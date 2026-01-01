«Оттава» до этого не уступала в трёх матчах подряд. А Великая восьмёрка опять не забил.

Катастрофа для Овечкина! «Вашингтон» упустил преимущество в два гола и проиграл аутсайдеру

«Вашингтон» неплохо завершил 2025 год. «Столичные» одержали две победы в трёх матчах и сохранили место в зоне плей-офф. «Кэпиталз» расположились на седьмом месте на Востоке, однако снизу уже нагоняли соперники.

Капитан «Вашингтона» же в последних двух встречах уходил со льда без голов, а за 12 матчей отличился лишь раз.

«Оттава» же проиграла трижды подряд и рухнула на предпоследнее место в конференции. Впрочем, до топ-8 «Сенаторз» не хватало всего пять очков, поэтому они были намерены побороться с «Вашингтоном».

Тем не менее счёт открыли именно гости. На девятой минуте матча «столичные» провели опасную атаку. Том Уилсон нанёс бросок — Леэви Мериляйнен отвёл угрозу! Джастин Сурдиф попытался доработать на пятачке, и в итоге шайба вернулась к альтернативному капитану «Кэпиталз» — 1:0!

Под конец периода экс-защитник «столичных» Ник Дженсен подарил своей бывшей команде большинство. Дилан Строум подхватил шайбу, обыграл соперника, выехал в слот и нанёс классный хлёсткий бросок — 2:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Второй период начался с преимущества «Оттавы». «Сенаторы» взяли себя в руки и навязали гостям активную борьбу. И это принесло свои плоды.

На 28-й минуте хозяева убежали в контратаку «три в два», Шейн Пинто ворвался в чужую зону и вдарил по тормозам. Но это не затормозило атаку — нападающий отдал на Дженсена, который накатил вторым темпом. Защитник прицелился и послал шайбу мимо Логана Томпсона. 1:2!

Однако и это было не всё. На последней минуте второго периода «Оттава» выиграла борьбу за воротами «Вашингтона», Пинто получил шайбу на синей линии и сделал наброс. А на пятачке классно сыграл Ридли Грейг, сравнявший счёт! 2:2!

К такому «Вашингтон», судя по всему, был совершенно не готов. На третий период «столичные», считай, и не вышли. На 43-й минуте Ник Казинс затащил шайбу в чужую зону и, уйдя за ворота гостей, сохранил владение для «Оттавы». А после Стефан Халлидей отдал на пятачок, откуда Дэвид Перрон броском в касание в третий раз пробил Томпсона. 3:2! «Сенаторы» перевернули ход встречи!

Впрочем, и это было не всё. На 56-й минуте «Вашингтон» сумел сравнять счёт! Алексей Протас отличился после кистевого броска. Причём «столичные» всего лишь во второй раз потревожили вратаря «Оттавы» в третьем периоде!

А всего через полторы минуты «Сенаторз» забили четвёртый гол. Тома Шабо совершил отличный сольный проход, стянул на себя соперников и отдал налево на свободного Фабиана Зеттерлунда, который бросил в касание — 4:3!

Несмотря на финальный штурм, ещё раз отыграться у «Кэпиталз» не вышло. «Вашингтон» начал 2026-й с поражения, хотя вёл в счёте, Овечкин вновь не забил, а «Оттава» прервала неудачную серию.