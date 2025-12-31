Битвы за победу в группах на Новый год, а неудачники уже известны. Что происходит на МЧМ?

В ночь с 31 декабря на 1 января в США пройдут заключительные матчи на групповом этапе молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года. После их завершения будет полностью определена сетка предстоящих четвертьфинальных сражений. Изучаем актуальные текущие турнирные расклады в обеих группах.

Любопытно, что по итогам минувшего игрового дня уже оказались определены оба неудачника группового раунда. В обеих группах стали известны команды, которые уже точно займут последние места в своих квинтетах.

Молодёжная сборная Германии с треском провалила предварительный этап, потерпев четыре поражения подряд и забросив всего пять шайб за 240 минут игрового времени. После вчерашнего поражения от Швейцарии (0:4) команде Тобиаса Абштрайтера было гарантировано последнее место в группе A.

Теперь в раунде за выживание немецкие хоккеисты сразятся со сборной Дании, которая, в свою очередь, не смогла набрать ни одного очка в группе B. 2 января немцы и датчане сыграют свой «финал» на молодёжном чемпионате мира. Победитель останется в элитном дивизионе на следующий год, тогда как проигравший потеряет прописку в элите молодёжного мирового хоккея.

Определены уже и все восемь участников плей-офф. В этом вопросе не осталось никакой интриги. Борьбу за медали молодёжного чемпионата мира дальше поведут представители Швеции, США, Словакии, Швейцарии, Канады, Финляндии, Чехии и Латвии. При этом на данный момент всё ещё неизвестна ни одна четвертьфинальная пара.

Календарь МЧМ на сей раз оказался составлен таким образом, что в новогоднюю ночь будут сыграны главные матчи всего группового раунда. Сначала подошедшие к очной встрече с идентичными показателями (девять очков в трёх матчах) шведы и американцы разыграют между собой победу в группе A.

Следом канадцы и финны сразятся за первое место в группе B. Здесь сложилась более закрученная ситуация, нежели в параллельном квинтете. Всё дело в том, что, в отличие от шведов и американцев, в этой группе одни из главных фаворитов МЧМ не обошлись без потерь очков. Канадцы только в овертайме сломили сопротивление Латвии (2:1 ОТ), а финны и вовсе за пределами основного времени уступили Чехии (1:2 ОТ).

Благодаря этой победе чехи ещё даже могут подняться на второе место в группе. Для выполнения этого расклада им самим во втором матче игрового дня необходимо одолеть Латвию, а уже после этого рассчитывать на то, что финны в последнем матче группового раунда уступят Канаде.

В первой же встрече игрового дня сразятся сборные Швейцарии и Словакии. Эти команды разыграют третье место в группе A. На данный момент в активе двух европейских сборных по одной победе на МЧМ-2026 – над командой Германии.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.