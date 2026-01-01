Кто сыграет в плей-офф МЧМ? Ключевые расклады на четвертьфиналы

Чемпион двух последних турниров впервые уступил на молодёжном чемпионате мира — 2026 и сразу же получил убойную сетку в матчах на вылет.

В ночь с 31 декабря на 1 января в США прошли заключительные матчи на групповом этапе молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года. После их завершения была полностью определена сетка предстоящих четвертьфинальных сражений. Изучаем актуальные текущие турнирные расклады.

В новогоднюю ночь в Америке состоялись две подряд центральные встречи всего предварительного этапа соревнования. Сначала США и Швеция в очной дуэли определили победителя группы A. Чемпион двух последних молодёжных чемпионатов мира полностью провалил первую половину матча.

Играя на домашней арене, американцы оказались абсолютно не готовы к напору шведов. Короли групповых турниров из Европы шикарно провели 35 минут, сумев оторваться на четыре шайбы – 5:1. Затем американцы вроде бы включились и начали погоню, но отставание в счёте уже было слишком большим.

Примечательно, что у шведов выстрелили неочевидные люди: по дублю оформили Лукас Петтерссон и Эдди Генборг. Однажды отличился Каспер Юстовора. И только автором шестой шайбы во встрече стал лидер команды Иван Штенберг. Но и он отличился в формате «5 на 3». При этом звёзды шведской сборной Антон Фронделль и Виктор Эклунд остались без голов. Приберегли на плей-офф?

В четвертьфинале команда Магнуса Хевелида сразится со сборной Латвии, которая заняла четвёртое место в группе B. В свою очередь, американцы получили в соперники команду Финляндии. Таким образом, уже на стадии четвертьфинала МЧМ-2026 состоится ремейк последнего финала молодёжного первенства. Год назад американцы защитили звание чемпионов мира, переиграв финнов в решающем матче. Теперь же для одной из сборных путь на турнире закончится уже в четвертьфинале.

Финны могли выиграть группу B, но для этого европейскому коллективу в последней встрече предварительного турнира необходимо было одолеть сборную Канады. Однако представители страны «кленового листа» оказались успешнее в голевой перестрелке. Первый период прошёл в искромётной манере: канадцы трижды выходили вперёд, на что финны всякий раз находили свой ответ, восстанавливая равновесие в счёте.

Однако во втором периоде североамериканская сборная впервые в матче смогла забросить две шайбы кряду, и в этот раз отыграться у европейцев уже не вышло. В составе победителей голами отметились Зэйн Парех, Брэди Мартин (дубль), Тидж Игинла, Сэм О'Райли, Коул Бодуан (дубль). У финнов забивали Юлиус Миеттинен, Оливер Суванто, Лассе Болиус, Роопе Вестеринен.

Благодаря победе над финнами канадцы вышли в плей-офф с первого места в группе B и получили в соперники по четвертьфиналу сборную Словакии. В ещё одном четвертьфинале чехи сразятся со швейцарцами.

Хоккей. Игры стадии плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2026:

2 января, 22:00 мск. Швеция U20 — Латвия U20;

3 января, 0:30 мск. Чехия U20 — Швейцария U20;

3 января, 2:00 мск. США U20 — Финляндия U20;

3 января, 4:30 мск. Канада U20 — Словакия U20.

Сборные Германии и Дании, занявшие последние места в группе, сыграют в утешительном раунде. 2 января немцы и датчане встретятся в своём «финале» на молодёжном чемпионате мира. Победитель останется в элитном дивизионе на следующий год, тогда как уступивший потеряет прописку в элите молодёжного мирового хоккея.