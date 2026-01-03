Габриэль Ландеског спустя семь лет возвращается в национальную команду. А кто ещё представит «Тре Крунур» на Играх в Милане?

Символ Швеции пропустил три года и едва не закончил с хоккеем. Теперь он едет на Олимпиаду

Вечером 2 января Ассоциация хоккея Швеции представила окончательный состав национальной команды для выступления на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Первый за три цикла олимпийский турнир с участием игроков Национальной хоккейной лиги шведская сборная начнёт 11 февраля со втягивающей встречи с хозяином соревнования – сборной Италии.

Ключевые матчи на групповом турнире команда Сэма Халлама проведёт 13 февраля (с Финляндией) и 14 февраля (со Словакией). Исторически самый принципиальный соперник шведов на международной арене – сборная Финляндии – понесла в своём составе грандиозную потерю. Двукратный обладатель Кубка Стэнли нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков так и не смог восстановиться от невероятно обидной травмы.

25 сентября 2025 года форвард получил тяжёлую травму на тренировке «пантер», подвернув ногу после игрового столкновения. В ночь на 2 января из Северной Америки пришла новость, что нападающий «Флориды» получил разрешение на занятия на льду и уже приступил к тренировкам на базе «Пантерз». Однако до Игр оставалось уже слишком мало времени, поэтому на олимпийском турнире в Италии финны будут выступать без своего лидера.

Каким будет состав самого принципиального соперника Швеции на Играх в Италии? Официально Сборная Финляндии представила состав на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо

В свою очередь, у шведов сложилась совершенно обратная ситуация, нежели у финнов. Если бы Олимпийские игры прошли на год раньше, то «Тре Крунур» не смогли бы рассчитывать на помощь капитана «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога. 27 июня 2022 года уроженец Стокгольма поднял над своей головой первый в карьере Кубок Стэнли.

Когда-то самый молодой капитан в истории Национальной хоккейной лиги шёл к той победе всю свою карьеру, в ходе которой он верой и правдой служил исключительно «лавинам». На момент чемпионского триумфа Ландеског завершал 11-й сезон в стане «Колорадо». В шестой встрече финальной серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1, 4-2) Гэйб стал автором результативной передачи при важнейшем голе, который помог «Эвеланш» сравнять счёт во встрече, после чего спустя 11 минут финский форвард Арттури Лехконен забросил чемпионскую шайбу.

Как и положено, на правах капитана Ландеског первым получил Кубок Стэнли из рук комиссионера НХЛ. А после круга почёта с чашей над головой в хоккей швед больше не играл ни секунды на протяжении трёх (!) лет. В мае 2023-го клуб объявил, что швед пропустит весь сезон после трансплантации хряща правого колена, однако в результате восстановление Габриэля продлилось до весны 2025-го.

После завоевания Кубка Стэнли в 2022-м Ландеског вернулся в строй лишь к старту борьбы за Кубок Стэнли в 2025-м. Несмотря на это, ещё в июне прошлого года фамилия Гэйба была включена в первую шестёрку хоккеистов, отобранных шведской федерацией для участия в Олимпиаде. На тот момент в активе хоккеиста значилось всего семь (!) официальных матчей за последние три года. Но это не смутило главного тренера сборной Швеции Сэма Халлама и его штаб. Можно представить, настолько важна фигура 33-летнего форварда для его национальной команды.

«Мне бы хотелось видеть немного больше упорства и более напряжённую игру. Думаю, со здоровым Ландескогом могли бы сыграть иначе. Он закончил сезон в Колорадо, и я надеюсь, что у него будет хорошее лето и он сможет начать новый с правильной ноты. Здоровый Ландеског действительно мог бы добавить упорства в свою игру», — утверждал генеральный менеджер сборной Швеции Йозеф Бумедьен.

Последний раз Габриэль выступал за национальную команду ещё на чемпионате мира – 2019. При этом Ландеског является участником Олимпийских игр 2014 года в Сочи. На момент российской Олимпиады шведскому форварду не исполнилось ещё и 22 лет. Однако даже в столь юном возрасте он стал ассистентом Никласа Кронвалля, который был капитаном команды. В России шведская сборная добралась до финала олимпийского турнира, где всухую уступила Канаде (0:3).

