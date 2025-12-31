Ошибка русского вратаря стоила «Флориде» победы! Его подловил Демидов

«Монреаль» отыгрался с 0:2 в последние пять минут основного времени и вырвал два очка в овертайме.

Матч с «Монреалем» был для «Флориды» особенным – на нём чествовали Брэда Маршана. Звёздный ветеран, в концовке предыдущего сезона перешедший в команду из «Бостона», за который выступал на протяжении всей карьеры, внёс огромный вклад во второе чемпионство «пантер» и летом подписал новый шестилетний контракт.

В 37 (почти 38 лет) он выдаёт едва ли не лучший сезон в своей карьере и в отсутствие Александра Баркова и Мэттью Ткачука является лучшим бомбардиром «Флориды», а осенью достиг важной юбилейной отметки – 1000 очков в НХЛ. Сегодня «Пантерз» чествовали это достижение трогательной церемонией, на которой присутствовали родители, жена и дети хоккеиста. Игроки «Флориды» приехали на игру в футболках в честь канадца, генеральный менеджер Билл Зито презентовал ему золотую клюшку, а Сидни Кросби, Здено Хара и Давид Пастрняк записали для него видеопоздравление.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матч складывался непросто – за первые 50 минут игры счёт так и не был открыт, но в середине третьего периода Маршан в большинстве прокатился от своих ворот к чужим, сделал круг по зоне атаки и хлёстким броском прошил Сэма Монтембо. Вскоре Сэм Райнхарт увеличил преимущество хозяев хитрым выстрелом от борта.

«Флорида» вела 2:0 за пять минут до финальной сирены, но не смогла довести встречу до победы. Коул Кофилд ушёл от двух соперников и послал шайбу в ближний угол ворот Даниила Тарасова, а за полторы минуты до конца лучший бомбардир НХЛ среди новичков Иван Демидов подловил русского вратаря на ошибке.

Тарасов вышел за ворота, чтобы сыграть в шайбу, увидел Аарона Экблада и оставил её ему, но не заметил у себя за спиной Демидова. Иван сначала протолкнул шайбу партнёру, потом получил обратный пас и вывел на бросок Ника Сузуки.

В овертайме Маршан оставил свою команду в меньшинстве, и «Монреаль» вырвал победу благодаря ещё одному голу Сузуки. «Они очень талантливые. Мы допустили пару ошибок, которые, конечно, хотели бы не совершать, а у них очень талантливая команда», — сказал после матча Маршан.

«Флорида» уже шесть матчей подряд, начиная с весны 2024 года, не может обыграть «Канадиенс» и заканчивает год на не самой приятной ноте. «Какое-то время я буду ворчать, но через пару дней постараюсь вернуться в хорошее настроение. Не думаю, что завтра настроение будет хорошим, потребуется денёк, чтобы всё улеглось», — отметил главный тренер команды Пол Морис.