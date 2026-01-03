Панарин и Зибанеджад разорвали «Флориду»! Такого шоу в «Зимней классике» НХЛ ещё не было

Уже ставшая традицией «Зимняя классика» состоялась в 16-й раз и стала первым крупным событием 2026-го в НХЛ. И в этом году она была действительно особенной – впервые подобный матч под открытым небом принял один из самых тёплых американских штатов, а именно Флорида.

Провести такую игру в такой локации без происшествий – уже успех. Но при этом, немного забегая вперёд, отметим, что этот матч оказался не самым жарким в истории игр вне специально подготовленных для этого помещений – рекорд «Стадионной серии» 2016 года (18,3 градуса по Цельсию на матче «Колорадо» – «Детройт») побить не получилось. Хотя рекорд для «Зимней классики» состоялся – 17,2.

Главными участниками этого праздника стали «Флорида» и «Рейнджерс». Обе команды идут вне зоны плей-офф на Востоке, а преимущество действующих чемпионов над «рейнджерами» до стартового вбрасывания составляло всего два очка. Поэтому встреча была интересна не только форматом и локацией – соревновательная составляющая здесь тоже приковывала внимание.

И по первым минутам казалось, что «Пантерз» воспользуются преимуществами домашней площадки на полную. Давление подопечных Пола Мориса было выше, большую часть игрового времени команды проводили в зоне гостей, при этом «Флорида» дважды подряд получила возможность сыграть в большинстве – все факторы говорили, что именно обладатели Кубка Стэнли заберут как минимум первый период.

Реальность оказалась другой – если «пантеры» двумя своими шансами разыграть лишнего так и не воспользовались, то их оппонентам хватило всего 40 секунд, чтобы реализовать первое же численное преимущество в матче. Точный бросок нанёс Мика Зибанеджад, а помогли ему в этом Артемий Панарин и Алекси Лафреньер. А всего через минуту это же трио удвоило счёт уже в равных составах – но на этот раз автором гола стал россиянин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующий раз Сергея Бобровского огорчили уже на старте второго периода – не прошло и минуты после выхода из раздевалок, как Зибанеджад в третий раз заставил российского вратаря вытаскивать шайбу из собственных ворот. А вот его визави-соотечественник справлялся куда лучше – Игорь Шестёркин справился с каждым из 25 бросков, которые по его владениям нанесли игроки «Пантерз» в первые 40 минут матча.

Но и ему не удалось провести безупречную игру, ведь в начале третьей двадцатиминутки ключ к Шестёркину подобрал Сэм Райнхарт. «Флориде» помогла плохая дисциплина оппонентов – свою шайбу канадец забросил в большинстве.

И она оказалась для хозяев единственной, а вот «Рейнджерс» своё последнее слово сказали только под занавес встречи. Сперва на гол Райнхарта ответил Панарин – он также воспользовался численным преимуществом своей команды и оформил дубль в матче.

А заодно и повторил рекорд НХЛ по количеству очков в матчах под открытым небом – в активе Хлебушка после этой игры стало семь результативных действий, чего ранее достигали только Хенрик Зеттерберг, Джонатан Тэйвз и Джеймс ван Римсдайк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но главным рекордсменом вечера стал Зибанеджад – в самой концовке матча он поразил пустые ворота и стал первым игроком с хет-триком в истории «Зимней классики», а также первым хоккеистом с пятью очками в матчах НХЛ под открытым небом.

Швед, получивший вызов в сборную Швеции на Олимпиаду, дважды помог отличиться Панарину и стал первой звездой встречи. А «Рейнджерс» набрали два очка и сравнялись с «Флоридой» в таблице Востока. Пусть команда Майка Салливана и провела на три матча больше.