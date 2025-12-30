Выбрался из заточения. Чинахов дождался обмена и теперь будет играть с Малкиным

Середина лета – момент, когда хоккей на время замирает. Команды КХЛ уже почти полностью укомплектовались и ждут начала сборов, все основные сделки в НХЛ закрыли ещё в начале июля. Но одно событие расшевелило это затихшее царство. Егор Чинахов заявил, что у него есть недопонимание с Дином Эвасон и он будет рад, если «Коламбус» его в скором времени обменяет. Слова крайне нетипичные, обычно такие вопросы решаются за закрытыми дверьми.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл быстро отреагировал на цитату своего игрока и выразил нескрываемое удивление:

«Я удивлён, что это вышло в публичную плоскость. Но я не удивлён желанием обмена, потому что мы уже обсуждали это. Он восстановился после травмы спины в прошлом сезоне и играл не очень хорошо. Когда он вернулся, он оказался не тем Чинаховым, на которого мы надеялись. Так случается с парнями. Он не смог с этим справиться.

Я сказал Шуми Бабаеву, что игрок ценен. Я поговорю с командами лиги. Но я не собираюсь его просто так отдавать, чтобы угодить кому-то. Публичное заявление не изменит моего мнения по этому вопросу. Всё зависит от того, сколько команд заинтересованы и какие готовы заплатить. Я могу просить всё, что захочу, но что с рынком? Если меня не устроит предложение, он продолжит играть за команду. Чинахов 100% будет на тренировочных сборах, у него контракт.

Я уже проходил через это раньше. Если он придёт и скажет: «Мой агент пытается найти мне другое место, но я здесь и буду играть так упорно, как только смогу», то никакой проблемы в этом нет», — сказал Уодделл The Athletic.

Егор Чинахов Фото: Justin Berl/Getty Images

Время шло, Чинахов приехал на сборы с командой, а слухи об обмене начали затихать. Однако чуть позже стало известно, что не просто так – Егор принял решение уволить Шуми Бабаева.

«Пока неясно, как будет развиваться ситуация с Чинаховым, но на этой неделе у 24-летнего форварда появился новый советник. Чинахов уволил своего давнего агента Шуми Бабаева и нанял Рика Комарова из Maverick Sports Management, клиентом которого также является нападающий «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков. Чинахов сказал, что это было «личное решение», — написал журналист Аарон Портцлайн.

В итоге обмен случился почти через три месяца – «Коламбус» наконец получил предложение, которое его устраивает, и отправил нападающего в «Питтсбург», получив Дэнтона Хайнена, пик во втором раунде 2026 года и выбор в третьем раунде в 2027-м.

Сделка выглядит на данный момент выигрышной для обеих сторон – «Питтсбург» за вполне разумную плату получил игрока, которого прямо сейчас можно использовать в топ-6 – места там есть. А «Коламбус» трепетно отнёсся к Чинахову как к активу, не став рубить сплеча и соглашаться на первый попавшийся вариант, и получил два пика и игрока в боттом-6, который «мундиры» потихоньку начинают усиливать.

Да, Чинахов в этом сезоне звёзд с неба не хватал и набрал лишь шесть очков в 29 матчах, играя в среднем около 10 минут, но в «Питтсбурге» должно всё поменяться. Во-первых, там Егор не будет использоваться в четвёртом звене, как в «Коламбусе», где пришлось взять непрофильную роль – в верхних звеньях Эвасон видеть Чинахова не хотел. Во-вторых, Егор может получить в партнёры Евгения Малкина, который прокачает как его статистику, так и игровые навыки. С таким кистевым броском иметь в партнёрах одного из лучших плеймейкеров НХЛ – подарок. В-третьих, Чинахов де-факто выбрался из заточения (в которое, правда, сам себя и вогнал), его желание сейчас доказать всем и вся, какого уровня игроком он является, будет превосходить все пределы. И такая заряженность должна сыграть на руку Егору. По крайней мере, в ближайшей перспективе.