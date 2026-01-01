Новое имя в НХЛ! Русский талант разрывает на пару с канадским гением

Пользуясь случаем, поздравляю с Новым годом всех читателей «Чемпионата»! Желаю Вам крепкого здоровья, бесконечного счастья и удачи вашей любимой команде (если таковая имеется)!

А пока вернёмся к НХЛ, которая привычно проводит матчи в новогоднюю ночь. Полтора года назад из системы «Динамо» уехал молодой талант Игорь Чернышов и как-то сразу пропал с радаров. Причиной тому стала и игра в лиге Квебека, за которой наблюдает не так много людей, а также перенесённая операция на плече.

Но надолго в текстурах североамериканского хоккея Игорь не задержался, уже на второй год он получил вызов в основную команду НХЛ. Причём по делу, а не авансом, как это иногда бывает: в 25 матчах в АХЛ Чернышов набрал 23 (11+12) очка.

Дебют получился огненным: форвард сразу же начал набирать очки, а после шестого матча шёл по показателю «очко за игру». Вот так в НХЛ появилось новое российское имя! И здесь слова благодарности надо выразить и первому центру команды Маклину Селебрини, с которым у Чернышова образовалась ударная связка.

Сам Маклин очень комплиментарно высказался об игре с россиянином: ««Он потрясающий. Габаритный игрок, отлично ведёт шайбу, создал столько шансов в последних матчах. Рад, что у него получается».

Матч с «Миннесотой» для молодых и талантливых начался нелучшим образом – Владимир Тарасенко открыл счёт характерным для него кистевым броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но дальше пришло время Чернышова и Селебрини – сначала Маклин отправил в отрыв Игоря, а тот заложил корпус и переиграл Валльстедта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем уже россиянин наградил канадца роскошной передачей – Чернышов вошёл в зону, доехал до лицевой, и оттуда поперечной передачей нашёл Селебрини.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» вернулась в игру, перевела встречу в дополнительное время, а в серии буллитов Селебрини и Эклунд реализовали попытки, а Аскаров оставил ворота в неприкосновенности.

«Сан-Хосе» одержал трудовую победу, а Чернышов и Селебрини образовали связку, которая уже разрывает НХЛ – сегодняшние два гола являются прямым тому доказательством. У Игоря уже восемь очков в семи матчах. Главное, не останавливаться.