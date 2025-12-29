Квартальнов установил уникальное достижение в КХЛ. Теперь ждём 1000 очков Шипачёва

Накануне в КХЛ произошло знаменательное событие. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в истории лиги, достигшим отметки в 1000 матчей. Юбилейной встречей для специалиста оказалась игра с московским «Динамо».

Российский специалист стал шестым тренером в истории отечественного хоккея с 1000 игр после Владимира Крикунова, Валерия Белоусова, Виктора Тихонова, Зинэтулы Билялетдинова и Геннадия Цыгурова. Тренерский рекорд по количеству проведённых игр принадлежит Владимиру Крикунову – 1495 игр.

Квартальнов работал в КХЛ с шестью командами: «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА, «Локомотивом», «Ак Барсом» и минским «Динамо», с которым сейчас занимает первое место в Западной конференции.

Интересно, что всего 10 тренеров имеют на своём счету более 500 игр в КХЛ: Квартальнов (1000), Крикунов (740), Никитин (725), Знарок (709), Билялетдинов (703), Кудашов (653), Назаров (647), Разин (599), Илья Воробьёв (596), Скабелка (554).

«Мы чествуем человека-легенду, который первым среди тренеров достиг вершины в 1000 матчей в лиге. Эта цифра символизирует стойкость, мужество, силу, любовь и преданность хоккею, за что мы благодарны Дмитрию Вячеславовичу. Также мы говорим ему спасибо за развитие игроков, клубов и лиги, за удовольствие, полученное от игры его команд. Отдельные слова благодарности – его семье, команде и болельщикам, которые на протяжении всей карьеры были с ним рядом. Желаю успехов и новых больших побед!» — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Церемония в честь прохождения Дмитрием Квартальновым отметки в 1000 матчей в КХЛ Фото: ХК «Динамо» Минск

Тренеру минчан подарили специально приготовленный перстень, который получился очень красивым и стильным. Ну а главными подарками стали благодарность трибун и поздравления от коллег, хоккеистов и родственников.

«Слова благодарности президенту КХЛ Алексею Морозову, руководителям минского «Динамо», всему клубу, семье, тренерам, с кем работал и работаю, всем игрокам. И, конечно, вам, «Минск-Арена», вы – тот двигатель, который толкает нас вперёд. Спасибо за любовь и уважение к команде!» — сказал сам Квартальнов.

Поздравление от Игоря Никитина: Игорь Никитин поздравил Дмитрия Квартальнова с 1000-м матчем в КХЛ

Радует, что отечественный тренер стал востребованным не только в России, но и в соседней Беларуси, как, например, в своё время упомянутый ранее Крикунов. Квартальнов действительно оказался местным кумиром, так как вывел динамовцев на совершенно иной уровень, придал команде уверенности и привил волю к победам. Не удивимся, если «зубры» здорово пошумят в плей-офф. Все предпосылки к этому есть.

Однако на этом рекорды в минском «Динамо» не заканчиваются. Если Квартальнов провёл 1000 матчей в качестве тренера, то российский форвард минчан Вадим Шипачёв близок к покорению отметки в 1000 набранных баллов за результативность. Сейчас у центрального нападающего 996 (313+683) очков в 1097 встречах (с учётом плей-офф) в КХЛ, поэтому до заветной цифры осталось совсем немного. Так держать, Вадим!