Сын за отца. 6 известных детей на хоккейном МЧМ

Хоккей — семейный, а зачастую даже семейственный вид спорта. Из-за высокого порога входа им часто занимаются те, в чьей семье уже кто-то имеет отношение к хоккею. Возможно, мир никогда бы не узнал об Анже Копитаре, если бы его отец сам не был тренером. В НХЛ есть многочисленные династии, братские дуэты и в последнее время даже трио, а зачастую сыновья генеральных менеджеров сами ими становятся.

И на этом МЧМ есть достаточно людей, чьи отцы сами играли в хоккей на том или ином уровне, зачастую скромном. Но здесь мы вспомним тех игроков, которые сами оставили в хоккее заметный след.

в. Херман Лив (Швеция)

Отец: Стефан Лив. Уроженец польской Гдыни Патрик Слиж в два года был усыновлён шведской семьёй и получил другое имя. Почти всю карьеру Лив провёл в ХВ71 с короткой поездкой в «Детройт»: дважды Стефан попадал на Олимпиаду с энхаэловцами из домашней лиги, что теперь представить сложно. В 2010-м Лив перешёл в «Сибирь» и стал лучшим игроком команды. «Лив был профессионалом до мозга костей. Вот просто пример во всём. Он ведь с самого детства был вынужден пробиваться наверх. Постоянно пахал как вол», — говорил о нём Кирилл Фастовский. Весной 2011-го Стефан перешёл в «Локомотив», который собрал суперсостав, жизнь игроков которого трагически оборвалась 7 сентября.

Сын. «Внешний вид, жесты, манеры. Как будто Херман клонирован. Иногда, когда мы едим, я просто наблюдаю за тем, как он ведёт себя за столом, и вижу, что он делает всё так же, как Стефан», — говорит про Хермана его мать. «Я счастлив, когда слышу от людей, что похож на отца», — заявлял сам Херман. В 2022-м Лив-младший стал лучшим игроком плей-офф юниорской лиги и успел взять бронзу ЮЧМ, куда ездил запасным вратарём. В этом году Лив выступает в середняке местного первого дивизиона «Альтумне», где делит игровое время примерно поровну с одноклубником, на МЧМ Херман пока бэкап.

з. Лука Радивоевич (Словакия)

Отец: Бранко Радивоевич. Словак с сербскими корнями сыграл на шести чемпионатах мира, провёл почти 400 матчей в НХЛ, хотя не был суперзвездой лиги. В 2008-м Бранко переехал в КХЛ, где в составе яркого чехословацкого «Спартака» (где чех был на скамейке, а пять словаков — на льду) стал кумиром красно-белой торсиды и заработал капитанскую нашивку. Пусть Радивоевич играл за другие клубы в КХЛ, но остался спартаковцем и даже посещал фан-сектор на футболе. После завершения карьеры несколько лет работал спортдиректором родной «Дуклы» из Тренчина.

Лука Радивоевич Фото: Zuma/TASS

Сын. Интересно, что Радивоевич выступал в системе «Эребру», в одной команде с Ливом. Из этого списка Радивоевич самый опытный — это уже его третий МЧМ, и в прошлом году за сборную играли ещё и сыновья Шатана, Штрбака и Кукумберга. Лука выступает в Штатах за Бостонский колледж, одну из лучших команд NCAA. Радивоевич — редкий пример, когда сын выбирает позицию и стиль игры, отличающиеся от отца: это мобильный атакующий негабаритный защитник. На прошлом драфте Лука котировался в районе третьего раунда, но сенсационно не был выбран вообще: возможно, из-за роста (177 см). Впрочем, Луку могут выбрать и в этом году.

н. Давид Левандовский (Германия)

Отец. Роберт… шутка-шутка, Эдуард Левандовский. Уроженец Краснотурьинска с девяти до 15 лет играл в бенди, а потом семья русского немца переехала в Германию, где Эдуард снова вернулся к знакомой с раннего детства шайбе. В Германии Левандовский стал заметным игроком, сыграл на нескольких ЧМ и Олимпиаде, был задрафтован «Финиксом». В КХЛ провёл восемь сезонов, болельщики «Спартака», «Автомобилиста» и других клубов могут помнить Левандовского как надёжного боевитого нападающего.

