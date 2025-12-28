Александр не забивал девять матчей — хуже было лишь дважды. Но теперь это позади.

«Он так долго ждал этот гол!» Овечкин прервал кошмарную серию — как реагировала Америка?

Александр Овечкин наконец прервал одну из худших голевых засух в своей карьере. Капитан «Вашингтона» поразил ворота «Нью-Джерси», вовремя сравняв счёт, и положил конец серии, которая продлилась аж целых девять матчей. За это время Ови набрал лишь два очка за результативные передачи, а вот забить у него ни разу не вышло.

Зато во встрече с «Дэвилз» нападающий забросил шайбу и отдал ассист.

Гол в ворота Джейка Аллена стал для него 15-м в сезоне, 912-м в регулярных чемпионатах и 989-м – в НХЛ с учётом плей-офф. До общего рекорда Уэйна Гретцки по количеству шайб в лиге осталось всего 27 точных бросков.

А помимо этого, Овечкин забил 15-й гол в сезоне в 38-м матче. Этот результат стал пятым в истории НХЛ для хоккеиста в возрасте 40+ лет. Быстрее Александра до отметки в 15 шайб добирались только Горди Хоу (28 в сезоне-1968/1969; 36 – в сезоне-1970/1971), Джонни Бьюсик (34 в сезоне-1975/1976) и Яромир Ягр (35 в сезоне-2012/2013).

Он оформил 42-й гол в календарном 2025-м году и 44-й — в ворота «Нью-Джерси»: это лучший результат среди действующих хоккеистов.

Овечкин также обновил два рекорда НХЛ, которые уже принадлежат ему. Нападающий «Кэпиталз» забросил 152-ю шайбу, которая помогла сравнять счёт во встрече. Кроме того, Алекс забил 342-й гол в третьих периодах.

Как в Северной Америке отреагировали на прерванную сухую серию Ови и на его новые достижения?

«Празднует, как будто это его первый гол»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила, насколько важной оказалась шайба Ови.

«Когда «Вашингтон» проигрывал со счётом 2:3 после того, как «Дэвилз» быстро сравняли счёт и вышли вперёд в третьем периоде, Овечкин проявил себя и забил столь необходимый гол, которого он так долго ждал.

Алекс выехал к воротам и получил эффектный пас от Расмуса Сандина, который сделал вид, что бросает, а затем нашёл капитана, находившегося в одиночестве, — и тот уложил шайбу в сетку.

Этот гол прервал девятиматчевую сухую серию Овечкина и стал его 15-м в этом сезоне.

Алекс не только сравнял счёт, но и помог «столичным» вернуть себе инициативу после того, как команда немного сбавила обороты и упустила преимущество в заключительном периоде.

Ранее он помог Протасу, прервав серию из пяти встреч без очков. Благодаря результативной игре Ови не только вернулся на прежний уровень, но и вдохновил всю команду», — написала Сильбер.

Александр Овечкин Фото: Harry How/Getty Images

Известный подкаст Spittin' Chiclets прокомментировал реакцию капитана «Вашингтона» на его шайбу.

«Алекс Овечкин празднует, как будто это его первый гол… хотя на самом деле это его 912-я шайба!» — говорится в сообщении.

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти рассказал о ещё одном статистическом факте, связанном с шайбой 40-летнего нападающего.

«Это был 133-й гол Алекса Овечкина в карьере в декабре (240 матчей), что позволило ему обогнать Стива Айзермана (132 шайбы в 251 встрече) и выйти на третье место в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (157 голов в 233 играх) и Горди Хоу (141 гол в 327 матчах)», — сообщил Гулитти.

Пресс-служба телеканала Sportsnet ёмко отреагировала на гол, который сравнял счёт: «Ови-эквалайзер!»

А пресс-служба «Вашингтона» отметила важность шайбы своего лидера: «Капитан ответил! Что может быть лучше, чем вернуть ребят в игру голом от самого́ крупного парня?»

«Всё, что ему понадобилось, — это немного солнца во Флориде и три выходных дня»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд разобрал не только шайбу Овечкина, но и сухую серию.

«Алекс Овечкин забил свой первый гол с 4 декабря и набрал первые очки с 14 декабря. И всё, что ему понадобилось, — это немного солнца во Флориде и три выходных дня.

В первом матче «Кэпиталз» после рождественского перерыва в НХЛ Овечкин забросил 912-ю шайбу в своей карьере, пробив вратаря «дьяволов» Джейка Аллена броском из-за пределов вратарской.

Гол стал возможным только благодаря отличной работе на полборта со стороны Алексея Протаса. Белорусский нападающий нашёл в верхней части зоны абсолютно свободного Расмуса Сандина. Шведский защитник протащил шайбу, найдя Овечкина у линии ворот. Поскольку Аллену пришлось учесть возможный бросок Сандина, у Алекса было достаточно времени, чтобы отправить шайбу в пустые ворота.

До этого матча Овечкин играл крайне неудачно, не забив ни одного гола в девяти встречах подряд. Эта сухая серия стала третьей по продолжительности за всю его 21-сезонную карьеру в НХЛ.

Самые длинные безголевые серии Алекса:

— 14 матчей — сезон-2023/2024 (22 ноября 2023 года — 20 декабря 2023 года);

— 10 матчей — сезон-2016/2017 (22 февраля 2017 года — 12 марта 2017 года);

— 9 матчей (три раза):

сезон-2025/2026 (5 декабря 2025 года — 23 декабря 2025 года); сезон-2010/2011 (17 ноября 2010 года — 2 декабря 2010 года); сезон-2008/2009 (13 октября 2008 года — 8 ноября 2008 года).

Во время девятиматчевой безголевой серии Овечкина убрали от его многолетнего центрального нападающего Дилана Строума. Алекс показал следующие результаты:

— 57 бросков по воротам;

— 25 бросков в створ;

— 13 заблокированных бросков;

— 24 голевых момента;

— 9 моментов с высокой опасностью;

— 2 результативные передачи.

Ови не только прервал свою голевую засуху в матче с «Нью-Джерси», но и на последних секундах первого периода отдал великолепную передачу на Алексея Протаса, который вывел «Кэпиталз» вперёд. Алекс провёл первую встречу с 2+ очками с тех пор, как забил два гола в матче с «Сан-Хосе» 4 декабря. Протас набрал три очка в тот вечер.

Александр Овечкин Фото: Harry How/Getty Images

Теперь у Овечкина 15 голов в сезоне, и он идёт по графику на 32 шайбы к концу сезона. Этот гол также стал его седьмым в карьере в ворота Джейка Аллена», — написал Оланд.

«Удача была на моей стороне»

Сам Овечкин не остался в стороне и высказался о своей шайбе.

— Конечно, это была солидная игра для обеих команд. Мы не сдались, сравняли счёт и набрали важные очки.

— Что было у вас в голове, когда вы забрасывали шайбу?

— Я думал о том, как бы забросить шайбу, и удача была на моей стороне. Гол был очень важен для нас, после этого у нас было ещё пять или шесть моментов, которые мы не реализовали. Видимо, сохраняем голы на следующую игру, — рассказал Овечкин.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».