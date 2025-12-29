Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

МЧМ по хоккею 2026 года, результаты матчей, расписание игр, турнирная таблица, календарь, 29 декабря 2025 года

Финны забили больше, чем дали бросить Латвии! Итоги дня МЧМ
Егор Торишный
Итоги дня МЧМ, 28 декабря 2025
Комментарии
Шведы одолели Швейцарию, совершив камбэк в третьем периоде.

В ночь с 28 на 29 декабря в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол состоялось два матча группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2026. Представляем краткий обзор всех игр.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
28 декабря 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 2
Швейцария U20
1:0 Нильсон (Салин) – 00:53 (5x5)     1:1 Вайдахер (Муггли, Устинков) – 14:27 (5x5)     1:2 Штайнер – 38:22 (4x4)     2:2 Бьёрк (Фрей, Фронделль) – 40:57 (5x4)     3:2 Петтерссон (Данильссон) – 46:28 (5x5)     4:2 Петтерссон (Штенберг) – 59:13 (en)    

Завершился матч молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборные Швеции и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США). Сборная Швеции одержала победу со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

Эрик Нильсон открыл счёт уже на первой минуте игры, однако швейцарцы смогли отыграться ещё до перерыва благодаря голу Бени Вайдахера, а в концовке второй двадцатиминутки вышли вперёд, забил Ларс Штайнер.

Практически сразу после этого швейцарцы схватили удаление, и на старте третьего периода Вигго Бьёрк в большинстве сравнял счёт. Решающим стал гол Лукаса Петтерссона, он же оформил дубль, забив в пустые ворота.

Это вторая победа сборной Швеции на турнире, Швейцария проиграла второй матч. Швеция далее сыграет с Германией 29 декабря, а Швейцария — 30 декабря.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
29 декабря 2025, понедельник. 00:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
8 : 0
Латвия U20
1:0 Хемминг (Ванханен) – 04:11 (5x5)     2:0 Кухта (Вестергард) – 14:19 (5x5)     3:0 Вестергард (Никири, Миеттинен) – 19:16 (5x5)     4:0 Хемминг (Ванханен, Кивихарью) – 21:37 (5x3)     5:0 Саарелайнен (Руохонен, Болиус) – 34:06 (5x5)     6:0 Вестеринен (Никири, Кухта) – 42:51 (5x5)     7:0 Руохонен (Пиипаринен, Никири) – 45:35 (5x5)     8:0 Болиус (Руохонен, Саарелайнен) – 50:31 (5x5)    

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Финляндии и Латвии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов с разгромным счётом 8:0.

Финны забили больше голов, чем Латвия нанесла бросков, разница в этом показателе составила 41-7. Команда Артиса Аболса показала второй худший результат в истории турнира по количеству бросков за матч, антирекорд (6 бросков) принадлежит Беларуси (2000), Словакии (2016) и Австрии (2020).

В составе победителей голами отметились Эмиль Хемминг (дубль), Яспер Кухта (1+1), Макс Вестергард (1+1), Йоона Саарелайнен (1+1), Роопе Вестеринен, Хейкки Руохонен (1+2), Лассе Болиус (1+1).

Для Финляндии это уже четвёртая сухая победа подряд над Латвией на молодёжных чемпионатах мира. Последний раз латвийцы забивали финнам на этом турнире в 2022 году, после чего проиграли 0:3 в 2023-м, 0:4 в 2024-м и 0:3 в 2025-м.

Отметим, что финны за два стартовых матча забили 14 голов и пропустили лишь две шайбы. В следующем матче команда Лаури Микколы сыграет с Чехией. Латвия в ночь на 31 декабря проведёт матч с Данией.

Матчи в ночь с 29 на 30 декабря:

U20 ЧМ-2026 . Группа A
29 декабря 2025, понедельник. 21:00 МСК
Германия U20
Не начался
Швеция U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2026 . Группа B
29 декабря 2025, понедельник. 23:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2026 . Группа A
30 декабря 2025, вторник. 02:00 МСК
Словакия U20
Не начался
США U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2026 . Группа B
30 декабря 2025, вторник. 04:30 МСК
Канада U20
Не начался
Дания U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android