Сан-Хосе – Миннесота – 4:3 Б – видео, голы, обзор матча регулярного сезона, два очка Чернышова

Новое имя в НХЛ! Русский талант разрывает на пару с канадским гением
Максим Макаров
Чернышов набрал два очка в матче с «Миннесотой»
Игорь Чернышов набрал восемь очков в семи матчах.

Пользуясь случаем, поздравляю с Новым годом всех читателей «Чемпионата»! Желаю Вам крепкого здоровья, бесконечного счастья и удачи вашей любимой команде (если таковая имеется)!

А пока вернёмся к НХЛ, которая привычно проводит матчи в новогоднюю ночь. Полтора года назад из системы «Динамо» уехал молодой талант Игорь Чернышов и как-то сразу пропал с радаров. Причиной тому стала и игра в лиге Квебека, за которой наблюдает не так много людей, а также перенесённая операция на плече.

Но надолго в текстурах североамериканского хоккея Игорь не задержался, уже на второй год он получил вызов в основную команду НХЛ. Причём по делу, а не авансом, как это иногда бывает: в 25 матчах в АХЛ Чернышов набрал 23 (11+12) очка.

Дебют получился огненным: форвард сразу же начал набирать очки, а после шестого матча шёл по показателю «очко за игру». Вот так в НХЛ появилось новое российское имя! И здесь слова благодарности надо выразить и первому центру команды Маклину Селебрини, с которым у Чернышова образовалась ударная связка.

Сам Маклин очень комплиментарно высказался об игре с россиянином: ««Он потрясающий. Габаритный игрок, отлично ведёт шайбу, создал столько шансов в последних матчах. Рад, что у него получается».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Тарасенко (Хартман, Хиностроза) – 10:38     1:1 Чернышов (Селебрини, Эклунд) – 21:14     2:1 Скиннер (Орлов) – 36:47 (pp)     3:1 Селебрини (Чернышов) – 44:16     3:2 Фолиньо (Богосян, Миддлтон) – 46:40     3:3 Цуккарелло – 48:47     4:3 Селебрини – 65:00    

Матч с «Миннесотой» для молодых и талантливых начался нелучшим образом – Владимир Тарасенко открыл счёт характерным для него кистевым броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но дальше пришло время Чернышова и Селебрини – сначала Маклин отправил в отрыв Игоря, а тот заложил корпус и переиграл Валльстедта.

А затем уже россиянин наградил канадца роскошной передачей – Чернышов вошёл в зону, доехал до лицевой, и оттуда поперечной передачей нашёл Селебрини.

«Миннесота» вернулась в игру, перевела встречу в дополнительное время, а в серии буллитов Селебрини и Эклунд реализовали попытки, а Аскаров оставил ворота в неприкосновенности.

«Сан-Хосе» одержал трудовую победу, а Чернышов и Селебрини образовали связку, которая уже разрывает НХЛ – сегодняшние два гола являются прямым тому доказательством. У Игоря уже восемь очков в семи матчах. Главное, не останавливаться.

