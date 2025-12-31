Скидки
Расписание спортивных матчей 1 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события первого дня 2026 года: наши на «Тур де Ски», горячий футбол, хоккей и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 1 января 2026 года
За чем следить 1 января: «Ман Сити» и «Ливерпуль» в АПЛ, Овечкин, Кучеров и Капризов — в НХЛ, а ещё две громкие вывески на МЧМ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 1 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлится ли сказка Игоря Чернышова?

Воспитанник московского «Динамо» ураганом ворвался в Национальную хоккейную лигу, мощно залетев в состав «Сан-Хосе Шаркс». 20-летний форвард уже набрал 6 (2+4) очков в шести матчах, в том числе забросив две шайбы в последних двух встречах «акул». Продолжится ли снайперская серия Игоря в новогоднюю ночь?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что сказал потенциальный член олимпийской сборной Канады о своём одноклубнике:
«Он потрясающий». Форвард «Сан‑Хосе» Селебрини — о Чернышове, забившем первый гол в НХЛ

🏒 00:00: «Анахайм Дакс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Никита Кучеров штамповать дубли?

32-летний россиянин набрал 7 (4+3) очков в последних четырёх матчах регулярного чемпионата НХЛ, в том числе оформив по дублю в каждой из последних двух игр своей команды. Сначала Кучеров забросил две шайбы в ворота «Флориды», после чего выдал такой же результат во встрече с «Монреалем». Продолжит ли Никита штамповать дубли в НХЛ?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Звёздный форвард НХЛ из России на днях повторил крутое достижение Яромира Ягра:
«Тампа» и «Флорида» устроили бойню в НХЛ. Кучеров положил дубль и сравнялся с Ягром!
Видео
«Тампа» и «Флорида» устроили бойню в НХЛ. Кучеров положил дубль и сравнялся с Ягром!

🏒 2:00: США U20 — Швеция U20, молодёжный чемпионат мира, группа A

U20 ЧМ-2026 . Группа A
01 января 2026, четверг. 02:00 МСК
США U20
Не начался
Швеция U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из этих топ-сборных выиграет группу?

Календарь МЧМ на сей раз оказался составлен таким образом, что в новогоднюю ночь будут проведены главные матчи всего группового раунда. Сначала подошедшие к очной встрече с идентичными показателями (девять очков в трёх матчах) шведы и американцы разыграют между собой победу в группе A. Обе команды на данный момент не потерпели ни одной неудачи на турнире: кто уступит первым, а кто отправится в плей-офф, выиграв свою группу?

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира
Что происходит на МЧМ-2026? Все актуальные расклады:
Битвы за победу в группах на Новый год, а неудачники уже известны. Что происходит на МЧМ?
Битвы за победу в группах на Новый год, а неудачники уже известны. Что происходит на МЧМ?

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «шпоры» отомстят за поражение в финале Кубка?

«Нью-Йорк» одолел «Сан-Антонио» в финале Кубка НБА, забрав первый за много лет трофей. Правда, не тот, который хотелось бы, но всё же это неплохой результат. Виктор Вембаньяма провалил ту встречу. Лидер «Спёрс» соберётся в этот раз?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Чего мы ждём от 2026 года?
Кто удивит, разочарует и станет чемпионом. Что ждать от НБА в новом 2026 году?
Кто удивит, разочарует и станет чемпионом. Что ждать от НБА в новом 2026 году?

🏒 4:30: Канада U20 — Финляндия U20, молодёжный чемпионат мира, группа B

U20 ЧМ-2026 . Группа B
01 января 2026, четверг. 04:30 МСК
Канада U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одолеют ли финны канадцев?

В заключительном матче всего группового этапа МЧМ-2026 канадцы и финны сразятся за первое место в группе B. Здесь сложилась более закрученная ситуация, нежели в параллельном квинтете. Всё дело в том, что, в отличие от шведов и американцев, в этой группе одни из главных фаворитов МЧМ не обошлись без потерь очков. Канадцы только в овертайме сломили сопротивление Латвии (2:1 ОТ), а финны и вовсе за пределами основного времени уступили Чехии (1:2 ОТ). Кто победит в очной встрече?

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира
Что происходит на МЧМ-2026? Главное о турнире:
Битвы за победу в группах на Новый год, а неудачники уже известны. Что происходит на МЧМ?
Битвы за победу в группах на Новый год, а неудачники уже известны. Что происходит на МЧМ?

🎦 🎿 12:30: Лыжные гонки. «Тур де Ски», гонки преследования, мужчины, 15 км и женщины, 15 км

📺 Гонки с бесплатной видеотрансляцией

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 12:30 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли Коростелёв и Непряева ворваться в десятку в общем зачёте?

На «Тур де Ски» пройдут классические гонки преследования. Стартовые протоколы сформированы по итогам трёх прошедших дистанций. Савелий Коростелёв уйдет в гонку с отставанием в 1 минуту 51 секунду от лидера общего зачёта Йоханнеса Клебо. Но от 10-го места его отделяет всего 30 секунд. Савелию вполне по силам побороться за то, чтобы улучшить свою позицию.

Дарья Непряева стартует 20-й, однако от топ-10 её отделяют те же 30 секунд. Верим в наших ребят!

Статистика Кубка мира по лыжным гонкам
Непряева провела лучшую в карьере гонку на Кубке мира:
Ничего себе! Непряева превзошла топ-результат Коростелёва на «Тур де Ски»
Ничего себе! Непряева превзошла топ-результат Коростелёва на «Тур де Ски»

⚽️ 20:30: «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед», АПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» продолжит взлёт?

«Ливерпуль» стабилизировал результаты. В последних шести турах команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Далее — домашний матч с «Лидсом». Ещё один отличный шанс на три очка. Сейчас «Ливерпуль» идёт четвёртым в таблице, отставая от третьей строчки на семь очков. Чтобы постараться включиться в борьбу за титул, теперь нельзя оступаться.

Турнирная таблица АПЛ
У кого возникли проблемы?
Экс-форварду «Ливерпуля» и сборной Англии грозит до пяти лет тюрьмы — The Guardian

🏒 21:00: «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: хватит ли сил у Овечкина и Ко на два матча за сутки?

Александр Овечкин и его партнёры по «Вашингтон Кэпиталз» будут отмечать новогодние праздники на североамериканских хоккейных площадках. 31 декабря «Кэпиталз» сразятся с «Нью-Йорк Рейнджерс», а уже спустя сутки сыграют с «Оттавой Сенаторз». Хватит ли у столичной команды сил на две встречи за 24 часа?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Недавно Александр прервал худшую серию в этом сезоне НХЛ:
«Он так долго ждал этот гол!» Овечкин прервал кошмарную серию — как реагировала Америка?
«Он так долго ждал этот гол!» Овечкин прервал кошмарную серию — как реагировала Америка?

⚽️ 23:00: «Сандерленд» — «Манчестер Сити», АПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ещё одна победа для «Сити»?

«Манчестер Сити» набрал впечатляющую форму и одержал шесть побед подряд. До лидирующего «Арсенала» — всего два очка. Но впереди у команды Пепа Гвардиолы серьёзная проверка. «Сандерленд» после выхода из Чемпионшипа удивляет. Команда занимает седьмое место и борется за попадание в еврокубки. Дома команда Режиса Ле Бриса способна отнять очки у «Сити».

Турнирная таблица АПЛ
Эрлинг — олигарх!
Холанд стремится в космос не только по голам. Как и сколько он зарабатывает?
Холанд стремится в космос не только по голам. Как и сколько он зарабатывает?
