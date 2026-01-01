Скидки
Хоккей Статьи

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2026 года, результаты матчей, расписание игр, сетка плей-офф, календарь

Кто сыграет в плей-офф МЧМ? Ключевые расклады на четвертьфиналы
Денис Лутченко
Кто сыграет в плей-офф МЧМ?
Чемпион двух последних турниров впервые уступил на молодёжном чемпионате мира — 2026 и сразу же получил убойную сетку в матчах на вылет.

В ночь с 31 декабря на 1 января в США прошли заключительные матчи на групповом этапе молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года. После их завершения была полностью определена сетка предстоящих четвертьфинальных сражений. Изучаем актуальные текущие турнирные расклады.

Турнирная таблица МЧМ по хоккею – 2026

В новогоднюю ночь в Америке состоялись две подряд центральные встречи всего предварительного этапа соревнования. Сначала США и Швеция в очной дуэли определили победителя группы A. Чемпион двух последних молодёжных чемпионатов мира полностью провалил первую половину матча.

Играя на домашней арене, американцы оказались абсолютно не готовы к напору шведов. Короли групповых турниров из Европы шикарно провели 35 минут, сумев оторваться на четыре шайбы – 5:1. Затем американцы вроде бы включились и начали погоню, но отставание в счёте уже было слишком большим.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
01 января 2026, четверг. 02:00 МСК
США U20
Окончен
3 : 6
Швеция U20
0:1 Юстовора (Фрей, Нильсон) – 09:17 (5x5)     0:2 Генборг (Даниэльссон, Бьёрк) – 23:01 (5x4)     0:3 Петтерссон (Берглунд, Хоканссон) – 26:01 (5x5)     1:3 Рид (Айзерман, Цимер) – 28:55 (5x4)     1:4 Петтерссон (Берглунд) – 32:44 (4x5)     1:5 Генборг (Бьёрк, Даниэльссон) – 35:15 (5x4)     2:5 Зеллерс (Цимер, Хэгенс) – 36:44 (5x5)     3:5 Стига (Муни, Ли) – 42:30 (5x4)     3:6 Штенберг (Берглунд, Эклунд) – 46:43 (5x3)    

Примечательно, что у шведов выстрелили неочевидные люди: по дублю оформили Лукас Петтерссон и Эдди Генборг. Однажды отличился Каспер Юстовора. И только автором шестой шайбы во встрече стал лидер команды Иван Штенберг. Но и он отличился в формате «5 на 3». При этом звёзды шведской сборной Антон Фронделль и Виктор Эклунд остались без голов. Приберегли на плей-офф?

В четвертьфинале команда Магнуса Хевелида сразится со сборной Латвии, которая заняла четвёртое место в группе B. В свою очередь, американцы получили в соперники команду Финляндии. Таким образом, уже на стадии четвертьфинала МЧМ-2026 состоится ремейк последнего финала молодёжного первенства. Год назад американцы защитили звание чемпионов мира, переиграв финнов в решающем матче. Теперь же для одной из сборных путь на турнире закончится уже в четвертьфинале.

Финны могли выиграть группу B, но для этого европейскому коллективу в последней встрече предварительного турнира необходимо было одолеть сборную Канады. Однако представители страны «кленового листа» оказались успешнее в голевой перестрелке. Первый период прошёл в искромётной манере: канадцы трижды выходили вперёд, на что финны всякий раз находили свой ответ, восстанавливая равновесие в счёте.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
01 января 2026, четверг. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
7 : 4
Финляндия U20
1:0 Парек (Мартон, Игинла) – 01:13 (5x5)     1:1 Миеттинен (Ванханен) – 03:54 (5x5)     2:1 Мартин (Хейдж, Маккенна) – 04:26 (5x5)     2:2 Суванто (Вестеринен) – 05:40 (5x5)     3:2 Мартин (Хейдж, Парек) – 10:40 (5x4)     3:3 Болиус (Ванханен, Кухта) – 12:59 (5x4)     4:3 Игинла (Парек, Джордж) – 29:35 (5x4)     5:3 Бодуан (Денуар, О'Райли) – 37:05 (5x5)     5:4 Вестеринен – 37:40 (5x5)     6:4 Бодуан (О'Райли, Денуар) – 48:20 (5x4)     7:4 О'Райли (Бодуан, Эйтчесон) – 58:56 (en)    

Однако во втором периоде североамериканская сборная впервые в матче смогла забросить две шайбы кряду, и в этот раз отыграться у европейцев уже не вышло. В составе победителей голами отметились Зэйн Парех, Брэди Мартин (дубль), Тидж Игинла, Сэм О'Райли, Коул Бодуан (дубль). У финнов забивали Юлиус Миеттинен, Оливер Суванто, Лассе Болиус, Роопе Вестеринен.

Благодаря победе над финнами канадцы вышли в плей-офф с первого места в группе B и получили в соперники по четвертьфиналу сборную Словакии. В ещё одном четвертьфинале чехи сразятся со швейцарцами.

Хоккей. Игры стадии плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2026:

  • 2 января, 22:00 мск. Швеция U20 — Латвия U20;
  • 3 января, 0:30 мск. Чехия U20 — Швейцария U20;
  • 3 января, 2:00 мск. США U20 — Финляндия U20;
  • 3 января, 4:30 мск. Канада U20 — Словакия U20.

Сборные Германии и Дании, занявшие последние места в группе, сыграют в утешительном раунде. 2 января немцы и датчане встретятся в своём «финале» на молодёжном чемпионате мира. Победитель останется в элитном дивизионе на следующий год, тогда как уступивший потеряет прописку в элите молодёжного мирового хоккея.

