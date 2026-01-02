Скидки
Главная Хоккей Статьи

Как играет Виннипег в НХЛ, почему проигрывает Виннипег, аналитика, мнение

Лучшая команда прошлой регулярки НХЛ теперь стала худшей. Что произошло?
Родион Власов
Как играет «Виннипег» в НХЛ
«Виннипег» проиграл уже восемь матчей подряд и спикировал на самое дно таблицы.

Прошлую весну «Виннипег» закончил в топе НХЛ. Команда была первой по надёжности обороны, третьей – по количеству заброшенных шайб. Вратарь Коннор Хеллебайк выиграл не только «Везину», но и вполне заслуженный «Харт», став первым за 10 лет голкипером, кому покорилось такое достижение. Правда, в плей-офф «Джетс» героическими усилиями прошли «Блюз» в седьмой встрече, а потом ничего не показали в матче с «Далласом».

2026-й «Виннипег» мог начать с важной для себя победы: «Джетс» гостили у кризисного «Торонто» и в середине встречи вели 4:1. Однако после этого у гостей из Манитобы всё развалилось, и в концовке матча они упустили даже овертайм, проиграв 5:6. Для «Джетс» это поражение стало восьмым подряд, и команда Скотта Арниела сейчас идёт последней в НХЛ, пропустив вперёд оставшийся без Куинна Хьюза «Ванкувер» и потерявший из-за травмы Коннора Бедарда «Чикаго». Даже сейчас «реактивных» отделяет от зоны плей-офф лишь семь очков, но не такой первой половины чемпионата ожидали от «Виннипега».

Катастрофа в выездной игре:
Интересно, что «Виннипег» начал новый сезон с девяти побед в 12 встречах и вполне спокойно шёл в зоне плей-офф. Потом победы и поражения начали чередоваться, однако где-то с 20-х чисел ноября наступила катастрофа. Из 20 матчей за это время «Виннипег» выиграл лишь три и забивал чуть более двух голов за игру. Легко заметить, что эта серия началась ровно в тот момент, когда на операционный стол попал Хеллебайк. Однако высоченный американец пропустил только месяц: возможно, возвращение пришлось форсировать. Даже с Коннором в воротах «Джетс» взяли лишь одну победу из восьми, а он сам отражал 89,4% бросков.

Коннор Хеллебайк

Коннор Хеллебайк

Фото: Spencer Colby/AP Photo/ТАСС

Отсутствие человека, который несколько лет подряд тащил «Виннипег» в любом его состоянии, будет самым простым объяснением нынешнего провала. Бэкап у «Джетс» не самый сильный: Эрик Комри пару лет назад получил неплохой контракт в «Баффало», но полностью проиграл борьбу за место в составе и вернулся на (казалось бы) тихую позицию №2 в «Джетс». С учётом того, что Коннор забирал под 60 встреч за сезон, на долю Комри выпадали разве что более слабые соперники и моменты, когда надо было играть дважды за два дня.

В таком режиме год назад Эрик показал хорошую статистику, но и тогда проиграл больше матчей, чем выиграл. Сейчас же получивший игровое время Комри выглядел совсем грустно (88% ОБ, 3,45 КН) — именно его ошибка в концовке принесла победу «Торонто». Опытного третьего вратаря у «Виннипега» не было: недавний победитель МЧМ Томас Милич провёл в основе лишь одну встречу. Челябинские болельщики могут удивиться, но, когда до Америки дошли новости о расторжении Криса Дриджера, многие в «Виннипеге» полагали, что Крис подпишется в родной клуб. Они помнили его по успешной игре в НХЛ и не воспринимали неудачу в России.

Ещё одна очевидная проблема команды — глубина состава. Первое звено в составе Кайла Коннора, Марка Шайфли и Габриэля Виларди забросило 55 шайб на троих, и это почти половина от 113 голов команды. В последние годы именно сильные нижние звенья были преимуществом «Джетс», однако теперь оно испарилось. Команда не смогла найти достойную замену Николаю Элерсу, и теперь даже второе звено провисает. Лучший бомбардир среди форвардов вне первого звена Нино Нидеррайтер набрал лишь 15 очков в 38 играх — идёт по графику 32 очка за полный год.

Пока не сыграло возвращение Джонатана Тэйвза после его двухгодичного отсутствия. «Джетс» долго гонялись за вторым центром для Шайфли, в своё время на пару лет затащили уже сходящего со сцены Пола Штястны, а история с возвращением Джонатана на родную землю выглядела чертовски красивой. Правда, пока что у Тэйвза 12 очков в 39 матчах, и даже мощный процент выигранных вбрасываний (62,9%) не спасает.

С одной стороны, проделать такую штуку после двух лет простоя и лечения — это уже спортивный подвиг. С другой – «Виннипег» выдал уроженцу Манитобы не только $ 2 млн гарантированного контракта, но и $ 5 млн бонусами: $ 2,75 млн Джонатан получит, если проведёт 60 игр в сезоне, даже если не наберёт ни одного очка. «Если бы у него была менее яркая карьера или другой родной город, фанаты «Джетс» не простили бы тот факт, что второй центр команды идёт на сезон с 30 очками», — писал автор The Athletic Мурат Эйтс в декабре. За это время прогноз результативности стал ещё хуже.

Как лечили Тэйвза:
Однако при этом спад результативности коснулся абсолютно всех форвардов команды. Уже упомянутый выше Эйтс особо отмечает Адама Лаури, который на бумаге был третьим центром команды, но де-факто оказался вторым и получил от «Джетс» контракт на $ 5 млн, который вступит в силу в следующем сезоне. «Звено Нидеррайтер — Лаури — Эпплтон использовалось тренерами для того, чтобы закрывать лидеров оппонентов. Теперь его тройка не может закрывать соперников, сам Лаури ещё в состоянии достойно защищаться, однако же игра в атаке остаётся большой проблемой». Капитан команды пока набрал лишь семь очков в 27 играх.

Адам Лаури

Адам Лаури

Фото: Frank Gunn/AP Photo/ТАСС

Кстати, фанаты «Виннипега» не очень сильно грустили из-за ухода Эпплтона, но Мэйсон в «Детройте» показывает себя весьма полезным игроком. Важен и уход Элерса: да, датчанин не звездит в «Каролине», однако в хоккее Бриндамора статистику накручивать очень сложно. Зато статистика Владислава Наместникова и Коула Перфетти, которые регулярно играли в одном звене с Элерсом, катастрофически рухнула: падение составляет более 50%. И если Владислав изначально воспринимался скорее ролевиком, то стагнация 24-летнего Перфетти бьёт по возрастному составу «Джетс» больно. В общем, почти все форварды команды вне первого звена идут на худший (или один из) сезонов в карьере.

При этом бо́льшую часть сезона главный тренер держится за своё лидерское звено. На пару матчей Арниел переводил Виларди во второе звено, но проку от этого было не очень много. И болельщики, и журналисты призывают разбить связку Шайфли — Коннор: они уверены, что американский снайпер, недавно получивший продление контракта на $ 12 млн, будет в силах самостоятельно вести игру второго звена. Однако Арниел пока ставит на надёжный и проверенный вариант.

Генменеджер Кевин Чевелдэйофф не будет торопиться с какими-то резкими решениями. «Виннипег» все эти годы строился по принципу «тише едешь — дальше будешь», и если учитывать то, что для многих игроков НХЛ северный городок является наименее предпочтительным в лиге, достиг в этом больших успехов. Правда, ставка на драфт в последнее время клуб подводит: большинство свежих первораундников пока не проявляют себя в фарме, а выбранный в первом раунде 2021-го Чез Лусиус уже завершил карьеру из-за травмы.

И «Виннипег» не может уйти в резкую перестройку со сливом сезона: это скажется на посещаемости, с которой уже есть проблемы, а спад посещаемости скажется на билетных поступлениях и экономическом состоянии команды. Кроме того, совсем недавно клуб сохранил Хеллебайка и Шайфли, а недавно ещё и продлил Коннора. Так что как минимум месяц резких телодвижений ждать не стоит — а там и внутренние резервы могут начать работать.

