Без Бедарда и Шефера, зато с Селебрини и Даути. Кем Канада собралась выигрывать Олимпиаду?

Хоккейная часть Канады проводила 2025 год не только рядом матчей в НХЛ, но и объявлением состава на предстоящие Олимпийские игры, которые начнутся в Италии чуть более чем через месяц.

«Кленовые» огласили свой список не первыми из всех участников – до них это уже успела сделать Франция, – но очевидно, что итоговый набор канадцев интересовал всех куда больше. И здесь нашлось место небольшим неожиданностям.

Вратари



Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»), Логан Томпсон («Вашингтон»).

И начались они с той линии, которая в составе чемпионов последней Олимпиады с энхаэловцами выглядит наиболее слабой. У многие из нынешних канадских голкиперов нет значительного международного опыта, а те, у которых он есть – вроде того же Биннингтона, – уже давно не убеждают своей игрой.

Хотя многие эксперты говорят, что из этого трио именно вратарь «Сент-Луиса» является главным претендентом на пост первого номера сборной. Если вы вспомните, кто был им на победном Турнире четырёх наций, то вам станет понятно, почему они говорят именно так.

Джордан Биннингтон на Турнире четырёх наций Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Совсем немного удивило появление в итоговом трио Томпсона. К его игровой форме относительно соотечественников (особенно того же Биннингтона) вопросов практически нет, но, опять же, вспоминаем Турнир четырёх наций – а его страж ворот «Вашингтона» пропустил по причине конфликта с Брюсом Кэссиди и Питером Дебуром, которые из тренерского штаба джона Купера никуда не делись.

Видимо, генеральному менеджеру сборной Дагу Армстронгу удалось убедить специалистов отбросить личную неприязнь к Логану на время турнира – а это действительно важно для Канады, поскольку альтернативных вариантов у Армстронга было не так много.

Но они всё-таки были. И, пожалуй, главная претензия канадских болельщиков к вратарской бригаде (помимо наличия в ней Биннингтона) – отсутствие хоть кого-нибудь из дуэта голкиперов «Колорадо».

Маккензи Блэквуд и Скотт Уэджвуд занимают первые две строчки в лиге (среди канадских вратарей, которые провели не менее 15 матчей) как по проценту отражённых бросков (92,4% и 91,9%), так и по коэффициенту надёжности (2,07 и 2,13). Их игра – одна из главных причин, по которой «Эвеланш» пропустили всего 88 шайб за 39 встреч, то есть меньше всех в НХЛ.

Если вызовы Кемпера и Томпсона можно назвать оправданными – по всем ключевым показателям они уступают только Блэквуду и Уэджвуду, – то приглашение Биннингтона вызывает большое непонимание в стране кленового листа. Был бы он в команде, если бы её генеральным менеджером не являлся генменеджер «Сент-Луиса»? Вопрос, который в канадском сегменте соцсетей сейчас можно встретить довольно часто.

Защитники



Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Томас Харли («Даллас»), Кейл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Трэвис Санхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвз («Колорадо»).

Тот же вопрос, что и про Биннингтона, не менее часто звучит в контексте вызова на Олимпиаду Парэйко. Но его появление хоть как-то можно объяснить попыткой Армстронга добавить обороне габаритов – выше и тяжелее защитника «Сент-Луиса» (198/103) в этой сборной нет никого. А рядом по физическим параметрам есть разве что Санхайм (193/100). При этом у представителя «Филадельфии» сезон складывается получше.

А вот присутствие Дрю Даути оправдать куда сложнее – из преимуществ в его арсенале не осталось ни высокой скорости, ни мощного броска. В большинстве в этом сезоне выхлопа от него практически никакого, несмотря на довольно внушительное игровое время, и то же самое касается меньшинства – в обе спецбригады прямо сейчас есть куда более достойные кандидаты.

Чемпионский опыт Даути в Сочи? С учётом того, что те Игры состоялись уже 12 лет назад, этот опыт не особо актуален. Чем Дрю заслужил вызов в сборную больше Чикрана, Экблада, Шефера? Вопрос, ответ на который знают, пожалуй, только Армстронг и тренерский штаб «кленовых». Хотя у них точно есть один аргумент – на Турнире четырёх наций оборона Канады играла в том же составе.

Мэттью Шефер Фото: Michael Reaves/Getty Images

По остальным позициям из восьмёрки вопросов минимум – квартет Тэйвз – Макар – Моррисси – Теодор выглядит незыблемым, приглашение Харли тоже не кажется чем-то из ряда вон.

Нападающие



Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Бо Хорват («Айлендерс»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршан («Флорида»), Митч Марнер («Вегас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Ник Судзуки («Монреаль»), Том Уилсон («Вашингтон»).

Если вызывать в сборную «некствана» обороны Шефера канадский штаб не стал, то мимо выбора Селебрини пройти было ну никак нельзя. Лидер «Сан-Хосе» проводит слишком шикарный сезон, чтобы отказаться от его услуг. Тем более что Маклин впечатляюще играет на обоих концах площадки – в заочном соперничестве с Бедардом перевес юной «акулы» очевиден.

И дело не в травме нападающего «Чикаго», как об этом уже успели подумать многие – Армстронг на пресс-конференции напрямую сказал, что повреждение Коннора не имеет отношения к его отсутствию в итоговом списке. И в целом его невызов большой сенсацией стать не должен был. Хотя, конечно, с учётом трепетного отношения к Бедарду за океаном это решение оказалось громким.

Надо признать, что у Канады будет очень сбалансированное нападение, где хватает игроков, которые могут не только устроить праздник у чужих ворот, но и не дать ему случиться у своих: Хагель, Райнхарт, Чирелли, Стоун, Хорват, Судзуки – в этом списке есть как минимум два реальных претендента на «Селке» по итогам нынешнего сезона.

Кажется, даже больнее, чем отсутствие Бедарда, в Канаде восприняли невызов из «Виннипега» Марка Шайфли. Лидер «Джетс» на пару с Кайлом Коннором пытается сделать всё, чтобы «реактивщики» не были главными претендентами на первый драфт-пик летом (пусть и безуспешно), и идёт в топ-15 бомбардиров лиги.

Марк Шайфли Фото: Cameron Bartlett/Getty Images

Но уж слишком упакованной кажется топ-6 – выбор нападения для Армстронга и тренерского штаба был наиболее сложным, и они, как уже было отмечено, решили пойти по пути баланса. И ведь отказались не только от Бедарда и Шайфли – в сборной не нашлось места MVP Кубка Стэнли Сэму Беннетту и звезде «Далласа» Уайатту Джонстону, из-за травмы мимо Олимпиады пролетел Сет Джарвис, который брал золото ТЧН.

Кажется, любое решение Армстронга было бы обречено на споры и критику. А его правоту или неправоту мы проверим уже в феврале.

