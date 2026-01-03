Скидки
Хоккей Статьи

Итоги четвертьфиналов МЧМ по хоккею, вылет США, проход Канады, Швеции, Финляндии и Чехии

Сенсационный вылет США, погром в исполнении Канады. Итоги четвертьфиналов МЧМ
Максим Макаров
Четвертьфиналы МЧМ, Финляндия выбила США
В полуфинале «Кленовые листья» встретятся с чехами, а шведы хлестнутся с финнами.

В ночь со 2 на 3 января в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол состоялись четвертьфинальные встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2026. Представляем краткий обзор всех игр.

U20 ЧМ-2026 . Утешительный раунд
02 января 2026, пятница. 20:30 МСК
Германия U20
Окончен
8 : 4
Дания U20
1:0 Левандовски (Вильхофт, Бос) – 03:37 (5x5)     2:0 Шефер (Бос, Хендель) – 07:06 (5x4)     2:1 Клювё (Ларсен, Якобсен) – 17:10 (5x4)     3:1 Шамс (Бос, Левандовски) – 22:08 (5x5)     4:1 Зайдль (Вильхофт) – 24:48 (5x5)     4:2 Клювё (Ларсен, Якобсен) – 26:28 (5x4)     4:3 Грин (Буннгор) – 30:05 (5x5)     5:3 Вильхофт (Левандовски, Хендель) – 45:04 (5x3)     6:3 Шамс (Хендель, Зайдль) – 50:04 (5x5)     6:4 Линде (Скиольдан, Клювё) – 51:21 (5x5)     7:4 Бос (Шефер, Вильхофт) – 52:23 (5x4)     8:4 Шварц (Зайдль) – 58:57 (en)    

Перед началом игр четвертьфинала Германия и Дания должны были выяснить, кто из них останется в элитном дивизионе, а кто отправится в первый дивизион. Немцы были большими фаворитами перед матчем, но по истечении получаса игры интрига в матче закрутилась. Немцы после лёгкого начала (в начале второго периода вели 4:1) дали слабину и дали Дании вплотную приблизиться в счёте.

Однако сравнять счёт подопечные Абштрайтера не дали, забив в третьем периоде ещё четыре шайбы. Ключевым стал гол Фильхофта, который при игре в формате «5 на 3» обманул всех, накрутив оборонцев Дании.

Сборная Германии третий год подряд выигрывает в утешительном раунде – после Норвегии и Казахстана пострадала Дания.

U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
02 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Швеция U20
Окончен
6 : 3
Латвия U20
1:0 Фронделль (Салин) – 00:10 (5x5)     1:1 Ансонс (Османис, Смитс) – 13:07 (5x4)     2:1 Берглунд (Петтерссон, Генборг) – 16:15 (5x5)     3:1 Бумедьенн (Фрей, Штенберг) – 34:05 (5x5)     4:1 Карелль (Эклунд, Салин) – 35:40 (5x5)     5:1 Фронделль (Бьёрк, Фрей) – 41:58 (5x5)     5:2 Флюгинс (Клауцанс, Витолс) – 43:50 (5x5)     6:2 Салин (Эрикссон, Эклунд) – 55:54 (5x5)     6:3 Мурниекс (Сиерадзкис, Османис) – 58:10 (5x4)    

Шведы в группе выиграли все матчи в основное время, хотя матчи со Словакией, Швейцарией и США получились довольно-таки плотными. Как и год назад, в четвертьфинале скандинавам выпали латвийцы. В первом периоде «Тре Крунур» не почувствовали сопротивление и забросили две шайбы. Правда, не смогли выстоять в меньшинстве и пропустили.

Во втором периоде долгое время голов не были, а прибалтийцы даже могли сравнять счёт, но Бумедьенн и Карелль вовремя успокоили ситуацию. В третьей двадцатиминутке команды обменялись двумя заброшенными шайбами.

Швеция одержала пятую победу на турнире подряд и уверенно шагнула в полуфинал.

U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
03 января 2026, суббота. 00:30 МСК
Чехия U20
Окончен
6 : 2
Швейцария U20
0:1 Муггли (Устинков, Эшлиман) – 03:47 (5x5)     1:1 Галвас (Сикора) – 20:54 (5x5)     1:2 Ребер (Нойеншвандер, Штайнер) – 26:43 (5x4)     2:2 Дранчак (Кубиэса, Клима) – 30:28 (5x5)     3:2 Иржичек (Бенак, Полетин) – 31:12 (5x5)     4:2 Сикора (Чихар, Клима) – 35:32 (5x5)     5:2 Клима (Кубиэса, Фибигр) – 50:25 (5x5)     6:2 Фибигр (Чихар, Сикора) – 57:37 (5x4)    

Первый период четвертьфинального матча между Чехией и Швейцарией вышел достаточно любопытным. Швейцарцы на равных играли с фаворитом и даже успели повести в счёте. Чехи на старте второго отрезка сравняли, однако почти сразу же пропустили.

