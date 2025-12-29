Роман Канцеров набрал четыре очка в одном матче и упрочил своё лидерство в гонке снайперов.

«Металлург» и «Трактор» выдали супертриллер в Магнитогорске! Итоги дня в КХЛ

29 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялась всего одна встреча. Коротко подводим итог матча в Магнитогорске и представляем расписание завтрашнего игрового дня, который станет последним в 2025 году.

«Металлург» одержал победу над «Трактором» в овертайме

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал челябинский «Трактор». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

На 18-й минуте нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забил первый гол. На 25-й минуте Канцеров оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 33-й минуте форвард «Трактора» Александр Рыков сократил отставание. На 34-й минуте нападающий Никита Коротков забросил третью шайбу в ворота челябинской команды.

На 41-й минуте защитник Джордан Гросс вновь сократил отставание гостей. На 52-й минуте форвард «Трактора» Егор Коршков сравнял счёт. На 57-й минуте нападающий Александр Петунин вывел хозяев вперёд. На 59-й минуте защитник челябинцев Григорий Дронов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Металлурга» Егор Коробкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров отметился двумя голами в этом матче. Таким образом, он стал первым хоккеистом в сезоне-2025/2026, который преодолел отметку в 25 заброшенных шайб. Примечательно, что в этой игре российский форвард также отметился ещё и ассистентским дублем, в общей сложности набрав 4 (2+2) очка.

В следующей встрече команда Андрея Разина сыграет с «Шанхайскими Драконами» на выезде 3 января, а «Трактор» примет минское «Динамо» 4 января.

Матчи на 30 декабря:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2