Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

МЧМ по хоккею 2026 года, результаты матчей, расписание игр, турнирная таблица, календарь, 30 декабря 2025 года

Канада оторвалась на датчанах, США совершили камбэк со Словакией. Итоги дня МЧМ
Егор Торишный
Итоги дня МЧМ-2026: 30 января
Комментарии
Швеция разгромила Германию, Чехия в овертайме обыграла Финляндию.

В ночь с 29 на 30 декабря в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол состоялись две встречи группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2026. Представляем краткий обзор всех игр.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
29 декабря 2025, понедельник. 21:00 МСК
Германия U20
Окончен
1 : 8
Швеция U20
0:1 Фронделль (Фрей, Эклунд) – 01:45 (5x4)     1:1 Пуль (Шефер) – 07:04 (5x5)     1:2 Бьёрк (Бумедьенн, Эрквист) – 21:03 (5x5)     1:3 Берглунд (Салин, Карелль) – 28:11 (5x5)     1:4 Бьёрк (Салин, Даниэльссон) – 35:26 (5x4)     1:5 Эрквист (Бумедьенн) – 39:29 (5x5)     1:6 Фронделль (Фрей) – 45:34 (5x4)     1:7 Даниэльссон (Петтерссон, Генборг) – 57:25 (5x4)     1:8 Петтерссон (Берглунд, Генборг) – 59:59 (5x5)    

В Сент-Поле (США) завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Германии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «Гранд Казино Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 8:1.

На второй минуте нападающий команды Швеции Антон Фронделль забил первый гол. На восьмой минуте форвард сборной Германии Элиас Пуль сравнял счёт. На 22-й минуте нападающий Вигго Бьёрк вывел шведов вперёд. На 29-й минуте форвард Джек Берглунд забросил третью шайбу в ворота немцев. На 36-й минуте Бьёрк оформил дубль и укрепил преимущество Швеции.

На 40-й минуте защитник Феликс Эрквист забил пятый гол шведской команды. На 46-й минуте Фронделль довёл счёт до разгромного. На 58-й минуте форвард Лиам Даниэльссон забросил седьмую шайбу в ворота немецкой команды. На последней секунде шведский нападающий Лукас Петтерссон установил окончательный счёт — 8:1.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
29 декабря 2025, понедельник. 23:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
1 : 2
ОТ
Чехия U20
0:1 Кубиэса (Галвас, Чихар) – 01:52 (5x4)     1:1 Хемминг – 59:40 (6x5)     1:2 Иржичек (Сикора) – 63:39 (3x3)    

На стадионе «3М Арена Мариуччи» в американском Миннеаполисе завершился матч сборной Финляндии и национальной команды Чехии. Встреча закончилась победой чешской сборной в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Матей Кубиэса на второй минуте и защитник Адам Иржичек на 64-й минуте. В составе финской национальной команды единственный гол забил нападающий Эмиль Хемминг за 20 секунд до конца основного времени.

Следующий матч сборная Финляндии проведёт с Канадой 1 января в 4:30 мск. Чешская национальная команда встретится со сборной Латвии 31 декабря в 23:30 мск.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
30 декабря 2025, вторник. 02:00 МСК
Словакия U20
Окончен
5 : 6
США U20
1:0 Питка (Томик, Фабуш) – 08:53 (5x5)     2:0 Хренко (Радивоевич) – 11:15 (5x4)     2:1 Спелласи (Макморроу) – 21:50 (4x5)     3:1 Белушко (Страка) – 26:46 (4x5)     3:2 Макморроу (Беднарик, Спелласи) – 28:33 (5x5)     3:3 Ли (Муни, Зеллерс) – 31:00 (5x4)     4:3 Сврчек (Страка, Хренко) – 34:44 (5x4)     4:4 Хэгенс (Стига, Рид) – 39:15 (5x5)     4:5 Хэгенс (Рид, Цимер) – 40:18 (5x5)     4:6 Зеллерс (Цимер, Муни) – 44:34 (5x4)     5:6 Хренко (Радивоевич, Немец) – 58:06 (6x5)    

На стадионе «Гранд Казино Арена» в американском Сент-Поле завершился матч сборной Словакии и национальной команды США. Встреча закончилась победой американской сборной со счётом 6:5.

Американцы по ходу матча уступали в счёте 0:2, 1:3 и 3:4, однако в третьем периоде всё-таки смогли вырваться вперёд и дожали словаков. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Эй Джей Спелласи, Брендан Макморроу, Райкер Ли, Джеймс Хэгенс, оформивший в этой встрече дубль, и Уилл Зеллерс. За сборную Словакии забитыми голами отметились форварды Тобиас Питка, Томаш Хренко (дубль) и Михал Сврчек, защитник Адам Белушко.

Сборная Словакии встретится с национальной командой Швейцарии 31 декабря в 21:00 мск. Национальная команда США сыграет со Швецией 1 января в 2:00 мск.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
30 декабря 2025, вторник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
9 : 1
Дания U20
1:0 Маккенна (Хейдж, Мартин) – 03:17 (5x4)     2:0 Кутс (Игинла, Верхофф) – 08:36 (5x5)     3:0 Парек (Денуар, Бодуан) – 10:03 (5x5)     3:1 Клювё – 20:28 (5x5)     4:1 Мартон (Парек, Миса) – 26:11 (5x4)     5:1 Маккенна (Мартин, Маккензи) – 35:03 (5x5)     6:1 Миса (Мартон, Эйтчесон) – 44:41 (5x5)     7:1 Маккенна (Хейдж, Мартин) – 45:45 (5x5)     8:1 Эйтчесон (Денуар, О'Райли) – 54:16 (5x5)     9:1 Мартон (Миса, Игинла) – 54:40 (5x5)    

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встретились сборные Канады и Дании. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 9:1.

В составе победителей хет-трик оформил Гэвин Маккенна, дубль у Портера Мартона, по одной шайбе забросили Брэйден Кутс, Зейн Парек, Майкл Миса и Кашон Эйтчесон. Гол престижа датчан на счету Мадса Клювё.

Канадцы набрали восемь очков в трёх матчах и вышли на первое место в группе B. Дания с нулём очков в трёх играх занимает последнюю, пятую строчку таблицы. В прошлой встрече сборная Канады потеряла одно очко с молодёжной командой Латвии, победив её в овертайме со счётом 2:1.

Матчи в ночь с 30 на 31 декабря:

U20 ЧМ-2026 . Группа A
30 декабря 2025, вторник. 22:00 МСК
Швейцария U20
Не начался
Германия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2026 . Группа B
31 декабря 2025, среда. 00:30 МСК
Латвия U20
Не начался
Дания U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android