Кравец снова обыграл «Авангард», ЦСКА смял «Динамо» в дерби. Итоги дня в КХЛ

30 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись восемь матчей. Коротко рассказываем о встречах, которые закрывали календарный 2025 год.

В первом периоде команды голов не забили. На четвёртой минуте второго периода Антон Косолапов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Даниил Валитов удвоил преимущество сибирского клуба. На пятой минуте третьего периода Ярослав Лихачёв забросил шайбу в составе «Амура». Спустя 23 секунды Никита Евсеев восстановил равенство в счёте. В овертайме Тейлор Бек принёс гостям победу. Для новосибирского клуба эта победа стала третьей подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

К 22-й минуте матча «Барыс» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Всеволод Логвин и Алихан Асетов. Через несколько минут Василий Пономарёв с передачи Константина Окулова размочил счёт. На 36-й минуте Кирилл Панюков сделал счёт 3:1 в пользу «Барыса». В середине третьего периода Марсель Ибрагимов сократил отставание в счёте до минимума. Голом в пустые ворота отметился Мэйсон Морелли.

«Авангард» прервал свою пятиматчевую победную серию и во второй раз в текущем сезоне уступил «Барысу».

Первый период выиграл ЦСКА со счётом 2:0 — голами отметились Кирилл Долженков и Прохор Полтапов. На старте второго периода армейцы забросили ещё две шайбы подряд — отличились Мак Холлоуэлл и Тахир Мингачёв. После третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Динамо» Максим Моторыгин, в игру вступил Владислав Подъяпольский. В середине второго периода Ансель Галимов размочил счёт. Денис Гурьянов забросил пятую шайбу ЦСКА в концовке матча.

На 10-й минуте встречи нападающий «Динамо» Виталий Пинчук открыл счёт с передач Сэма Энаса и Тая Смита. В середине второго периода гости удвоили преимущество — гол забил Андрей Стась с передач Вадима Шипачёва и Вадима Мороза. В третьем периоде «Салавату Юлаеву» удалось сравнять счёт — голы забили Алексей Василевский и Джек Родевальд. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Вадима Шипачёва.

К девятой минуте матча «Лада» повела со счётом 2:0 — голами отметились Томаш Юрчо и Райли Савчук. «Автомобилист» ответил двумя голами подряд в течение полутора минут — отличились Рид Буше и Анатолий Голышев. До конца первого периода «Лада» вновь вышла вперёд в счёте — Савчук оформил дубль. В середине второго периода Буше оформил дубль и сравнял счёт. На старте третьего периода Семён Кизимов впервые в матче вывел «Автомобилист» вперёд в счёте.

Команды два с половиной периода не могли забросить шайбу. На 48-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, которому ассистировали Александр Радулов и Мартин Гернат. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч. Для Радулова эта передача стала 500-й в КХЛ.

Голами в составе «Ак Барса» отметились Александр Хмелевски, Владимир Алистров, Кирилл Семёнов. За «Северсталь» голы забили Александр Скоренов и Адам Лишка, отметившийся дублем и сравнявший счёт в середине третьего периода при игре в меньшинстве. Овертайм завершился без заброшенных шайб. По буллитам победу праздновали хоккеисты «Ак Барса». Победный бросок на счету Артёма Галимова.

На пятой минуте счёт открыл нападающий СКА Джозеф Бландизи, которому ассистировали Брендан Лайпсик и Рокко Гримальди. Через пару минут счёт сравнял Никита Попугаев с передач Уилла Райлли и Троя Джозефса. Спустя полторы минуты СКА вновь вышел вперёд в счёте — гол забил Никита Дишковский с передач Николая Голдобина и Сергея Плотникова. На 38-й минуте счёт сравнял Гейдж Куинни с передач Кевина Лабанка и Дойла Сомерби. За 20 секунд до конца третьего периода победу СКА принёс точный бросок защитника Егора Савикова.

