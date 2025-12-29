Извращённое удовольствие. В КХЛ сейчас разворачивается самая интересная борьба в истории

Кажется, никогда после половины чемпионата на попадание в плей-офф не претендовали… все команды конференции! Хотя причины расстраивают.

Тяжело не восторгаться тем, что сейчас происходит в Восточной конференции КХЛ. Позади более половины чемпионата, а на попадание в плей-офф до сих пор претендуют… все команды конференции!

Давненько такого не было. Даже не так. А было ли вообще когда-нибудь нечто подобное в КХЛ?

«Адмирал», последняя команда Востока, несколько отстал — разрыв составляет шесть очков, но и его пока рано списывать со счетов. Владивостокцы сыграли на два-три матча меньше, чем соперники. То есть по потерянным очкам они даже превосходят большинство прямых конкурентов за попадание в плей-офф.

«Сибирь» потихоньку оживает. Команда при Ярославе Люзенкове показывает более внятную игру и, несмотря на кошмарный старт, уже вернулась в погоню за топ-8. Три победы в последних четырёх встречах и вовсе позволили новосибирцам подобраться к восьмой строчке на расстояние трёх очков.

Ярослав Люзенков и игроки «Сибири» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Несмотря на близость к зоне плей-офф, дела «Барыса» чуть хуже. Команда по потерянным очкам пропустила вперёд «Сибирь», и в скором времени их способен обогнать «Адмирал». Тем не менее астанинцы в нынешнем сезоне чередуют серии побед и поражений, поэтому, если такие качельные результаты сохранятся, они вполне могут отобрать очки у прямых конкурентов и в итоге обставить их.

«Салават Юлаев» ещё штормит, однако в игре и результатах уфимцев заметно всё больше островков стабильности. Позитивной стабильности. К тому же подопечные Виктора Козлова умудряются зарабатывать важные очки без Шелдона Ремпала — а ведь он скоро вернётся на лёд и внесёт свою лепту в результаты команды. Кроме того, «Салават», проваливший старт чемпионата, уже в зоне плей-офф, причём с небольшим отрывом от конкурентов. Многое в руках уфимцев, но всё очень быстро меняется.

«Амур» при Александре Андриевском наконец заиграл. Это всё ещё не всегда достаточно хорошо отражается на результатах, однако хабаровчане с отрывом в зоне плей-офф. Впрочем, это ещё ничего не гарантирует. Четыре очка по нынешнему сезону отыгрываются более чем легко.

А главное — сейчас даже «Трактор» с «Нефтехимиком» не должны чувствовать себя комфортно. Их до сих пор могут догнать и перегнать. Особенно «Трактор», который растерял преимущество после серии поражений и теперь обходит девятую команду Востока лишь на пять очков. А это также очень уж ненадёжный отрыв.

В общем, вероятно, в нынешнем сезоне нас ждёт самая интересная битва за плей-офф за последние годы — а может, и вовсе в истории КХЛ. Потому что на Востоке всё ещё каждый способен залететь в топ-8. А суммарно во всей лиге только две команды уже не борются за плей-офф. Безумие!

«Адмирал» и «Салават Юлаев» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Хотя, конечно, если начать разбираться в причинах, вряд ли найдётся много позитива.

Тот же «Адмирал» в этом сезоне расстраивает. Не совсем понятно, как команда будет жить без Леонида Тамбиева, за счёт которого она во многом и показывала классные результаты — его работа с хоккеистами находилась на высочайшем уровне. Тренера убрали, а замену ему, похоже, ещё не нашли. Вот и главные причины четырёхматчевой неудачной серии.

«Сибирь» провалила первую половину регулярки и едва не поставила крест на нынешнем сезоне ещё осенью. А ещё побила клубный антирекорд по продолжительности серии поражений.

«Трактор» с трудом оправляется от потерь и просчётов межсезонья. Челябинцев покинули практически все лидеры, дотащившие команду до финала Кубка Гагарина, а равноценных замен им не нашлось. Повлияла, конечно, и тренерская чехарда.

Про проблемы «Салавата» мы с вами уже не раз говорили — финансовые сложности чуть не погубили сезон, и только сейчас уфимцы потихоньку возрождаются из пепла.

Хотя позитив всё же есть.

«Барыс» после исторически кошмарного прошлого сезона немного поправил дела — у казахстанской команды уже всего на одно очко меньше, чем за всю регулярку-2024/2025.

«Амур» очевидно играет лучше, чем в прошлом году. Но это неудивительно — им скоро Кубок Гагарина брать. Как и обещали. А если серьёзно, то для улучшения ситуации пришлось сменить главного тренера, однако общая тенденция вселяет сдержанный оптимизм.

«Нефтехимик» при Игоре Гришине выдаёт максимум… нет, не так. Нижнекамцы выдают 150% своих возможностей. Они заслуженно считаются одним из главных открытий сезона, если не главным.

Вот так мы и приходим к выводу, что сейчас наблюдаем такую картину во многом за счёт кризиса ряда клубов — причём далеко не у всех этот кризис связан с игровыми причинами. В итоге номинально конкуренция растёт, а общий уровень команд уравнивается, но на деле происходят не самые позитивные процессы.

Впрочем, пока это создаёт довольно увлекательную ситуацию, так что посмотрим, к чему всё в конце концов приведёт. Если уж нам и приходится довольствоваться конкуренцией из-за таких печальных причин, что ж, будем получать удовольствие — по-своему извращённое, но всё-таки удовольствие. Грех не воспользоваться таким шансом — когда ещё мы сможем увидеть настолько напряжённую борьбу во второй половине регулярки?

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».