаря голу в ворота Бобровского российский нападающий стал лишь вторым игроком в истории «Тампы», набравшим 500 очков в гостевых встречах в североамериканской лиге. Ранее эту отметку преодолел Стэмкос (516 в 536).

Абсолютно очевидно, что ещё до конца нынешнего сезона Никита должен переписать на себя клубный рекорд в этой номинации. Пока же Кучеров стал вторым по скорости набора 500 очков на выезде в НХЛ среди действующих игроков. Никита уложился за 419 гостевых матчей, уступив по этому показателю лишь капитану «Эдмонтону Ойлерз» Коннору Макдэвиду (355).

Также Никита стал третьим игроком, родившимся за пределами Северной Америки, по скорости достижения 500 очков на выезде в НХЛ. Никита уложился за 419 матчей, повторив достижение Яромира Ягра. Интересно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял пятое место в этом рейтинге (464). Быстрее же Кучерова и Ягра были только родившийся в Братиславе Петер Штястны (357) и финн Яри Курри (411).

В середине второго периода «Флорида» усилиями Брэда Маршана смогла отыграть одну шайбу, однако в результате первый гол Кучерова так и остался победным во всёй встрече. В концовке основного времени россиянин ещё и успел оформить дубль, отправив шайбу в пустые ворота и установив окончательный счёт в игре – 2:4.

Никита в 61-й раз за карьеру в регулярных первенствах НХЛ принёс победу «молниям», благодаря чему вышел на чистое четвёртое место в клубной истории по этому показателю. Сегодня Никита превзошёл показатель Венсана Лекавалье (60). Клубный рекорд здесь принадлежит Стивену Стэмкосу (85). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (64), топ-3 замыкает Пойнт (63).

Сегодняшний матч «Тампа» и «Флорида» завершили, насобирав в общей сложности 136 минут штрафного времени (87:49). В какой-то момент удалений стало так много, что в боксах для штрафников буквально не хватало посадочных мест, и хоккеистам «Лайтнинг» и «Пантерз» приходилось стоять, словно в московском метро в час-пик.

У гостей особенно постарался канадский нападающий Скотт Сабурен, набравший 26 минут штрафа. У хозяев выделился американский форвард Люк Канин, получивший 15 минут штрафного времени.

«Тампа» же одержала третью победу кряду, сумев сломить сопротивление обладателя двух последних Кубков Стэнли. Благодаря сегодняшнему успеху команда Джона Купера смогла увеличить отрыв от «Пантерз» в турнирной таблице до трёх очков.