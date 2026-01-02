«Кузнецова рассмотрим, Хо-Сэнг — моя инициатива». Интервью с гендиректором «Салавата»

В «Салавате Юлаеве», как обычно, много трансферных новостей, различных движений, инфоповодов и ситуаций, требующих пояснения. В первом эксклюзивном интервью в 2026 году специально для обозревателя «Чемпионата» генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов ответил на главные вопросы, касающиеся уфимского клуба.

«Если Кузнецов окажется на рынке свободных агентов, то мы готовы рассмотреть его кандидатуру»

— Как можете прокомментировать последние слухи о Евгении Кузнецове?

— Могу сказать, что мы прорабатываем все возможные варианты усиления команды. Нам нужно усиливать центральную линию, поэтому, если Евгений окажется на рынке свободных агентов, то мы готовы рассмотреть его кандидатуру.

«У Хо-Сэнга была недосказанность, а его возращение — это только моя инициатива»

— Многих удивило возвращение в Уфу нападающего Джоша Хо-Сэнга. Поясните причину подписания с ним контракта.

— На протяжении последних двух лет он сожалел, что не остался в «Салавате Юлаеве». Джош очень хотел вернуться, и он прекрасно знает о своих проблемах, которые у него были в Уфе. И, я думаю, сожалеет о них. Была недосказанность по этому вопросу, а его возращение — это только моя инициатива.

— В чём она заключается?

— Хо-Сэнга неоднозначно воспринимали пресса и болельщики, но человек тогда весь год практически не играл и не проявил себя в полной мере. Жаль, что мы достаточно не увидели этого мастера в деле. Знаю, и мне это заявляли его представители, Джош продолжает активно тренироваться, нам присылали видео с его тренировками.

Джош Хо-Сэнг Фото: hcsalavat.ru

— На каких условиях с ним заключён контракт?

— Мы поставили условие, что он начнёт на двустороннем контракте несколько игр в «Торосе». Хо-Сэнг будет в России в конце января. Сейчас у него есть время провести дома «предсезонку». Затем Виктор Николаевич Козлов будет смотреть, в каком состоянии находится Хо-Сэнг, последит за играми с его участием. Джош — мастер, но, повторюсь, будем смотреть, в каком состоянии он сейчас. Нам нужны игроки, которые могут держать шайбу и грамотно играть с ней.

«Ремпал очень мотивирован и хочет доказать, что готов максимально помогать команде»

— В каком состоянии, после вынужденного отъезда, в Уфу вернулся Шелдон Ремпал?

— Мы пошли Шелдону навстречу, отпустили его в Канаду по семейным обстоятельствам. Затем он попросил ещё на несколько дней остаться с семьёй, мы опять же пошли ему навстречу. В данный момент Ремпал очень мотивирован и хочет доказать, что готов максимально помогать команде. Конечно, человек где-то переживал, нервничал.

— Это логично.

— Изначально вообще планировалось, что он сыграет 5 января с «Нефтехимиком», но в итоге прилетел в Уфу в конце декабря поздней ночью, после чего с утра сразу же вышел на лёд, продемонстрировав свой профессионализм. Думаю, что после праздников Шелдон полностью наберёт форму и мы увидим его прежним.

«Мы рады, что Жаровский играет у нас и что мы приложили руку к его развитию»

— Довольны ли вы новичками команды? Коноваловым, Хохлачёвым, Бутузовым.

— Нам важно иметь глубокий состав. Каждая игра для «Салавата Юлаева» сейчас очень важна. По сути, ключевые игры для нас уже начались. Стараемся максимально помогать тренерскому штабу в непростое время, чтобы у Виктора Николаевича и его помощников был, насколько это возможно, оптимальный выбор состава на каждую встречу. Тем более что травмы и болезни никто не отменял.

— Вас удивляет такой прорыв юного таланта Александра Жаровского?

— Безусловно, мы рады, что он играет у нас и что мы приложили руку к его развитию. Саша в 18 лет является лучшим бомбардиром команды и претендентом на звание лучшего новичка КХЛ по итогу сезона.

Александр Жаровский Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Тут, конечно, сказывается и доверие со стороны Виктора Козлова.

— Однозначно. Он увидел, рассмотрел парня, выпустил его в основном составе ещё в прошлогодней серии плей-офф со «Спартаком». И после этого Саша с каждым днём только прибавляет.