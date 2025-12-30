«Токсичный коктейль». Главный конкурент Овечкина за рекорд больше не забивает — почему?

Остон Мэттьюс проваливает сезон и может серьёзно отстать от Великой восьмёрки. Но в чём кроются причины его спада?

Долгое время считалось, что у Александра Овечкина остался лишь один конкурент из действующих хоккеистов — Остон Мэттьюс. Вероятно, только у нападающего «Торонто» были хоть какие-то шансы однажды догнать капитана «Вашингтона» — ну и перегнать, соответственно.

Однако в сезоне-2025/2026 случилось то, чего ожидать было нельзя.

Мэттьюс, лучший голеадор НХЛ с момента своего прихода в лигу в 2016 году, больше не забивает. Отыграв 30 встреч в нынешнем чемпионате, капитан «Мэйпл Лифс» занимал лишь 29-е место по количеству голов за матч и 97-е – по количеству очков за встречу, имея в своём активе всего 14 голов, девять передач и 23 очка.

В этом сезоне Мэттьюс шёл по графику всего на 36 шайб и 59 очков, несмотря на то что всего 20 месяцев назад он показал исторический результат в 69 голов и 107 баллов. В следующих трёх матчах он ещё раз забил и отдал три ассиста, но сильно это не помогло. Остон всё ещё идёт в темпе на 37 шайб и 67 очков.

Так что же произошло? Как один из самых доминирующих игроков в хоккее за последние 20 лет так резко сдал? В чём причина?

Что ещё важнее для «Торонто» — который сейчас движется к тому, чтобы впервые с момента выбора Мэттьюса первым номером на драфте 10 лет назад не попасть в плей-офф — можно ли это исправить?

The Athletic в конце декабря тщательного проанализировал статистику, лежащую в основе спада результативности Остона, а также провёл беседы с многочисленными источниками в лиге, и в итоге рассмотрел пять возможных причин проблем Мэттьюса, приведя аргументы за и против каждой теории. «Чемпионат» приводит перевод материала, выпущенного после 30-го матча американца в текущей регулярке.

Теория 1. Травма

Мэттьюс отыграл весь прошлый сезон не на 100% после серьёзной травмы, полученной в начале чемпионата.

Он испытывал сильную боль и дискомфорт в течение нескольких месяцев и явно не катался и не бросал так, как раньше. В итоге Мэттьюс пропустил 15 матчей и отправился в Германию на лечение, характер которого не уточняется. Его результативность упала на 36 голов и 29 очков по сравнению с карьерными максимумами в сезоне-2023/2024.

Однако перед началом этого чемпионата многочисленные источники в лиге утверждали, что Остон практически полностью восстановился и что травма, как считалось, спины осталась позади. Хотя в прошлом месяце он пропустил пять встреч из-за повреждения, нам сказали, что это не связано с прошлогодней травмой и не является какой-то старой неразрешённой проблемой.

Но он всё ещё малорезультативен. И на самом деле в нынешнем сезоне это стало ещё более заметным.

Мэттьюс известен своей скрытностью в отношении собственного здоровья — в том числе и в отношении перенесённого COVID-19 во время пандемии — и, возможно, именно поэтому никто не хочет говорить, что его игра связана с нерешёнными вопросами травм. Также возможно, что история травм помешала ему достичь прежних головокружительных высот, несмотря на то что у него был полноценный межсезонный период для восстановления.

Очевидно, что его катание и броски по-прежнему не на том уровне, что были два года назад. Согласно данным NHL Edge, самый сильный бросок Мэттьюса в этом сезоне — 139,7 км/ч (86,8 миль/ч), а его максимальная скорость катания — 34,8 км/ч (21,6 миль/ч). Эти показатели заметно ниже, чем три года назад.

Затянувшаяся травма, по крайней мере частично, объясняет, почему это происходит. Но это не единственная возможная причина.

Теория 2. Он уже не на пике

Мэттьюсу в сентябре исполнилось 28 лет, что соответствует среднему возрасту нападающего в НХЛ в этом сезоне.

Хотя он и не стар, исторические данные лиги показывают, что звёздные игроки, как правило, достигают пика в возрасте от 23 до 26 лет и даже у лучших игроков обычно наблюдается снижение результативности по мере приближения к 30.

