За чем следить 1 января: «Ман Сити» и «Ливерпуль» в АПЛ, Овечкин, Кучеров и Капризов — в НХЛ, а ещё две громкие вывески на МЧМ!

Топ-события первого дня 2026 года: наши на «Тур де Ски», горячий футбол, хоккей и НБА

🏒 00:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлится ли сказка Игоря Чернышова?

Воспитанник московского «Динамо» ураганом ворвался в Национальную хоккейную лигу, мощно залетев в состав «Сан-Хосе Шаркс». 20-летний форвард уже набрал 6 (2+4) очков в шести матчах, в том числе забросив две шайбы в последних двух встречах «акул». Продолжится ли снайперская серия Игоря в новогоднюю ночь?

Что сказал потенциальный член олимпийской сборной Канады о своём одноклубнике: «Он потрясающий». Форвард «Сан‑Хосе» Селебрини — о Чернышове, забившем первый гол в НХЛ

🏒 00:00: «Анахайм Дакс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Никита Кучеров штамповать дубли?

32-летний россиянин набрал 7 (4+3) очков в последних четырёх матчах регулярного чемпионата НХЛ, в том числе оформив по дублю в каждой из последних двух игр своей команды. Сначала Кучеров забросил две шайбы в ворота «Флориды», после чего выдал такой же результат во встрече с «Монреалем». Продолжит ли Никита штамповать дубли в НХЛ?

🏒 2:00: США U20 — Швеция U20, молодёжный чемпионат мира, группа A

Интрига: кто из этих топ-сборных выиграет группу?

Календарь МЧМ на сей раз оказался составлен таким образом, что в новогоднюю ночь будут проведены главные матчи всего группового раунда. Сначала подошедшие к очной встрече с идентичными показателями (девять очков в трёх матчах) шведы и американцы разыграют между собой победу в группе A. Обе команды на данный момент не потерпели ни одной неудачи на турнире: кто уступит первым, а кто отправится в плей-офф, выиграв свою группу?

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «шпоры» отомстят за поражение в финале Кубка?

«Нью-Йорк» одолел «Сан-Антонио» в финале Кубка НБА, забрав первый за много лет трофей. Правда, не тот, который хотелось бы, но всё же это неплохой результат. Виктор Вембаньяма провалил ту встречу. Лидер «Спёрс» соберётся в этот раз?

🏒 4:30: Канада U20 — Финляндия U20, молодёжный чемпионат мира, группа B

Интрига: одолеют ли финны канадцев?

В заключительном матче всего группового этапа МЧМ-2026 канадцы и финны сразятся за первое место в группе B. Здесь сложилась более закрученная ситуация, нежели в параллельном квинтете. Всё дело в том, что, в отличие от шведов и американцев, в этой группе одни из главных фаворитов МЧМ не обошлись без потерь очков. Канадцы только в овертайме сломили сопротивление Латвии (2:1 ОТ), а финны и вовсе за пределами основного времени уступили Чехии (1:2 ОТ). Кто победит в очной встрече?

🎦 🎿 12:30: Лыжные гонки. «Тур де Ски», гонки преследования, мужчины, 15 км и женщины, 15 км

Интрига: смогут ли Коростелёв и Непряева ворваться в десятку в общем зачёте?

На «Тур де Ски» пройдут классические гонки преследования. Стартовые протоколы сформированы по итогам трёх прошедших дистанций. Савелий Коростелёв уйдет в гонку с отставанием в 1 минуту 51 секунду от лидера общего зачёта Йоханнеса Клебо. Но от 10-го места его отделяет всего 30 секунд. Савелию вполне по силам побороться за то, чтобы улучшить свою позицию.

Дарья Непряева стартует 20-й, однако от топ-10 её отделяют те же 30 секунд. Верим в наших ребят!

⚽️ 20:30: «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед», АПЛ, 19-й тур

Интрига: «Ливерпуль» продолжит взлёт?

«Ливерпуль» стабилизировал результаты. В последних шести турах команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Далее — домашний матч с «Лидсом». Ещё один отличный шанс на три очка. Сейчас «Ливерпуль» идёт четвёртым в таблице, отставая от третьей строчки на семь очков. Чтобы постараться включиться в борьбу за титул, теперь нельзя оступаться.

🏒 21:00: «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: хватит ли сил у Овечкина и Ко на два матча за сутки?

Александр Овечкин и его партнёры по «Вашингтон Кэпиталз» будут отмечать новогодние праздники на североамериканских хоккейных площадках. 31 декабря «Кэпиталз» сразятся с «Нью-Йорк Рейнджерс», а уже спустя сутки сыграют с «Оттавой Сенаторз». Хватит ли у столичной команды сил на две встречи за 24 часа?

⚽️ 23:00: «Сандерленд» — «Манчестер Сити», АПЛ, 19-й тур

Интрига: ещё одна победа для «Сити»?

«Манчестер Сити» набрал впечатляющую форму и одержал шесть побед подряд. До лидирующего «Арсенала» — всего два очка. Но впереди у команды Пепа Гвардиолы серьёзная проверка. «Сандерленд» после выхода из Чемпионшипа удивляет. Команда занимает седьмое место и борется за попадание в еврокубки. Дома команда Режиса Ле Бриса способна отнять очки у «Сити».