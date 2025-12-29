Кучеров разошёлся и превратился в снайпера! Никита сделал второй дубль за два дня

Казалось бы, вчерашнюю бойню «Флориды» и «Тампы» по закрученности и насыщенности сценария никто не перебьёт ещё долго. Но, забегая вперёд, сегодня командам это удалось.

«Молнии» благодаря трём победам кряду вновь вернулись в лидеры Атлантического дивизиона, а встречаться сегодня пришлось с главным оппонентом по турнирной таблице – «Монреалем», который на протяжении четырёх игр набирает очки.

«Хабс» играли с заметным преимуществом в первом периоде, но открыть счёт не смогли, а во втором позволили хозяевам слишком многое. В особенности Никите Кучерову. Демидов сломал клюшку при попытке щелчка, Гонсалвес перехватил шайбу и отправил 86-го номера на рандеву с голкипером – лидер «Тампы» в такие моменты не прощает.

Через 10 минут Куч оформил дубль – Гонсалвес и Пойнт не реализовали выход «два в один», но Брейден моментально сориентировался и нашёл на пятаке одинокого Кучерова. Для Никиты это уже второй дубль за два дня. Россиянин разошёлся и превращается в снайпера.

До перерыва «Тампа» забила ещё раз, и дебютное очко в НХЛ набрал Максим Грошев, который сегодня провёл первый матч в лиге. С почином, Максим!

Отставание в три шайбы не сулило «Канадиенс» ничего хорошо, однако в третьем периоде гости пошли за камбэком. Сначала забил неуёмный сегодня Иван Демидов, приехав на пятак и получив отличную передачу от Слафковски.

Гости сразу же пропустили, но далее забрасывали только они – Слафковски и Добсон сократили отставание до минимума и обеспечили горячую концовку.

Которая оправдала возложенные на неё надежды, ведь «Монреаль» за четыре секунды до конца спасся – Демидов скинул Слафковски шайбу в правый круг, а словак оформил дубль.

В овертайме Кучеров мог заканчивать матч, но не реализовал выход «в ноль». Зато его партнёры по команде показали мастерство в серии послематчевых бросков и использовали обе попытки.

«Монреаль» сотворил фантастический камбэк, но «Тампа» выиграла по буллитам, а это значит, что обе команды продлили свои серии – «Лайтнинг» — с победами (четыре), «Канадиенс» — с набранными очками (пять).