Минское «Динамо» выиграло дерби в 1000-м матче Квартальнова, ЦСКА впервые в сезоне одолел «Спартак».

СКА опозорился в Сочи, «Нефтехимик» разорвал «Торпедо». Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 28 декабря 2025 года.

«Сибирь» на выезде победила «Адмирал» в овертайме

Сегодня, 28 декабря, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

На пятой минуте нападающий «Сибири» Семён Кошелев забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Адмирала» Даниил Гутик сравнял счёт. На 19-й минуте нападающий Егор Петухов вывел дальневосточный клуб вперёд. На 56-й минуте Семён Кошелев оформил дубль, сравняв счёт и переведя игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард гостей Михаил Абрамов.

«Адмирал» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, в которых набрал 31 очко, и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 34 очками после 40 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

«Нефтехимик» на домашнем льду всухую разгромил «Торпедо»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Голами в составе «Нефтехимика» отметились Артём Сериков, Григорий Селезнёв (дубль) и Андрей Белозёров, отметившийся дублем. Три передачи на счету форварда нижнекамского клуба Дамира Жафярова. Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов записал на свой счёт «сухой» матч.

«Нефтехимик» во второй раз в текущем сезоне обыграл нижегородское «Торпедо». Командам осталось провести ещё один матч между собой до конца нынешнего сезона.

«Авангард» трижды отыгрался в матче с «Ладой» и победил по буллитам

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 по буллитам.

На 31-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Лады» Иван Савчик с передачи Андрея Обидина. Через несколько минут «Авангард» сравнял счёт благодаря голу Семёна Чистякова, которому ассистировали Константин Окулов и Эндрю Потуральски. На 42-й минуте матча «Лада» вновь вышла вперёд — отличился Артур Тянулин. «Авангарду» снова удалось быстро сравнять счёт — гол забил Александр Волков. В середине третьего периода Андрей Алтыбармакян реализовал большинство. На 57-й минуте Эндрю Потуральски сравнял счёт в матче. По буллитам победу одержали хозяева.

Дебютный гол Бутузова за «Салават Юлаев» помог уфимцам обыграть «Северсталь»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали хозяева со счётом 2:1 Б.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 50-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Бутузов. Эта шайба стала дебютной для форварда в составе уфимского клуба. Текущий сезон Бутузов начинал в составе новосибирской «Сибири». Передачами отметились Пётр Хохряков и Григорий Панин. На 56-й минуте матча Адам Лишка сравнял счёт. По буллитам победу одержали хозяева. Два броска реализовал форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков.

ХК ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в столичном дерби КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Победу в столичном дерби одержали армейцы со счётом 2:1.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Кирилл Долженков с передачи Тахира Мингачёва. «Спартак» отыгрался в середине первого периода — гол забил Андрей Миронов с передачи Данила Пивчулина. Спустя несколько минут под занавес первого периода Денис Зернов вновь вывел армейцев вперёд в счёте.

Таким образом, ЦСКА одержал вторую победу подряд и впервые в текущем сезоне обыграл «Спартак». Ранее в двух встречах победу праздновали красно-белые.

Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в 1000-м матче Квартальнова в КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой белорусской команды со счётом 5:3.

Дублем в составе минского «Динамо» отметился легионер Сэм Энас. Ещё по голу за белорусскую команду забили Вадим Шипачёв, Никита Пышкайло и Сергей Кузнецов. За московский клуб голы забили Дилан Сикьюра (дубль) и Игорь Ожиганов.

Отметим, что этот матч стал 1000-м для главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова в КХЛ. Специалист стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 встреч.

СКА пропустил восемь шайб и проиграл «Сочи» в результативной встрече

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и СКА. Победу в результативной встрече одержали сочинцы со счётом 8:4.

Дублем в составе «Сочи» отметился Сергей Попов. Ещё по шайбе за сочинскую команду забросили Матвей Гуськов, Рафаэль Бикмуллин, Роман Максимов, Денис Венгрыжановский, Николай Поляков и Макс Эллис, забивший гол в пустые ворота. Дублем за СКА отметился нападающий Матвей Поляков. Ещё по голу забили Брендан Лайпсик и Сергей Плотников. После четырёх пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер СКА Артемий Плешков. Его сменщик Егор Заврагин пропустил ещё три шайбы.

