Первый хет-трик Мэттьюса почти за два года! И он уже в шаге от рекорда «Торонто» по голам

Остон Мэттьюс вернулся. После травмы ноги, из-за которой пропустил последнюю встречу в 2025 году. Однако не только в этом смысле – сегодня на льду наконец был старый добрый забивающий Мэттьюс, тот самый, про которого говорят «наследник Овечкина». Последние полтора сезона он был сам не свой – и повреждения, и потеря своего лучшего партнёра Марнера, и много чего ещё – недавно разбирали это в отдельном материале.

Да, 78 очков в прошлой регулярке и 27 в 33 матчах этого сезона – вполне солидный показатель, но не для такого игрока, как Мэттьюс. Встреча с «Виннипегом» стала для него лучшей в этом сезоне. Он был вездесущ – перехватывал шайбы, возвращался в оборону, летал по площадке и забивал, забивал, забивал. Совсем как раньше!

К середине второго периода «Джетс» вели 4:1, а единственную на тот момент шайбу «Лифс» забросил Мэттьюс, подставив клюшку под наброс Доми на пятачке. Крэйг Берюбе в надежде встряхнуть команду заменил Джозефа Уолла, пропустившего четыре гола с 17 бросков, на Денниса Хилдеби.

Этот ход сработал. Уже через несколько минут Оливер Экман-Ларссон сократил отставание, а затем при игре в большинстве Мэттьюс прицельно и идеально точно бросил через трафик, положив свою вторую. «Это вернуло нас к жизни, придало импульс на третий период. Никогда не знаешь, что может случиться», — отметил после игры Остон.

В третьем периоде «Торонто» отыгрался – «Виннипег» тут же забил ещё, и пришлось совершать ещё один камбэк. А завершил матч третий гол Мэттьюса. Эрик Комри замешкался с шайбой у ворот, когда она прилетела в его зону, Истон Коуэн выбил её у него, и Мэттьюсу осталось только попасть в пустые ворота.

«Было классно, всегда здорово выигрывать такие перестрелки. Мы не сдавались, не думаю, что мы плохо играли, просто пару раз ошиблись в обороне, однако мы не сдавались. Продолжали бороться в каждой смене и смогли вернуться в игру. Это важная победа», — сказал Мэттьюс.

«Он больше забирает шайбу в средней зоне, больше атакует, больше идёт в борьбу один на один и выигрывает её. У него просто атакующий настрой перед чужими воротами, и как будто он стал сильнее бросать шайбу, скорость броска увеличилась», — считает Берюбе.

«Он не просто так наш капитан, он наш лидер. Чертовски крутой матч в его исполнении. Странно, ведь от него ждёшь такого в каждой игре, но забить три за встречу очень тяжело, так что ребята очень рады за Остона», — добавил Трой Стечер.

Символично, что это первый хет-трик Мэттьюса почти за два года – как раз за тот период, когда начался его спад. Однако сегодня он обошёл Пэта Лафонтейна по количеству «трюков со шляпой» (14), установив новый рекорд НХЛ среди американских игроков. И уже находится в шаге от рекорда «Торонто» по голам. На счету Мэттьюса 419 шайб, и уже в следующей встрече он может как сравняться, так и обойти по этому показателю Матса Сундина (420).