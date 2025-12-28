Скидки
Главная Хоккей Статьи

МЧМ по хоккею 2026 года, результаты матчей, расписание игр, турнирная таблица, календарь, 28 декабря 2025 года

Канадцы с трудом обыграли Латвию, американца увезли со льда на носилках. Итоги дня МЧМ
Егор Торишный
Итоги дня МЧМ (28.12.2025)
Чехи разгромили Данию, Словакия справилась с Германией.

В ночь с 27 на 28 декабря в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол состоялись четыре матча группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2026. Представляем краткий обзор всех игр.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
27 декабря 2025, суббота. 22:00 МСК
Словакия U20
Окончен
4 : 1
Германия U20
1:0 Хренко (Немец) – 10:33 (5x5)     2:0 Хренко (Немец, Страка) – 19:12 (5x4)     3:0 Немец (Хренко, Радивоевич) – 33:23 (5x4)     3:1 Вильхофт (Левандовский) – 51:09 (5x5)     4:1 Белушко – 59:07 (en)    

Завершился матч молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборные Словакии и Германии. Команды играли на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США). Сборная Словакии одержала победу со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

На 11-й минуте счёт открыл нападающий сборной Словакии Томаш Хренко. В концовке первого периода он оформил дубль. Во втором периоде третий гол словаков забил форвард Адам Немец. Единственную шайбу сборной Германии забросил нападающий Дастин Вильхофт на 52-й минуте. В концовке встречи защитник словаков Адам Белушко забил в пустые ворота.

Это первая победа сборной Словакии на турнире, Германия проиграла вторую встречу. Чемпионат мира проходит в США с 26 декабря по 6 января.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
28 декабря 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Латвия U20
Окончен
1 : 2
ОТ
Канада U20
0:1 Решни (Маккенна, Брунике) – 22:22 (5x4)     1:1 Берзкалнс (Сартс, Дилевка) – 58:02 (5x5)     1:2 Хейдж (Маккенна, Парех) – 60:44 (4x3)    

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Латвии встречалась с национальной командой Канады. Игра прошла в Миннеаполисе на стадионе «3М Арена Мариуччи» и закончилась победой канадцев в овертайме со счётом 2:1.

Канадцы за 60 минут основного времени смогли пробить латвийского вратаря Нильса Мауриньша только один раз, при игре в большинстве. В концовке третьего периода Рудольф Берзкалнс сравнял счёт, однако в овертайме Канада одержала победу благодаря голу Майкла Хейджа.

Для сборной Латвии это был первый матч на турнире. Сборная Канады, в свою очередь, ранее одолела национальную команду Чехии со счётом 7:5. В следующей игре сборная Латвии встретится с Финляндией, а Канада поведёт матч с Данией. Игры пройдут 29 и 30 декабря соответственно. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла национальную команду Финляндии (4:3 ОТ).

U20 ЧМ-2026 . Группа A
28 декабря 2025, воскресенье. 02:00 МСК
США U20
Окончен
2 : 1
Швейцария U20
1:0 Цимер (Хэгенс, Хоркофф) – 21:12 (5x5)     1:1 Сансонненс (Гроссниклаус, Штайнер) – 32:34 (5x5)     2:1 Зеллерс (МакКинни) – 34:40 (5x5)    

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные США и Швейцарии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой американцев со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Броди Цимер и Уилл Зеллерс. У швейцарцев шайбу забросил Базиль Сансонненс. Во втором периоде американскому защитнику Коулу Хатсону попало шайбой в голову – его увезли со льда на носилках и доставили в больницу. Позже он был выписан, Федерация хоккея США опубликовала заявление, что Хатсон в порядке и он должен восстановиться от травмы со дня на день.

В следующем матче сборная США встретится со Словакией 30 декабря. Национальная команда Швейцарии сыграет со сборной Швеции сегодня, 28 декабря.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
28 декабря 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Дания U20
Окончен
2 : 7
Чехия U20
0:1 Чихар (Галвас, Нестрашил) – 02:56 (5x5)     1:1 Петерсен (Грин, Ольсен) – 05:53 (5x5)     1:2 Кубиэса (Сикора, Галвас) – 11:57 (5x4)     1:3 Нестрашил (Иржичек, Бенак) – 21:45 (5x4)     2:3 Ларсен (Берентсен) – 24:39 (5x5)     2:4 Иржичек (Новотны, Нестрашил) – 31:20 (5x5)     2:5 Хох (Клима) – 35:01 (5x5)     2:6 Галвас (Сикора, Новотны) – 45:41 (5x4)     2:7 Земличка – 46:39 (5x5)    

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Дании и Чехии. Игра прошла на льду «3М Арене Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой чехов со счётом 7:2.

В составе датской сборной шайбы забросили Тристан Петерсен и Оливер Ларсен. В составе чешской сборной голы записали на свой счёт Войцех Чихар, Матей Кубиэса, Вацлав Нестрашил, Адам Иржичек, Степан Хох, Томаш Галвас и Рихард Земличка.

В следующем матче сборная Дании встретится с Канадой 30 декабря. Национальная команда Чехии сыграет со сборной Финляндии 29 декабря.

Матчи в ночь с 28 на 29 декабря

U20 ЧМ-2026 . Группа A
28 декабря 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Швейцария U20
U20 ЧМ-2026 . Группа B
29 декабря 2025, понедельник. 00:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Латвия U20
Новости. Хоккей
Все новости RSS