Сын. Лучший бомбардир юниорского «Саскатуна» в этом сезоне, лучший по статистике среди всех хоккеистов сборной Германии, один из лишь трёх задрафтованных игроков этого созыва («Эдмонтон», пятый раунд). По стилю Левандовский-младший — габаритный боевичок, влияние отца на игровой стиль и здесь было явным. Скауты отмечают его грамотную игру в единоборствах, а болельщики «Ойлерз» надеются, что правильный стиль игры поможет Давиду закрепиться в нижних звеньях команды.

н. Тидж Игинла (Канада)

Отец: Джером Игинла. Живая легенда «Калгари», который десятилетие почти единолично держал канадский клуб на плаву и выводил его в единственный за последние 30 лет финал. Один из лучших форвардов в истории НХЛ, который не выигрывал Кубок Стэнли — хотя в «Питтсбурге»-2013 и «Бостоне»-2014 шансы казались прекрасными. Джером поставил обоих детей и дочку на коньки, а после окончания карьеры стал совладельцем юниорского «Камлупса», в котором сам играл в хоккей.

Сын. Тидж уже обошёл отца как минимум в одном компоненте: Джерома задрафтовали 11-м, а младшенький обставил его на пять позиций. В первом же полноценном сезоне на молодёжном уровне Тидж забил 47 голов и добавил к этому 12 очков на ЮЧМ. Игинла-младший крепко сбит, при этом обладает отличной техникой, шикарным броском и не боится лезть в борьбу за шайбу, которую часто выигрывает. В общем, как и многие из этого списка, Тидж похож по стилю игры на своего отца. «Рабочая этика, энергетика, готовность лезть на пятак — эти вещи всегда ценны в НХЛ», — сказал директор по развитию игроков «Юты» Ли Стемпняк.

н. Аатос Койву (Финляндия)

Отец: Саку Койву. В 20 лет Койву набрал 74 очка за сезон в финской лиге и помог сборной выиграть первое золото ЧМ. После этого началась длинная и славная карьера Койву в НХЛ, пусть он попал в «Монреаль» периода разброда и шатания, который начался после обмена Патрика Руа. Финн 10 лет был капитаном клуба, вернулся в хоккей после лечения от рака и задержался в НХЛ до 40 лет, успев провести пять сезонов в «Анахайме». Брат Микко — лидер «Миннесоты» по матчам и очкам, один из лучших оборонительных центров своего времени, финалист «Селке».

Сын. Тоже родился в Турку, тоже играет за ТПС, тоже центрфорвард, тоже задрафтован «Монреалем». Правда, дела у Койву-младшего пока идут пока скромнее: лишь семь очков в 30 встречах, хотя пока он действует на фланге. Другое дело, что Аатоса, в отличие от отца, изначально оценивали как потенциального третьего центра на уровне НХЛ — в лучшем случае второго, но отмечали его качественную и уверенную игру в обороне. «Мы драфтовали его не из-за фамилии, Аатос нравится нам как игрок. Видно, что папа обучил его многим навыкам», — говорил директор по скаутингу «Канадиенс» Николай Бобров. Клуб даже привлёк экс-форварда НХЛ Лаури Корпикоски для наставничества.

н. Уильям Хоркофф (США)

Отец: Шон Хоркофф. Если фамилия Хорьков кажется вам русской, то вам не кажется. Предки Шона принадлежали к христианскому течению (или, как их часто называют, секте) духоборов, которые массово эмигрировали в Канаду ещё в XIX веке. Хоркофф провёл в НХЛ более тысячи матчей, был одним из лидеров «Эдмонтона»-2006, который сенсационно пробился в финал конференции, а также выиграл два золота ЧМ со сборной Канады. Почти 10 лет Хоркофф работает в системе «Детройта», сейчас он — генменеджер фарм-клуба.

Уильям Хоркофф Фото: AP/TASS

Сын. В отличие от того же Койву, Хоркофф-младший был задрафтован уже совсем другим клубом, «Питтсбургом»: правда, Уильям играет за университет Мичигана в NCAA — штата, где он родился. Хоркофф-старший был габаритным двусторонним центром, а сын вымахал ещё крупнее: уже сейчас в нём 195 см. Перед драфтом Уильям котировался во втором раунде, однако «пингвины» неожиданно для многих выбрали его в конце первого. Хоркофф во многом похож на своего отца: он ответственно играет в обороне, не боится лезть на пятак, но при этом ещё и обладает классным броском: 19 шайб в 20 встречах сезона NCAA служат хорошим подтверждением.