Финны забили больше, чем дали бросить Латвии! Итоги дня МЧМ

В ночь с 28 на 29 декабря в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол состоялось два матча группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2026. Представляем краткий обзор всех игр.

Завершился матч молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборные Швеции и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США). Сборная Швеции одержала победу со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

Эрик Нильсон открыл счёт уже на первой минуте игры, однако швейцарцы смогли отыграться ещё до перерыва благодаря голу Бени Вайдахера, а в концовке второй двадцатиминутки вышли вперёд, забил Ларс Штайнер.

Практически сразу после этого швейцарцы схватили удаление, и на старте третьего периода Вигго Бьёрк в большинстве сравнял счёт. Решающим стал гол Лукаса Петтерссона, он же оформил дубль, забив в пустые ворота.

Это вторая победа сборной Швеции на турнире, Швейцария проиграла второй матч. Швеция далее сыграет с Германией 29 декабря, а Швейцария — 30 декабря.

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Финляндии и Латвии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов с разгромным счётом 8:0.

Финны забили больше голов, чем Латвия нанесла бросков, разница в этом показателе составила 41-7. Команда Артиса Аболса показала второй худший результат в истории турнира по количеству бросков за матч, антирекорд (6 бросков) принадлежит Беларуси (2000), Словакии (2016) и Австрии (2020).

В составе победителей голами отметились Эмиль Хемминг (дубль), Яспер Кухта (1+1), Макс Вестергард (1+1), Йоона Саарелайнен (1+1), Роопе Вестеринен, Хейкки Руохонен (1+2), Лассе Болиус (1+1).

Для Финляндии это уже четвёртая сухая победа подряд над Латвией на молодёжных чемпионатах мира. Последний раз латвийцы забивали финнам на этом турнире в 2022 году, после чего проиграли 0:3 в 2023-м, 0:4 в 2024-м и 0:3 в 2025-м.

Отметим, что финны за два стартовых матча забили 14 голов и пропустили лишь две шайбы. В следующем матче команда Лаури Микколы сыграет с Чехией. Латвия в ночь на 31 декабря проведёт матч с Данией.

Матчи в ночь с 29 на 30 декабря: