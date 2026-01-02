Лучшая команда прошлой регулярки НХЛ теперь стала худшей. Что произошло?

Прошлую весну «Виннипег» закончил в топе НХЛ. Команда была первой по надёжности обороны, третьей – по количеству заброшенных шайб. Вратарь Коннор Хеллебайк выиграл не только «Везину», но и вполне заслуженный «Харт», став первым за 10 лет голкипером, кому покорилось такое достижение. Правда, в плей-офф «Джетс» героическими усилиями прошли «Блюз» в седьмой встрече, а потом ничего не показали в матче с «Далласом».

2026-й «Виннипег» мог начать с важной для себя победы: «Джетс» гостили у кризисного «Торонто» и в середине встречи вели 4:1. Однако после этого у гостей из Манитобы всё развалилось, и в концовке матча они упустили даже овертайм, проиграв 5:6. Для «Джетс» это поражение стало восьмым подряд, и команда Скотта Арниела сейчас идёт последней в НХЛ, пропустив вперёд оставшийся без Куинна Хьюза «Ванкувер» и потерявший из-за травмы Коннора Бедарда «Чикаго». Даже сейчас «реактивных» отделяет от зоны плей-офф лишь семь очков, но не такой первой половины чемпионата ожидали от «Виннипега».

Интересно, что «Виннипег» начал новый сезон с девяти побед в 12 встречах и вполне спокойно шёл в зоне плей-офф. Потом победы и поражения начали чередоваться, однако где-то с 20-х чисел ноября наступила катастрофа. Из 20 матчей за это время «Виннипег» выиграл лишь три и забивал чуть более двух голов за игру. Легко заметить, что эта серия началась ровно в тот момент, когда на операционный стол попал Хеллебайк. Однако высоченный американец пропустил только месяц: возможно, возвращение пришлось форсировать. Даже с Коннором в воротах «Джетс» взяли лишь одну победу из восьми, а он сам отражал 89,4% бросков.

Коннор Хеллебайк Фото: Spencer Colby/AP Photo/ТАСС

Отсутствие человека, который несколько лет подряд тащил «Виннипег» в любом его состоянии, будет самым простым объяснением нынешнего провала. Бэкап у «Джетс» не самый сильный: Эрик Комри пару лет назад получил неплохой контракт в «Баффало», но полностью проиграл борьбу за место в составе и вернулся на (казалось бы) тихую позицию №2 в «Джетс». С учётом того, что Коннор забирал под 60 встреч за сезон, на долю Комри выпадали разве что более слабые соперники и моменты, когда надо было играть дважды за два дня.

В таком режиме год назад Эрик показал хорошую статистику, но и тогда проиграл больше матчей, чем выиграл. Сейчас же получивший игровое время Комри выглядел совсем грустно (88% ОБ, 3,45 КН) — именно его ошибка в концовке принесла победу «Торонто». Опытного третьего вратаря у «Виннипега» не было: недавний победитель МЧМ Томас Милич провёл в основе лишь одну встречу. Челябинские болельщики могут удивиться, но, когда до Америки дошли новости о расторжении Криса Дриджера, многие в «Виннипеге» полагали, что Крис подпишется в родной клуб. Они помнили его по успешной игре в НХЛ и не воспринимали неудачу в России.

Ещё одна очевидная проблема команды — глубина состава. Первое звено в составе Кайла Коннора, Марка Шайфли и Габриэля Виларди забросило 55 шайб на троих, и это почти половина от 113 голов команды. В последние годы именно сильные нижние звенья были преимуществом «Джетс», однако теперь оно испарилось. Команда не смогла найти достойную замену Николаю Элерсу, и теперь даже второе звено провисает. Лучший бомбардир среди форвардов вне первого звена Нино Нидеррайтер набрал лишь 15 очков в 38 играх — идёт по графику 32 очка за полный год.

Пока не сыграло возвращение Джонатана Тэйвза после его двухгодичного отсутствия. «Джетс» долго гонялись за вторым центром для Шайфли, в своё время на пару лет затащили уже сходящего со сцены Пола Штястны, а история с возвращением Джонатана на родную землю выглядела чертовски красивой. Правда, пока что у Тэйвза 12 очков в 39 матчах, и даже мощный процент выигранных вбрасываний (62,9%) не спасает.

С одной стороны, проделать такую штуку после двух лет простоя и лечения — это уже спортивный подвиг. С другой – «Виннипег» выдал уроженцу Манитобы не только $ 2 млн гарантированного контракта, но и $ 5 млн бонусами: $ 2,75 млн Джонатан получит, если проведёт 60 игр в сезоне, даже если не наберёт ни одного очка. «Если бы у него была менее яркая карьера или другой родной город, фанаты «Джетс» не простили бы тот факт, что второй центр команды идёт на сезон с 30 очками», — писал автор The Athletic Мурат Эйтс в декабре. За это время прогноз результативности стал ещё хуже.

Однако при этом спад результативности коснулся абсолютно всех форвардов команды. Уже упомянутый выше Эйтс особо отмечает Адама Лаури, который на бумаге был третьим центром команды, но де-факто оказался вторым и получил от «Джетс» контракт на $ 5 млн, который вступит в силу в следующем сезоне. «Звено Нидеррайтер — Лаури — Эпплтон использовалось тренерами для того, чтобы закрывать лидеров оппонентов. Теперь его тройка не может закрывать соперников, сам Лаури ещё в состоянии достойно защищаться, однако же игра в атаке остаётся большой проблемой». Капитан команды пока набрал лишь семь очков в 27 играх.

Адам Лаури Фото: Frank Gunn/AP Photo/ТАСС

Кстати, фанаты «Виннипега» не очень сильно грустили из-за ухода Эпплтона, но Мэйсон в «Детройте» показывает себя весьма полезным игроком. Важен и уход Элерса: да, датчанин не звездит в «Каролине», однако в хоккее Бриндамора статистику накручивать очень сложно. Зато статистика Владислава Наместникова и Коула Перфетти, которые регулярно играли в одном звене с Элерсом, катастрофически рухнула: падение составляет более 50%. И если Владислав изначально воспринимался скорее ролевиком, то стагнация 24-летнего Перфетти бьёт по возрастному составу «Джетс» больно. В общем, почти все форварды команды вне первого звена идут на худший (или один из) сезонов в карьере.

При этом бо́льшую часть сезона главный тренер держится за своё лидерское звено. На пару матчей Арниел переводил Виларди во второе звено, но проку от этого было не очень много. И болельщики, и журналисты призывают разбить связку Шайфли — Коннор: они уверены, что американский снайпер, недавно получивший продление контракта на $ 12 млн, будет в силах самостоятельно вести игру второго звена. Однако Арниел пока ставит на надёжный и проверенный вариант.

Генменеджер Кевин Чевелдэйофф не будет торопиться с какими-то резкими решениями. «Виннипег» все эти годы строился по принципу «тише едешь — дальше будешь», и если учитывать то, что для многих игроков НХЛ северный городок является наименее предпочтительным в лиге, достиг в этом больших успехов. Правда, ставка на драфт в последнее время клуб подводит: большинство свежих первораундников пока не проявляют себя в фарме, а выбранный в первом раунде 2021-го Чез Лусиус уже завершил карьеру из-за травмы.

И «Виннипег» не может уйти в резкую перестройку со сливом сезона: это скажется на посещаемости, с которой уже есть проблемы, а спад посещаемости скажется на билетных поступлениях и экономическом состоянии команды. Кроме того, совсем недавно клуб сохранил Хеллебайка и Шайфли, а недавно ещё и продлил Коннора. Так что как минимум месяц резких телодвижений ждать не стоит — а там и внутренние резервы могут начать работать.