Проблемы Швейцарии начались далее, когда закончились силы. Особенно это касается вратаря Кристиана Кирша, который несколько раз подряд неудачно сыграл, а в моменте с третьим (победным) голом очень уже странно оставил ворота пустыми, даже не попытавшись вернуться в краску.

Чехи уже во втором периоде довели преимущество до двух шайб, а в третьем закрепили успех, забив ещё два гола.

Для молодёжной сборной Чехии это уже пятый полуфинал подряд.

U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
03 января 2026, суббота. 02:00 МСК
США U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия U20
1:0 Хатсон (Беднарик, Макморроу) – 20:35 (5x5)     1:1 Руохонен (Вестергард) – 24:46 (5x5)     2:1 Айзерман (Хатсон, Хэгенс) – 30:15 (5x4)     2:2 Туува (Кивихарью, Саарелайнен) – 52:43 (5x5)     2:3 Саарелайнен (Туува, Болиус) – 53:38 (5x5)     3:3 Ли (Хэгенс, Зеллерс) – 58:27 (6x5)     3:4 Вялиля (Ванханен, Миеттинен) – 62:11 (3x3)    

Турнирный расклад по итогам группового этапа свёл последних финалистов МЧМ уже на стадии четвертьфинала. Финны заняли третье место, уступив Канаде и Чехии, а американцы в решающем матче проиграли шведам, отдав им первую строчку.

Первый период вышел аккуратным и нервным – команды в нём счёт не открыли, а веселье отложили на второй и третий отрезки. Уже на первой минуте Коул Хатсон забросил первую шайбу на турнире и открыл счёт. Финны быстро отыгрались, однако на перерыв всё равно ушли в ранге проигрывавшей стороны, так как Коул Айзерман после роскошной передачи Хатсона реализовал большинство.

Дело катилось к победе хозяев турнира, но затем на американцев был вылит ушат холодной воды – Туува и Саарелайнен в течение 55 секунд забросили две шайбы и вывели вперёд команду. США всё-таки смогли спастись – Райкер Ли при игре с пустыми воротами сравнял счёт в концовке.

Овертайм продлился всего две минуты – под оглушительный свист трибун финны полетели в атаку, и Вялиля точно бросил в дальний угол и выбил действующего чемпиона с турнира. Первой большой сенсации пришлось ждать до четвертьфинала.

U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
03 января 2026, суббота. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
7 : 1
Словакия U20
1:0 Решни (Верхофф, Бодуан) – 13:58 (5x5)     2:0 Игинла (Мартон) – 14:42 (5x5)     3:0 Миса (Парек, Маккензи) – 16:11 (5x5)     4:0 О'Райли (Карелс, Денуар) – 17:03 (5x5)     5:0 Мартин (Маккенна, Хейдж) – 19:47 (5x4)     6:0 Мартон (Верхофф, Миса) – 29:31 (5x5)     7:0 Бодуан (О'Райли, Парек) – 30:41 (5x5)     7:1 Хован (Кальман, Капош) – 36:50 (5x5)    

На последних двух турнирах канадцы вылетали именно на стадии четвертьфинала – оба раза «Кленовых» выбивали чехи. И делали это с излишней драматичностью. В этот раз Канаде досталась Словакия, которая заняла четвёртое место в соседней группе.

Упирались словаки недолго – чуть менее 14 минут. Далее за пять минут и 49 секунд канадцы забросили пять безответных шайб. Причём делали это без особого изыска, поражая ворота кистевыми бросками с ползоны или же дорабатывая момент на пятаке. Выделяктся только пятый гол – Хейдж, Маккенна и Мартин в большинстве разорвали оборону соперника.

К экватору матча счёт был уже 7:0 в пользу канадцев, примерно в то время подопечные Хантера потеряли интерес к происходящему. Но сборная Словакии смогла за полчаса лишь раз огорчить вратаря соперника – лазерным броском с кистей отметился Ян Хован.

Полуфинальные пары

U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 00:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Финляндия U20
U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Не начался
Чехия U20
