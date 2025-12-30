До конца сезона Сергей должен обойти ещё двух человек.

Бобровский пишет историю! Обогнал легенду и вышел на восьмое место по победам в НХЛ

«Флорида» и «Вашингтон» в этом сезоне уже встречались – игра в середине ноября в Санрайзе закончилась со счётом 6:3 в пользу «пантер». Нельзя сказать, что «столичным» надо было обязательно поквитаться за то поражение, но турнирная ситуация кричит об этом – команда Спенсера Карбери проиграла три матча из четырёх и приблизилась к вылету из зоны плей-офф.

Первый период был богат на события, а «Вашингтон» забил в первой же атаке – Фехервари бросил по воротам, Бобровский отбил прямо на клюшку Уилсона, который тут же отправил шайбу в ворота.

«Флорида» не почувствовала удара и быстро вышла вперёд благодаря голам Лунделля и Райнхарта, но четырёхминутное удаление Сета Джонса под занавес отрезка испортило хозяевам концовку – Уилсон оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Том мог делать во втором периоде хет-трик и выводить команду вперёд, однако после великолепной передачи Протаса и броска в упор шайба уткнулась в ловушку Бобровского, который грамотно занял позицию.

В начале третьего периода «Вашингтон» воспользовался тем, что Бобровский потерял клюшку и не успел её подобрать – Строум точно бросил, а Протас идеально экранировал российского вратаря.

Но дальше забивали только хозяева – Маршан ловко оказался на добивании, Экблад снял паутину в воротах, а Райнхарт парашютом с неудобной руки запустил шайбу в пустые ворота.

«Флорида» одержала важную победу и осталась в восьмёрке, а Бобровский продолжает писать историю – Сергей вышел на чистое восьмое место по победам в НХЛ, обогнав великого Терри Савчука. Теперь у россиянина их 446. В этом сезоне голкипер «Флориды» может выйти и на шестое место – до Хенрика Лундквиста всего 13 викторий.