До эры Мэттьюса было четыре хоккеиста, чей прогнозируемый Net Rating (продвинутый показатель, описывающий полезность игроков; даёт более точные результаты, чем показатель полезности, поскольку учитывает не только голы, но и остальные атакующие, а также защитные показатели) был выше +20 на пике карьеры: Сидни Кросби, Алекс Овечкин, Евгений Малкин и Джонатан Тэйвз. Хотя все четверо оставались отличными игроками до 30 лет, их эффективность заметно снизилась по сравнению с пиком. Чем выше игрок поднимается, тем больше у него возможностей для падения.

В среднем прогнозируемый Net Rating этих четырёх парней снизился на 9,5 гола к 28 годам по сравнению с пиком. В этом отношении Мэттьюс идёт точно по графику.

Возраст Мэттьюс Среднестатический игрок Кросби Овечкин Малкин Тэйвз 22 -5,5 Пик -3,1 Пик Пик Пик 23 -3,0 Пик Пик Пик -4,6 Пик 24 Пик Пик Пик Пик -7,2 Пик 25 Пик Пик Пик -4,5 Пик Пик 26 Пик -4,6 Пик -13,7 Пик -4,4 27 -4,9 -6,6 -7,4 -10,7 Пик -7,7 28 -9,2 -9,5 -7,0 -15,2 -6,4 -9,2 29 -8,9 -8,4 -12,6 -5,5 -9,2 30 -7,2 -5,8 -9,2 -5,4 -8,4 31 -8,4 -3,1 -16,2 -2,9 -11,4 32 -10,1 -8,5 -11,0 -6,7 -14,2 33 -11,1 -10,6 -12,6 -4,0 -17,0 34 -14,3 -11,0 -13,4 -12,1 -20,6

Тем не менее список лучших снайперов НХЛ сейчас полон игроков, равных Остону по результативности — многие из них старше и при этом значительно превосходят его по этому показателю в нынешнем сезоне. Например, звезде «Колорадо» Натану Маккиннону 30 лет, и он проводит лучший сезон в своей карьере. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не сильно отстаёт от Маккиннона, а ведь ему осталось всего несколько недель до 29-летия.

Даже такие более возрастные звёзды, как Никита Кучеров (32), Брэд Маршан (37), Сидни Кросби (38) и Артемий Панарин (34), значительно превосходят Мэттьюса по результативности по мере приближения к середине сезона.

Таким образом, хотя возрастной спад — особенно с учётом истории травм, включающей пропуск на 45 матчей больше, чем у Макдэвида, с сезона-2017/2018 — второго для Мэттьюса в лиге, — возможен, он не может полностью объяснить настолько резкий спад в игре Остона.

В этом смысле траектория Овечкина в том же возрасте может дать подсказку. Спад в игре игрока не всегда связан с возрастом; иногда это связано с тем, как используется игрок. Изменения Овечкина в соответствии с показателем Net Rating за 82 матча в возрасте 27 и 29 лет совпало со сменой тренерского штаба.

Овечкин vs Мэттьюс

Что приводит нас к следующей возможной причине…

Теория 3. Плохая система

В этом сезоне «Торонто» — вторая худшая команда НХЛ по владению шайбой (45,2%), «Мэйпл Лифс» опережают только «Сан-Хосе». Они проводят значительное количество времени в своей зоне и являются слабой командой практически по всем доступным оборонительным показателям.

Главный тренер Крэйг Берюбе проповедует старомодную систему «вбрось и борись», которая значительно отличается от прежней структуры «Торонто». В сочетании с нехваткой защитников, умеющих хорошо работать с шайбой, это не всегда позволяет опытным игрокам создавать качественные моменты в атаке.

Усилился акцент на создании голевых моментов в трафике, на борьбе перед воротами и использовании защитников для бросков от синей линии — и ничего из этого не играет на руку сильным сторонам Мэттьюса как чистого снайпера, которому нужно время и пространство для забивания голов.

В системе нападения бывшего тренера Шелдона Кифа в приоритет ставилось создание пространства, и эта тактика была призвана для извлечения максимальной выгоды из главного оружия «Торонто». Это очевидно, если сравнить регулярку Остона с 69 шайбами с двумя последними сезонами под руководством Берюбе.

В прошлом году НХЛ опубликовала визуализацию каждого гола, забитого с помощью системы отслеживания шайбы и игроков, и мы внимательно изучили каждый гол, забитый Мэттьюсом в формате «5 на 5» за последние три сезона. Цель? Точно измерить, сколько пространства было у Остона в момент получения паса во время атаки в чужой зоне (то есть без голевых контратак) и как часто он забивал, имея свободное пространство.

Разница оказалась значительной.

За сезон, в котором Мэттьюс забил 69 голов, он 38 раз отличился в формате «5 на 5», 24 из которых можно отнести к голам в чужой зоне. За последние два сезона темп забитых Остоном в зоне атаки голов снизился до 8,6 за 82 матча в прошлом сезоне и 8,9 за 82 встречи – в нынешнем. Это снижение на 15 шайб в расчёте на 82 игры — разница между текущим темпом Мэттьюса в 41 гол и гораздо более нормальным (для него) показателем в 56 голов.

Частично это, вероятно, связано с недостатком пространства. В среднем у Мэттьюса было 3,8 метра свободного пространства в атаках, после которых он забивал в сезоне-2023/2024, когда его не закрывали. За последние два сезона это расстояние сократилось до 3,5 метра — это очень важно для голеадора.

Однако ещё бо́льшая проблема — это низкая периодичность заброшенных шайб.

Из 24 голов Мэттьюса в зоне атаки в сезоне-2023/2024 17 были забиты с расстояния не менее 1,5 метра; 10 — с расстояния не менее трёх метров. За 96 матчей под руководством Берюбе эти показатели равняются семи и четырём голам соответственно. Хотя отчасти это результаты прошлого сезона, его темп в нынешнем чемпионате всё ещё не высок: 8,5 шайбы за 82 матча с расстояния в 1,5 метра и 5,7 — с расстояния в три метра.

Если сравнить это с тем, что Мэттьюс всё ещё делает в контратаках, становится ясно, где он чаще всего «теряет» голы в формате «5 на 5». Это ситуации, которые происходят в зоне атаки и при наличии свободного пространства. В остальном же в формате «5 на 5» на него это практически не влияет.

Овечкин vs Мэттьюс

Некоторые укажут на потерю Митча Марнера, и мы к этому ещё вернёмся, однако это не вся история. В сезоне-2023/2024 Мэттьюс, получая передачи от Марнера и находясь без опеки, забивал, имея на 0,6 метра чистого пространства больше. Но только семь из 17 шайб Остона на свободном пространстве в том чемпионате были заброшены после передач от Митча — не говоря уже о том, что Марнер был на площадке весь прошлый сезон, когда такие комбинации происходили гораздо реже.

Два главных изменения в структуре игры — это уменьшение количества передач от линии ворот в слот и уменьшение количества розыгрышей в верхней части зоны. При Кифе Мэттьюс занёс в свой актив шесть голов из слота после передач от линии ворот, пять из них были забиты на чистом пространстве. Причина в том, как часто он играл в верхней части зоны и пробирался туда после передач, — сейчас это происходит нечасто, поскольку основное внимание уделяется доставке шайб на точку. При Берюбе у Остона всего два гола, забитых после пасов от линии ворот в слот. Мэттьюс под руководством Кифа также забросил пять шайб после передач в верхнюю часть зоны, где у него было в среднем около пяти метров свободного пространства. Под руководством Берюбе у него всего один такой гол.

Возможно, Мэттьюсу стало сложнее находить то же пространство, что и раньше, из-за потери скорости или потому, что защитники его раскусили. Также возможно, что игра в верхней части зоны стала менее эффективной из-за снижения скорости броска. Без данных по всем попыткам Остона трудно с уверенностью сказать, получает ли он по-прежнему возможности для броска, но просто не реализует их. Однако визуально кажется, что у него больше нет тех моментов, что были раньше. С учётом всего этого более вероятно, что «Лифс» нейтрализуют лучшее оружие своего лучшего игрока, размещая того в неподходящих зонах.

Теория 4. Его используют в обороне

Атака — не единственная область, где способ использования Мэттьюса Берюбе должен вызывать вопросы. Проблема также в том, как форварда используют в защите. В формате «5 на 5» только два нападающих с сезона-2016/2017 выходили против более сильных соперников по сравнению с остальной командой, чем Остон в нынешнем сезоне: Шон Кутюрье в сезоне-2020/2021 и Нико Хишир — в сезоне-2021/2022. Это имеет огромное значение, которое часто недооценивается.

Мэттьюс не понаслышке знаком с ролью хоккеиста, которому приходится «закрывать» соперников; его звено выходило «закрывать» оппонентов на протяжении последних шести сезонов. Но есть разница между качеством соперников, с которыми он сталкивался с чемпионата-2020/2021 по 2022/2023, и качеством тех, против кого он выходил в сезоне-2023/2024. И есть большая разница между теми соперниками и парнями, против которых ему приходится выходить в текущей регулярке — особенно когда он вынужден играть в паре с безответственными в обороне правыми нападающими.

С сезона-2020/2021 по 2022/2023 «Торонто» пропускал на 0,05 меньше xGA/60 (показатель ожидаемых голов, которое команда должна была пропустить за 60 минут игрового времени), когда Мэттьюс был на льду, что составляет 2,29 xGA/60 — оба показателя отличные, если учитывать его роль. Оба показателя неуклонно росли по мере увеличения использования Остона, и к концу этого года «Мэйпл Лифс» пропускают на 0,27 больше xGA/60, когда американец был на льду, что составляет 3,07 xGA/60. Оба показателя являются рекордно низкими в его карьере.

Это пока не повлияло на результаты «Торонто» — они пропускают не так много голов, когда Мэттьюс на площадке, — но действительно ли это оптимальное использование способностей своего лидера? Имеет ли смысл закапывать своего капитана, заставляя отрабатывать в обороне, как Кутюрье? Особенно справедливо задаться этим вопросом, если учитывать, сколько голевых моментов «Торонто» создаёт, когда Остон на льду.

Какой бы вклад Мэттьюс ни вносил в оборонительные успехи, защищая остальную команду от чрезмерной нагрузки, это не может компенсировать обычное снижение результативности в атаке, характерное для такой ноши. В прошлом эффективность Остона объяснялась тем, что его игра в обороне была дополнительным преимуществом, помимо того, что он считался одним из сильнейших атакующих игроков. Сейчас же его игра в обороне рассматривается как главный фактор.

В то же время, как бы тяжело ему ни давалась текущая нагрузка, в прошлом он справлялся с этим лучше. Даже если она увеличилась, одной лишь нагрузки недостаточно, чтобы объяснить снижение эффективности Мэттьюса до такой степени. С учётом этого Net Rating Остона за 82 матча составляет от +10 до +12; в предыдущие шесть сезонов он в среднем показывал +28 и никогда не опускался ниже +22.

Если только не наступит критическая точка, когда эффективностью Мэттьюса в атаке пожертвуют ради общих результатов, тогда, вероятно, то, как его используют, составляет лишь небольшую часть проблемы. Таким образом, разница между обычным игроком первого звена Остоном и одним из пяти лучших игроков мира, вероятно, кроется в другом.

Теория 5: Ему не хватает Марнера

С теориями 3 и 4 тесно связан именно Марнер.

Одна из причин, почему звёзды лучше работают в паре, — это хоккейная гравитация: защитная орбита других команд разделяется, создавая пространство для обоих игроков, чтобы они могли творить чудеса. Отсутствие Марнера, одного из самых одарённых игроков лиги в плане создания пространства, усиливает оборонительный акцент на Мэттьюсе. Это мы уже отмечали на примере среднего пространства, которое у Остона было при принятии передачи в сезоне-2023/2024. Но это особенно актуально в нынешнем чемпионате, когда Мэттьюс часто играл в паре с Вильямом Нюландером; каким бы хорошим ни был Мэттью Нис, у него нет необходимого гравитационного поля.

Похожая концепция наблюдается и в обороне, где у Митча и Остона была тяжёлая нагрузка. Нюландер, известный своей слабой игрой в защите, не идеален в этой роли — а то, что «Лифс» часто выбирают Доми вместо него, делает ситуацию ещё хуже. Это создаёт дополнительную нагрузку на Мэттьюса, одного из немногих столпов защиты в команде, — значительную ответственность, с которой его звёздным коллегам приходится сталкиваться гораздо реже. Чем больше ему приходится делать в обороне (с минимальной поддержкой), тем меньше он может сделать в атаке.

Мэттьюс и Марнер хорошо дополняли друг друга в атаке и обороне, кучу времени играя вместе в первые девять сезонов в лиге. За последние пять лет, проведённых вместе, оба вошли в десятку лучших бомбардиров НХЛ: Марнер занял седьмое место, а Мэттьюс — восьмое. Оба также номинировались на «Селки Трофи» в это время.

Не только Мэттьюс скучает по Марнеру — это работает и в обратную сторону. Митч показывает свой наименее результативный сезон с регулярки-2017/2018, и, хотя он силён в обороне, следует отметить, что всё же играет второстепенную роль, уступая Джеку Айкелу. Мэттьюс и Марнер создали на льду прочную связь, которую трудно разорвать.

Хотя есть данные, показывающие, что Остон оставался результативным в равных составах независимо от того, играл ли он в звене с Марнером или с другими крайними нападающими, бесспорно то, что теперь ему не хватает присутствия Митча в одной ключевой области — игре в большинстве.

У «Торонто» было много шансов переломить ход игры с «Вашингтоном», но ужасная игра спецбригад большинства привела к сухому матчу. Мэттьюс всегда был результативным хоккеистом в равных составах, однако за последние пять сезонов 28% его голов и очков были оформлены в большинстве. В нынешнем сезоне игра «Торонто» с численным преимуществом находится в плачевном состоянии — занимая последнее место с 14%, — а количество очков Остона в этом компоненте резко упало.

В настоящий момент у него всего четыре балла в неравных составах, что, по прогнозам, составит 12 очков за весь сезон — или падение более чем на 40% по сравнению с тем, что он обычно показывал в регулярке из 82 матчей в лучшие годы. Другими словами, до половины потерянной Мэттьюсом результативности может быть связано исключительно с проблемами «Торонто» в большинстве.

Остон, конечно, способствует этим проблемам, будучи ключевым хоккеистом в первой бригаде большинства и не показывая результативной игры, но эта статистика также предполагает, что системное улучшение игры команды в большинстве может значительно повысить его общие показатели результативности.

Возможно, это станет реальностью, если рассматривать Мэттьюса как ключевого игрока в спецбригаде. За последние четыре года на Остона пришлось 26% ожидаемых голов «Торонто» в большинстве, когда он был на льду. В текущем сезоне этот показатель снизился до 19%. Кратковременный переход Мэттьюса на позицию, которую в прошлом сезоне занимал Марнер, был особенно непонятен.

В целом отсутствие Митча определённо играет роль в спаде Остона. Работа Мэттьюса без Марнера становится сложнее как в атаке, так и в защите, а в системе, где и так мало пространства, без притяжения Митча, помогающего Остону, свободного пространства становится ещё меньше. Но сводить весь спад американца к отсутствию давнего друга было бы слишком упрощённым подходом, если учитывать множество других факторов.

Во всех пяти теориях есть доля правды и вымысла, поэтому остаётся лишь выяснить, насколько каждая из них правдива. Загадка спада в игре Мэттьюса заключается в том, что, похоже, это целый токсичный коктейль, который единовременно подорвал его эффективность. Частично травма, частично спад, частично система, частично то, как его используют, частично – отсутствие Марнера.

Вероятно, некоторые факторы имеют больший вес, и невозможно точно сказать, какой из них нанёс самый крупный ущерб. Более важный вопрос — можно ли это исправить, что сложнее сделать, когда на Остона влияет так много факторов.

Новый тренер, вероятно, сможет исправить систему и использование Мэттьюса, однако это не станет полезным, если он травмирован, менее эффективен из-за возраста и у него нет элитного партнёра. Даже если перерыв поможет Остону восстановиться, он всё равно может никогда не стать тем же элитным игроком — и ему всё ещё придётся играть без Марнера.

Помощь с его стороны была бы значительной, но она может не иметь значения, если Мэттьюс становится медленнее, если его бросок становится менее мощным и если его по-прежнему заставляют играть против своих сильных сторон в условиях тяжёлого времени, проведённого в обороне со слабыми двусторонними партнёрами по звену.

Мы точно знаем одно: попытка что-то сделать, чтобы исправить ситуацию с Мэттьюсом, лучше, чем то, что сейчас делает «Торонто». Потому что сейчас «Мэйпл Лифс» решительно не делают ничего.

