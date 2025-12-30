Скидки
19:00 Мск
15 лучших игроков декабря в КХЛ в сезоне-2025/2026, рейтинг, Канцеров, Силантьев, Буше, Жаровский, Косолапов, Окулов

Суперновичок «Сибири» или юная звезда «Салавата»? 15 лучших игроков месяца в КХЛ
Дмитрий Сторожев
Рейтинг: 15 лучших игроков декабря 2025 года в КХЛ
Рейтинг: 15 лучших игроков декабря 2025 года в КХЛ
Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru
1 место

Антон Косолапов

Кажется, с этим обменом «Сибирь» попала в самое яблочко. Ещё каких-то полтора месяца назад Косолапов играл в ВХЛ в фарм-клубе «Торпедо», а сейчас он зажигает в КХЛ и помогает новосибирцам бороться за попадание в плей-офф. В первых 10 матчах Антон набрал 14 (7+7) очков – такой статистикой не могут похвастаться даже многие признанные мастера лиги.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
2 место

Александр Жаровский

Лучший новичок ноября (и, вероятно, будущий лучший новичок сезона) продолжил сиять и в декабре – юный талант «Салавата» оформил 4+6 в 10 последних встречах и вырвался на первое место в списке лучших бомбардиров своей команды. В 18 лет Александр почти идёт по графику очко за матч, и такими темпами он вполне может выйти на него уже в следующем месяце.

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru
3 место

Константин Окулов

Прошёл год с момента обмена Константина из ЦСКА на Коула Касселса, и победитель в этой сделке очевиден. Окулов является лидером и лучшим бомбардиром «Авангарда» и борется за звание самого результативного игрока регулярного чемпионата. В последних восьми матчах форвард записал на свой счёт три гола и семь ассистов, что позволяет ему идти в топ-5 бомбардирской гонки.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru
4 место

Роман Канцеров

Лучший снайпер КХЛ просто неудержим! За последний месяц Канцеров остался без очков только в игре с «Авангардом», а в остальных шести матчах на его счету семь голов и пять результативных передач. Отрыв в гонке снайперов нарастает, а в списке бомбардиров Роман уже почти догнал своего одноклубника и партнёра по звену Владимира Ткачёва.

Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru
5 место

Сэм Энас

Лидер минского «Динамо» проводит лучший сезон с момента своего переезда в КХЛ – в активе американского нападающего всего на два очка меньше его наивысшего показателя результативности в кэхаэловской карьере, а ведь впереди ещё почти половина чемпионата. Что касается последнего месяца, то Энас отметился пятью голами и шестью ассистами, благодаря чему он идёт в тройке лучших бомбардиров лиги.

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru
6 место

Эндрю Потуральски

Американский легионер «Авангарда» проводит достаточно сильный сезон, и декабрь не был исключением – в восьми встречах Потуральски набрал девять очков, благодаря чему располагается на восьмом месте в списке лучших бомбардиров лиги. В активе Эндрю в декабре две победные шайбы, а ещё отличный матч с «Ладой» – там у форварда спасительный гол в основное время и победный буллит.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
7 место

Дмитрий Гамзин

Как-то незаметно для всех молодой голкипер ЦСКА провёл роскошный месяц и вырвался в топы статистических показателей лиги среди вратарей. В шести последних матчах на счету Дмитрия один «сухарь», при этом он отразил 95% бросков при коэффициенте надёжности 1,3. Одна из главных причин результатов армейцев в последнее время.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
8 место

Александр Барабанов

Александр делит лидерство в списке лучших бомбардиров «Ак Барса» вместе с Кириллом Семёновым, и добился этого он благодаря отличной результативности в последних играх – на счету Барабанова три гола и семь ассистов, при этом бо́льшая часть очков приходится на важные игры: лидер казанцев блеснул в противостояниях с «Трактором» и «Салаватом».

Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru
9 место

Алекс Лимож

Американский форвард вернулся к той форме, в которой он находился в начале регулярного чемпионата. В девяти последних матчах Лимож лишь два раза уходил со льда без очков, а в тех семи, где он записывал на свой счёт результативные действия, Алекс отметился двумя голами и 10 ассистами.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
10 место

Максим Моторыгин

Максим не смог стабильно провести все встречи в последнем сезоне, но половину из них он засушил – в матчах с «Торпедо», «Северсталью» и «Локомотивом» Моторыгин не пропустил ни разу. Встречи с «Барысом» и «Ладой» он провёл не так хорошо, однако при этом всё равно закончил отрезок с показателями 94,2% ОБ и 1,43 КН.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
11 место

Рид Буше

Ближе к Новому году мы начали видеть Буше таким, каким привыкли видеть его в «Авангарде» – на уровне одного из лучших хоккеистов лиги. В декабре американский нападающий набрал почти треть от общего количества своих очков в этом сезоне – шесть голов и семь голевых передач в восьми последних матчах подняли его на первое место в списке лучших бомбардиров «Автомобилиста».

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru
12 место

Дмитрий Силантьев

Один из лидеров «Металлурга» принял участие в семи матчах на указанном отрезке и снова сиял – в его активе пять заброшенных шайб и четыре ассиста. И хотя в двух встречах Дмитрий оставался без результативных действий, это никак не помешало ему идти в топ-15 лучших бомбардиров регулярки.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
13 место

Даниил Пыленков

Один из лучших защитников КХЛ прямо сейчас подтвердил своё реноме и в последнем месяце уходящего года — Даниил сделал 10 голевых передач в 10 матчах, благодаря чему вышел на второе место в списке бомбардиров лиги среди коллег по амплуа. Кстати, Пыленков уже побил личный рекорд результативности.

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru
14 место

Сергей Плотников

Неувядающий капитан СКА провёл отличный месяц, в котором показал, что даже в 35 лет его мощный бросок никуда не делся. На счету лидера армейцев четыре гола и семь результативных передач в 10 матчах – почти половина от всех его очков в нынешнем сезоне.

Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru
15 место

Никита Гусев

За последний месяц один из самых звёздных игроков нашей лиги значительно поправил своё положение в бомбардирской гонке – в последних 10 матчах Гусев набрал 15 (6+9) очков, а его бенефисом стала гостевая встреча «Динамо» с «Трактором», в которой Никита сделал 2+4.

