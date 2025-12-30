Завершаем год ярко: Овечкин против Панарина в хоккее, «Лейкерс» — «Детройт» в баскетболе, «Тур де Ски» и Кубок Африки! С наступающим!

Топ-события в последний день 2025-го: НХЛ, НБА, лыжи, футбол — спорт не спит до полуночи!

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли «Флорида» прервать серию поражений от «Монреаля»?

Двукратные действующие чемпионы уже пять матчей подряд ломают зубы об «Монреаль». Последняя победа «Флориды» во встрече с «Канадиенс» случилась весной 2024 года, ещё до того, как «Пантерз» взяли свой первый Кубок Стэнли. Получится ли переломить эту неудачную серию?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: дебютирует ли Чинахов за «Питтсбург»?

Егор Чинахов получил то, что хотел ещё с лета – свежий старт в новой команде. За «Коламбус» в этом сезоне он играл мало, а последние три матча «мундиров» не попадал в состав. В «Питтсбург» его обменяли только сегодня, но наверняка он рвётся в бой и, возможно, успеет дебютировать за «пингвинов» в последней встрече уходящего года.

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич и Леброн справятся с лидером Востока?

«Лейкерс» в последнее время не радовали результатами. Но в матче с «Сакраменто» Дончич, Леброн и остальные показали себя отлично. Настало время встречи с лидером Восточной конференции «Детройтом». «Пистонс» уступили в двух последних играх, поэтому обязательно захотят исправиться.

🎦 🎿 13:30: Лыжные гонки. «Тур де Ски», масс-старты, мужчины, 5 км и женщины, 5 км

📺 Мужская гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: как выступят Коростелёв и Непряева в новой дисциплине?

Масс-старты по забегам на «Тур де Ски» — новая дисциплина. Такого раньше не было. С одной стороны – традиционный масс-старт, с другой – будет несколько забегов, как в спринте. Все спортсмены распределены по четырём забегам, победитель и призёры определятся по лучшему времени. Халявить тут не получится. Пробежал – и ждёшь, как же пробегут другие. Это будет очень интересно! И это первый для Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой опыт контактных гонок на Кубке мира…

🏒 20:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: зажжёт ли Овечкин под Новый год?

Пару лет назад Овечкин положил хет-трик в матче перед самым боем новогодних курантов, за год до этого оформил дубль. В прошлом сезоне с «Бостоном» очков не набрал, но «Вашингтон» выиграл, а видео, где Ови с баночкой пива в руках в нецензурных выражениях рассказывает об этой победе, разлетелось по интернету. Зажжёт ли Саша и в этот раз?

⚽️ 22:00: Габон — Кот-д'Ивуар, Кубок африканских наций, группа F, 3-й тур

Интрига: действующий чемпион окажется в 1/8 финала?

Кот-д’Ивуар набрал четыре очка после двух туров КАН. Для выхода в плей-офф достаточно не уступить в третьем матче Габону. Хотя габонцы потерпели два поражения, они остаются неприятным соперником. Ивуарийцам нельзя отнестись к встрече легкомысленно.

🎦 ⚽️ 22:00: Мозамбик — Камерун, Кубок африканских наций, группа F, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Камерун оформит выход в плей-офф?

Камерун проведёт ключевой матч в группе. Для выхода в плей-офф нужно не уступить в 3-м туре Мозамбику, у которого три очка. У камерунцев — четыре. Поэтому поражение не позволит команде Давида Погу оказаться в 1/8 финала напрямую. Сборная с третьего места выйдет в плей-офф, только если окажется одной из четырёх лучших по очкам.

🏀 23:30: «Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: гости сохранят серию?

«Кливленд» образца этого сезона — не самый грозный соперник, которым он был в прошлой регулярке. Команду сильно штормит, и нестабильность присутствует во всём. «Финикс» звёзд с неба не хватает, но идёт в зоне плей-ин и при этом выиграл четыре последних матча кряду. Кто победит?

🎄 00:00: Новый 2026 год

Интрига: предстоящий год станет по-настоящему ярким для любителей спорта?

2026 год действительно обещает получиться насыщенным! На горизонте зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионат миру по футболу, исторический турнир UFC в Белом доме и много-много всего! Также верим, что именно в предстоящем году российские спортсмены уже полноценно вернутся на мировую арену! А вам, дорогие читатели, желаем моря улыбок, здоровья, счастья и только побед в 2026-м!