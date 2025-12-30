Канада оторвалась на датчанах, США совершили камбэк со Словакией. Итоги дня МЧМ

В ночь с 29 на 30 декабря в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол состоялись две встречи группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2026. Представляем краткий обзор всех игр.

В Сент-Поле (США) завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Германии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «Гранд Казино Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 8:1.

На второй минуте нападающий команды Швеции Антон Фронделль забил первый гол. На восьмой минуте форвард сборной Германии Элиас Пуль сравнял счёт. На 22-й минуте нападающий Вигго Бьёрк вывел шведов вперёд. На 29-й минуте форвард Джек Берглунд забросил третью шайбу в ворота немцев. На 36-й минуте Бьёрк оформил дубль и укрепил преимущество Швеции.

На 40-й минуте защитник Феликс Эрквист забил пятый гол шведской команды. На 46-й минуте Фронделль довёл счёт до разгромного. На 58-й минуте форвард Лиам Даниэльссон забросил седьмую шайбу в ворота немецкой команды. На последней секунде шведский нападающий Лукас Петтерссон установил окончательный счёт — 8:1.

На стадионе «3М Арена Мариуччи» в американском Миннеаполисе завершился матч сборной Финляндии и национальной команды Чехии. Встреча закончилась победой чешской сборной в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Матей Кубиэса на второй минуте и защитник Адам Иржичек на 64-й минуте. В составе финской национальной команды единственный гол забил нападающий Эмиль Хемминг за 20 секунд до конца основного времени.

Следующий матч сборная Финляндии проведёт с Канадой 1 января в 4:30 мск. Чешская национальная команда встретится со сборной Латвии 31 декабря в 23:30 мск.

На стадионе «Гранд Казино Арена» в американском Сент-Поле завершился матч сборной Словакии и национальной команды США. Встреча закончилась победой американской сборной со счётом 6:5.

Американцы по ходу матча уступали в счёте 0:2, 1:3 и 3:4, однако в третьем периоде всё-таки смогли вырваться вперёд и дожали словаков. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Эй Джей Спелласи, Брендан Макморроу, Райкер Ли, Джеймс Хэгенс, оформивший в этой встрече дубль, и Уилл Зеллерс. За сборную Словакии забитыми голами отметились форварды Тобиас Питка, Томаш Хренко (дубль) и Михал Сврчек, защитник Адам Белушко.

Сборная Словакии встретится с национальной командой Швейцарии 31 декабря в 21:00 мск. Национальная команда США сыграет со Швецией 1 января в 2:00 мск.

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встретились сборные Канады и Дании. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 9:1.

В составе победителей хет-трик оформил Гэвин Маккенна, дубль у Портера Мартона, по одной шайбе забросили Брэйден Кутс, Зейн Парек, Майкл Миса и Кашон Эйтчесон. Гол престижа датчан на счету Мадса Клювё.

Канадцы набрали восемь очков в трёх матчах и вышли на первое место в группе B. Дания с нулём очков в трёх играх занимает последнюю, пятую строчку таблицы. В прошлой встрече сборная Канады потеряла одно очко с молодёжной командой Латвии, победив её в овертайме со счётом 2:1.

Матчи в ночь с 30 на 31 декабря: