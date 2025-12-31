«Вашингтон» закрыл 2025-й победой! Забросили шесть даже без шайб Овечкина

2025-й для двух лидеров «Вашингтона» закончился на мажорной ноте — хотя они это наверняка уже знали. В сборную Канады на Олимпиаду были вызваны Том Уилсон и Логан Томпсон. Для первого Олимпиада станет первым официальным турниром в форме сборной страны: ни на ЧМ, ни на МЧМ он не играл. Второго год назад прокатили на Турнире четырёх из-за слухов о том, что тренеры были недовольны Логаном во время работы в клубе. Однако форма Томпсона и его конкурентов по команде привела к тому, что менеджеры сделали самый логичный выбор.

Для обеих команд матч был хорошим шансом для того, чтобы закинуть мостик надежды в 2026-й. «Вашингтон» в последнее время постоянно проигрывает без голов Александра Овечкина, а шатания «Рейнджерс» продолжаются. Правда, в пользу команды Майка Салливана говорило то, что «синерубашечники» шикарно выступают на выезде — на контрасте с жуткой игрой дома. Многие ранние матчи НХЛ получаются не очень интересными. Первый период этой встречи тоже ложился в эту канву скуки.

Что можно было запомнить? Овечкин мощным броском сбил маску Джонатана Куика, а чуть позже тут же Овечкин не стал бросать в финальной стадии контратаки «четыре в два». Правда, «столичные» были поактивнее и логично открыли счёт: Райан Леонард исполнил классный поперечный пас и отрезал бо́льшую часть соперников, и Энтони Бовиллье надо было не промахнуться из отличной позиции. Период, за который команды еле нанесли 10 бросков на двоих, спокойно катился к концу, но за 40 секунд до сирены Винс Трочек на пятаке подправил наброс Артемия Панарина.

После гола, правда, «Рейнджерс» во втором перерыве особенно не активничали, и «Вашингтон» этим воспользовался. Свежеиспечённый олимпионик Уилсон сокрушил силовым Ноа Лабу и начал контратаку с численным преимуществом, которую сам же и завершил с пятака. Лаба всё это время лежал на льду, получив повреждение во время падения. За одноклубника решил отомстить Сэм Кэррик, но драку против более опытного в таких делах Тома проиграл.

Вскоре после этого «столичные» забили в большинстве. «5 на 4» у «Вашингтона» в этом году ужасно, вот и тут Владислав Гавриков своим перехватом организовал себе выход «в ноль», однако Чарли Линдгрен отразил бросок. Хоккейная догма сработала: на последней секунде большинства Овечкин нагружал на пятак, шайба после рикошета попала к Джастину Сурдифу, и форвард «столичных» забил третий гол в матче.

Правда, в самой концовке второго периода Адам Фокс мощным броском снова сократил отставание до «-1». Третья двадцатиминутка выходила более смотрибельной: оба вратаря успели отметиться красивейшими спасениями. Однако в итоге защита «Рейнджерс» дала слабину: Расмус Сандин отличным пасом нашёл Алексея Протаса в идеальной позиции, где вратарь уже не спас.

При «-2» всё катилось к обычной концовке с шестым полевым. Однако до этого момента команды успели ещё по разу обменяться голами: дубль оформил Уилсон, изобразивший после шайбы некое подобие «птички», а потом Брейден Шнайдер забил второй гол. Точку в пустые ворота поставил Сурдиф, тоже оформивший дубль.

«Вашингтон» победно завершил календарный год, а «Рейнджерс» продолжают разочаровывать.