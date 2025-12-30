Новогодняя битва за Петербург. «Шанхаю» пора доказать, что он достоин играть на арене СКА

После досадных домашних проигрышей «Ладе» и «Спартаку» в раздевалке «драконов» практически не с кем было разговаривать – единственными, кто взял на себя удар, были Спенсер Фу и Уайатт Калинюк.

Адам Кленденинг после игры с тольяттинской командой был совсем взбешён от собственного неприятия счёта и, громко выругавшись, убежал на тренажёры.

Всем понятно, что хоккеисты — такие же люди, как и мы, ребятам нечего было сказать СМИ, потому что избитые базовые фразы о том, что им нужно работать над собой и больше так не расстраивать болельщиков, уже не работали и только раздражали.

После эмоциональных высказываний Жерару Галлану одного из наших коллег на пресс-конференции после проигрыша «Спартаку» почти все хоккеисты нехотя, но вели беседу со СМИ. Один из самых ярких комментариев был от Кевина Лабанка, который сказал мне, что игра с москвичами — его личное недоразумение, он готов взять ответственность за весь штраф, который отсидел. А также добавил очень важные слова, что «Спартак» не та команда, которая не может быть бита, и трястись, что они фавориты, здесь не стоит.

Материалы по теме Кевин Лабанк: мои три удаления испортили игру, мне нужен реванш

За всем этим наблюдал новичок – Кирилл Рассказов, который впервые находился в раздевалке «драконов» и внимательно присматривался к обстановке. Комментариев он не давал, так как пока на пробном контракте, да и говорить ещё было не о чем – он беседовал с вратарём Кареевым.

Появление Рассказова вызвало небольшие усмешки в виртуальном пространстве, казалось, что он не очень приживётся, но судьба бывает непредсказуемой, и, когда болельщики «драконов» в очередной раз в панике хватались за голову, потому что игра дошла до буллитов, именно Рассказов принёс китайскому клубу долгожданную победу – впервые с начала сезона.

Победный буллит Рассказова за «Шанхайских Драконов» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

После этой победы «драконы» вернулись в свою классическую колею, взяв в следующий раз лишь одно очко в игре с «Нефтехимиком». На самом деле, именно так и действовала эта команда первую половину прошедших встреч, потихоньку добывая очки из поражений в овертаймах и сериях буллитов. Если бы они уступили в восьми играх, но набрали бы также по очку за пределами дополнительного времени, то в таблице Западной конференции была бы совсем другая картинка. Болельщики уже сами готовы смотреть такие матчи, где «драконы» зарабатывают очки не мытьём, так катаньем, потому что в последнее время встречи с нулём очков ввели команду в глубокий кризис.

Для кого-то такая команда может показаться недостойной существования, кто-то из приезжих журналистов, будучи в пресс-ложе, даже обзывал «драконов» гиенами и совершенно бесполезной ячейкой хоккейного общества в лиге. В общем, понятно, что не интеллигенция, не из Санкт-Петербурга.

ХК «Шанхайские Драконы» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Прошло четыре месяца, однако до сих пор идут осуждения и обсуждения, почему «Шанхай» базируется на «СКА-Арене» и почему у них так много легионеров. Именно эту арену должны поделить СКА и «драконы» сегодня, за сутки до главной ночи страны. И их ожидает большое представление в стиле «Иронии судьбы, или С лёгким паром!»

В этот день, 30 декабря, пройдёт целых восемь игр, включая московское дерби, но всё-таки самый эмоционально ожидаемый матч будет проходить в Северной столице. Во-первых, практически все прошедшие встречи этих двух команд отличаются высокой смотрибельностью, во-вторых, СКА очень сильно влетел в последней игре с ХК «Сочи», и будет интересно посмотреть, скиснут они после перелёта или, наоборот, будут рвать и метать.

Ещё интересный аспект этой игры – это то, на кого из вратарей будет делаться ставка в СКА, ведь у них была неожиданная замена в прошлом матче, а также, кого поставят в ворота «драконы». Пока это самое сюрреалистичное ожидание от игры, потому что, помимо побитого СКА и хромающих «драконов», в арене, скорее всего, будут царить новогодний дух, большое количество противостоящих друг другу болельщиков и небольшой хаос.

Кстати говоря, для того чтобы ликвидировать хаос в игре «драконов», приехал не кто иной, как Алексей Ковалёв. Это очень хорошее дополнение тренерского штаба. По сути, у «драконов» хороший состав, а тренерский штаб, несмотря на нынешние результаты, очень сильный. Алексею Вячеславовичу придётся склеить команду, а также объяснять ребятам по-русски там, где не работают канадские манеры.

Очень интересно, кому из тренеров пришло в голову поставить на буллиты со «Спартаком» совершенно неожидаемых игроков, ведь мы все привыкли видеть Лабанка, Сюсиза (хотя это решение вызывает крайне большие вопросы практически всегда), Попугаева. Именно решение полностью поменять буллитёров стало первым шагом понимания команды для Галлана.

Самая большая проблема для «Шанхая» — удержать комфортный счёт и не сдуться в концовке второго периода, на что многие команды соперников делают большую ставку. Уже все знают, что первый период «драконы» бегают на полную катушку, а затем сил нет – и свой голкипер лежит под пулемётной очередью из бросков.

Алексей Ковалёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Галлан и Келли привыкли, что за океаном их слушают и следуют установкам, потому что игроки хотят остаться в НХЛ и не вылететь в фарм-клуб. Здесь же получается, что почти любой игрок найдёт свою команду. Словаков, чехов, шведов, финнов, а также недорогих, но качественных латвийцев в лиге нет, значит, и конкуренции нет – можно играть спустя рукава. Тренеры должны замотивировать игроков не просто подписывать контракт с «драконами», а окунаться в эту атмосферу полностью, иначе ребята в команде просто подождут предложений от другого клуба. Понятно, что у большого количества клубов есть и будут виды на Лабанка. Минское «Динамо» до сих пор кусает локти, что не успело его себе забрать. И тут как раз на первое место выходит то, почему этот игрок оказался в Питере. Благодаря тому, кто стоит у руля на тренерской скамейке, ведь всегда легче ехать к тому, кого ментально понимаешь.

Последний игровой день перед новогодней ночью добавляет интриги, и, вероятно, «драконов» ждут чудеса: быть может, Остин Вагнер сможет наконец-то реализовать свой выход один на один с вратарём (их было шесть, и все мимо), быть может, наконец, пойдёт игра у самого Лабанка, который пока приостановил своё производство по заброшенным шайбам.

Помимо Рассказова, «драконы» подписали пробный контракт с Ильёй Каблуковым, это игрок с большим опытом, ему уже 37 лет. Интересно, что, кроме Калинюка, Варицкий скупает именно нападающих. На радость болельщикам другим клубов, пригласили не легионера.

В целом же шанхайский клуб должен прекратить играть в деструктивный хоккей, а также показать всем, что отношения игроков с тренерской скамьёй могут быть плодово-выгодными, а не такими, как сейчас.