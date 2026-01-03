США везут на Олимпиаду мощный состав. Но пара решений может стоить им золота

«Звёздно-полосатые» добровольно отказались от Адама Фокса и Джейсона Робертсона. Не сыграет ли это с ними злую шутку?

Вслед за канадцами свой список на Олимпийские игры в Италии представила и сборная США. Как и к Дагу Армстронгу, к Биллу Герину есть некоторые вопросы по формированию состава. С другой стороны, с учётом конкуренции на каждую позицию от них было никуда не деться.

И всё же пара решений удивила особенно. Но обо всём по порядку.

Вратари

К вратарской линии вопросов нет – Хеллебайк даже при травмах и неудачах «Виннипега» остаётся Хеллебайком, Эттингер уже не первый год дышит ему в затылок и показывает высокий уровень в «Далласе». Хотя к их форме в решающих матчах периодически есть претензии, и в большей степени это касается самого ценного игрока и лучшего голкипера прошлого сезона НХЛ.

Впрочем, на Турнире четырёх наций себя хорошо проявили оба – вменять поражение шведам стражу ворот «Старз» точно не стоит, да и Коннор на групповом этапе и в финале был похож на того Коннора, который не раз забирал «Везину». В любом случае это два лучших американских вратаря последних лет, и их вызов в сборную был безальтернативным.

Коннор Хеллебайк на Турнире четырёх наций Фото: Ben Jackson/Getty Images

По Свейману всё менее однозначно, но Билл Герин решил не отходить от тройки, которую он пригласил на ТЧН. Хотя, согласитесь, было бы красиво, если бы вызов в Италию получил Джонатан Куик – прославленный вратарь съездил бы на свою последнюю Олимпиаду и точно не испортил бы погоды. Тем более что в свои почти 40 лет он очень хорошо справляется с ролью бэкапа Игоря Шестёркина в «Рейнджерс».

Защитники

Брок Фэйбер («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Миннесота»), Сет Джонс («Флорида»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»).

Спорное решение №1: Герин отказался от Адама Фокса и предпочёл ему Сета Джонса.

С одной стороны, Джонс значительно прибавил после обмена во «Флориду» – он больше похож на ту версию, которую мы видели в «Коламбусе» и в начале его пути в «Чикаго». И с точки зрения игры в обороне прямо сейчас он, пожалуй, действительно сильнее защитника «Рейнджерс».

С другой – на Турнире четырёх наций Фокс выступал в паре с Хэнифином, который является игроком в первую очередь оборонительного плана, а способности Адама в атаке куда лучше, чем у Джонса. Значит ли это, что американцы планируют сделать больший акцент на игре у своих ворот? Вполне возможно, особенно с учётом того, что в заявке не нашлось места и для Лэйна Хатсона.

Сет Джонс Фото: Carmen Mandato/Getty Images

В остальном всё довольно ожидаемо – в обойму возвращается пропустивший ТЧН из-за травмы Хьюз, на месте один из лучших оборонительных защитников НХЛ Славин и сделавший несколько шагов вперёд в последние годы Веренски. А также Чарли Макэвой, для которого предыдущий крупный турнир сборных завершился досрочно.

Нападающие

Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Клейтон Келлер («Юта»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Рейнджерс»), Брок Нельсон («Колорадо»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).

Спорное решение №2: Герин не стал вызывать в сборную одного из сильнейших американских форвардов последних лет Джейсона Робертсона.

Лидер «Далласа» является лучшим бомбардиром этого сезона среди соотечественников и входит в десятку самых результативных игроков НХЛ. И это далеко не первый год, когда Робертсон находится на первых ролях не только в «Старз», но и в лиге – с момента своего первого полноценного сезона в лиге (2020/2021) по количеству очков из американцев Джейсон уступает только Остону Мэттьюсу (441 против 473).

Да и в списке снайперов Робертсон находится достаточно высоко – отрыв Мэттьюса, конечно, космический, однако от идущего вторым Кайла Коннора нападающий «Далласа» отстаёт всего на пять точных бросков. И в целом позиции Джейсона выглядят куда предпочтительнее, чем у Клейтона Келлера – такая замена едва ли вызвала бы споры.

Впрочем, и без Робертсона у «звёздно-полосатых» есть кому забивать – в Италию отправятся Мэттьюс и Коннор, а также Джейк Гюнцель и один из лучших снайперов лиги последних лет Тейдж Томпсон, ставший автором «золотого» гола на последнем ЧМ. Во многом именно его игра помогла «Баффало» повторить рекордную победную серию в истории франшизы и подняться с последнего места Востока в зону уайлд-кард – его появлению в итоговом списке удивляться точно не стоит.

Тейдж Томпсон Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Ещё одним изменением по сравнению с заявкой на ТЧН стало отсеивание Криса Крайдера, который слегка воспрял в «Анахайме», но, видимо, недостаточно, чтобы сохранить место в сборной. А вот его экс-партнёрам по «Рейнджерс» Джей Ти Миллеру (почему-то) и Винсенту Трочеку это удалось. Как и Броку Нельсону, который стал тем вторым центром, которого несколько лет искал «Колорадо».

Помимо Робертсона, за бортом команды остались Алекс Дебринкэт и Коул Кофилд. И даже если их игра в обороне стала причиной их отсутствия в заявке, есть и те, кто не только набирает очки, но и здорово убивает меньшинство. Например, Алекс Так, который может стать одним из самых лакомых кусочков на рынке свободных агентов предстоящим летом.

Тем не менее состав у «звёздно-полосатых» всё равно собрался солидный. Практические той же версии не хватило всего одного точного броска, чтобы обыграть канадцев на Турнире четырёх наций. Теперь настало время проверить, как сложится главный старт последних 12 лет.