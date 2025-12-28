Канадцы с трудом обыграли Латвию, американца увезли со льда на носилках. Итоги дня МЧМ

В ночь с 27 на 28 декабря в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол состоялись четыре матча группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2026. Представляем краткий обзор всех игр.

Завершился матч молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборные Словакии и Германии. Команды играли на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США). Сборная Словакии одержала победу со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

На 11-й минуте счёт открыл нападающий сборной Словакии Томаш Хренко. В концовке первого периода он оформил дубль. Во втором периоде третий гол словаков забил форвард Адам Немец. Единственную шайбу сборной Германии забросил нападающий Дастин Вильхофт на 52-й минуте. В концовке встречи защитник словаков Адам Белушко забил в пустые ворота.

Это первая победа сборной Словакии на турнире, Германия проиграла вторую встречу. Чемпионат мира проходит в США с 26 декабря по 6 января.

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Латвии встречалась с национальной командой Канады. Игра прошла в Миннеаполисе на стадионе «3М Арена Мариуччи» и закончилась победой канадцев в овертайме со счётом 2:1.

Канадцы за 60 минут основного времени смогли пробить латвийского вратаря Нильса Мауриньша только один раз, при игре в большинстве. В концовке третьего периода Рудольф Берзкалнс сравнял счёт, однако в овертайме Канада одержала победу благодаря голу Майкла Хейджа.

Для сборной Латвии это был первый матч на турнире. Сборная Канады, в свою очередь, ранее одолела национальную команду Чехии со счётом 7:5. В следующей игре сборная Латвии встретится с Финляндией, а Канада поведёт матч с Данией. Игры пройдут 29 и 30 декабря соответственно. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла национальную команду Финляндии (4:3 ОТ).

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные США и Швейцарии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой американцев со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Броди Цимер и Уилл Зеллерс. У швейцарцев шайбу забросил Базиль Сансонненс. Во втором периоде американскому защитнику Коулу Хатсону попало шайбой в голову – его увезли со льда на носилках и доставили в больницу. Позже он был выписан, Федерация хоккея США опубликовала заявление, что Хатсон в порядке и он должен восстановиться от травмы со дня на день.

В следующем матче сборная США встретится со Словакией 30 декабря. Национальная команда Швейцарии сыграет со сборной Швеции сегодня, 28 декабря.

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Дании и Чехии. Игра прошла на льду «3М Арене Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой чехов со счётом 7:2.

В составе датской сборной шайбы забросили Тристан Петерсен и Оливер Ларсен. В составе чешской сборной голы записали на свой счёт Войцех Чихар, Матей Кубиэса, Вацлав Нестрашил, Адам Иржичек, Степан Хох, Томаш Галвас и Рихард Земличка.

В следующем матче сборная Дании встретится с Канадой 30 декабря. Национальная команда Чехии сыграет со сборной Финляндии 29 декабря.

