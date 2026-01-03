Сенсационный вылет США, погром в исполнении Канады. Итоги четвертьфиналов МЧМ

В полуфинале «Кленовые листья» встретятся с чехами, а шведы хлестнутся с финнами.

В ночь со 2 на 3 января в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол состоялись четвертьфинальные встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2026. Представляем краткий обзор всех игр.

Перед началом игр четвертьфинала Германия и Дания должны были выяснить, кто из них останется в элитном дивизионе, а кто отправится в первый дивизион. Немцы были большими фаворитами перед матчем, но по истечении получаса игры интрига в матче закрутилась. Немцы после лёгкого начала (в начале второго периода вели 4:1) дали слабину и дали Дании вплотную приблизиться в счёте.

Однако сравнять счёт подопечные Абштрайтера не дали, забив в третьем периоде ещё четыре шайбы. Ключевым стал гол Фильхофта, который при игре в формате «5 на 3» обманул всех, накрутив оборонцев Дании.

Сборная Германии третий год подряд выигрывает в утешительном раунде – после Норвегии и Казахстана пострадала Дания.

Шведы в группе выиграли все матчи в основное время, хотя матчи со Словакией, Швейцарией и США получились довольно-таки плотными. Как и год назад, в четвертьфинале скандинавам выпали латвийцы. В первом периоде «Тре Крунур» не почувствовали сопротивление и забросили две шайбы. Правда, не смогли выстоять в меньшинстве и пропустили.

Во втором периоде долгое время голов не были, а прибалтийцы даже могли сравнять счёт, но Бумедьенн и Карелль вовремя успокоили ситуацию. В третьей двадцатиминутке команды обменялись двумя заброшенными шайбами.

Швеция одержала пятую победу на турнире подряд и уверенно шагнула в полуфинал.

Первый период четвертьфинального матча между Чехией и Швейцарией вышел достаточно любопытным. Швейцарцы на равных играли с фаворитом и даже успели повести в счёте. Чехи на старте второго отрезка сравняли, однако почти сразу же пропустили.

Проблемы Швейцарии начались далее, когда закончились силы. Особенно это касается вратаря Кристиана Кирша, который несколько раз подряд неудачно сыграл, а в моменте с третьим (победным) голом очень уже странно оставил ворота пустыми, даже не попытавшись вернуться в краску.

Чехи уже во втором периоде довели преимущество до двух шайб, а в третьем закрепили успех, забив ещё два гола.

Для молодёжной сборной Чехии это уже пятый полуфинал подряд.

Турнирный расклад по итогам группового этапа свёл последних финалистов МЧМ уже на стадии четвертьфинала. Финны заняли третье место, уступив Канаде и Чехии, а американцы в решающем матче проиграли шведам, отдав им первую строчку.

Первый период вышел аккуратным и нервным – команды в нём счёт не открыли, а веселье отложили на второй и третий отрезки. Уже на первой минуте Коул Хатсон забросил первую шайбу на турнире и открыл счёт. Финны быстро отыгрались, однако на перерыв всё равно ушли в ранге проигрывавшей стороны, так как Коул Айзерман после роскошной передачи Хатсона реализовал большинство.

Дело катилось к победе хозяев турнира, но затем на американцев был вылит ушат холодной воды – Туува и Саарелайнен в течение 55 секунд забросили две шайбы и вывели вперёд команду. США всё-таки смогли спастись – Райкер Ли при игре с пустыми воротами сравнял счёт в концовке.

Овертайм продлился всего две минуты – под оглушительный свист трибун финны полетели в атаку, и Вялиля точно бросил в дальний угол и выбил действующего чемпиона с турнира. Первой большой сенсации пришлось ждать до четвертьфинала.

На последних двух турнирах канадцы вылетали именно на стадии четвертьфинала – оба раза «Кленовых» выбивали чехи. И делали это с излишней драматичностью. В этот раз Канаде досталась Словакия, которая заняла четвёртое место в соседней группе.

Упирались словаки недолго – чуть менее 14 минут. Далее за пять минут и 49 секунд канадцы забросили пять безответных шайб. Причём делали это без особого изыска, поражая ворота кистевыми бросками с ползоны или же дорабатывая момент на пятаке. Выделяктся только пятый гол – Хейдж, Маккенна и Мартин в большинстве разорвали оборону соперника.

К экватору матча счёт был уже 7:0 в пользу канадцев, примерно в то время подопечные Хантера потеряли интерес к происходящему. Но сборная Словакии смогла за полчаса лишь раз огорчить вратаря соперника – лазерным броском с кистей отметился Ян Хован.

Полуфинальные пары