Габриэль Ландеског на ОИ-2014 в Сочи Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Из серебряного состава шведов в Сочи до Олимпиады в Милане, помимо Ландескога, добрались лишь двое защитников – выступающий сейчас за «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон и представитель «Торонто Мэйпл Лифс» Оливер Экман-Ларссон. В теории рассчитывать на путёвки в Италию также могли нападающие Маркус Юханссон и Густав Нюквист, однако их в нынешней олимпийской заявке не оказалось. Хотя форвард «Миннесоты Уайлд» вполне мог там появиться.

Вместе с Гэйбом ещё в июне в олимпийский список шведов оказались включены защитники Расмус Далин («Баффало Сэйбрз») и Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а также нападающие Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Вильям Нюландер («Торонто»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»). Так что их участие в соревновании могла сорвать только травма, подобная той, которую у финнов получил Барков.

При этом тому же 35-летнему Хедману постоянные проблемы со здоровьем полностью исковеркали всю первую половину нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. В текущем сезоне Виктор провёл за «Тампу» всего 18 матчей, уже дважды выпадая из состава американской команды на длительные сроки. Впервые это произошло в середине ноября. Тогда Хедман пропустил месяц, вернулся на лёд, однако отыграл всего три матча, после чего перенёс операцию на локте.

Наверняка в «Тампе» хотели бы, чтобы после операции их защитник предпочёл бы выступлению на Играх интересы клуба. Но так получилось, что один из лучших защитников в истории североамериканской лиги ни разу в своей жизни ещё не играл на Олимпиаде. В 2010 и 2014 годах Хедмана на турнир не выбирали, а в 2018-м и 2022-м игроки НХЛ не приняли участия в Играх. Очевидно, что Игры в Милане для двукратного обладателя Кубка Стэнли – последний шанс выступить на Олимпиаде. Понятно, что от такой возможности Виктор отказываться не стал. Он едет в Италию, чтобы в первый и практически наверняка в последний раз в карьере сыграть за национальную команду на олимпийском турнире.

Виктор Хедман в сборной Швеции Фото: Maddie Meyer/Getty Images

«Представлять Швецию на Олимпийских играх – огромная гордость для меня. Мечтал об этом с детства, и наконец-то дебютировать на Олимпиаде – невероятно особенное чувство. Когда вижу, какую команду мы можем отправить на лёд, меня это действительно вдохновляет – это очень сильная группа игроков, ты просто хочешь внести свой вклад. С нетерпением жду возможности выступить на Олимпийских играх в форме «Тре Крунур», – сказал Хедман.

Наиболее очевидная картинка в шведском составе изначально просматривалась с линейкой голкиперов. За пост первого номера будут бороться опытные Филип Густавссон и Якоб Маркстрём, тогда как проводящий впечатляющий сезон молодой Йеспер Валльстедт почувствует олимпийскую атмосферу в Италии, чтобы спустя четыре года стать основным голкипером сборной уже на Играх 2030 года во французских Альпах.

Статистика Валльстедта в этом сезоне по многим параметрам смотрится выгоднее в сравнении с Густавссоном и Маркстрёмом, но решительно невозможно представить себе расклад, при котором шведский штаб доверит Йесперу статус основного вратаря уже сейчас.

По состоянию на сегодняшний день может сложиться ощущение, что первым номером шведов в Италии должен быть Густавссон, однако год назад Филип уже вчистую провалил Турнир четырёх наций. Поэтому на перспективах Маркстрёма здесь точно нельзя ставить крест.

Вратари : Филип Густавссон («Миннесота»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси»), Йеспер Валльстедт («Миннесота»).

: Филип Густавссон («Миннесота»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси»), Йеспер Валльстедт («Миннесота»). Защитники : Расмус Андерссон («Калгари»), Филип Броберг («Сент-Луис»), Юнас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Питтсбург»).

: Расмус Андерссон («Калгари»), Филип Броберг («Сент-Луис»), Юнас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Питтсбург»). Нападающие: Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Понтус Хольмберг («Тампа»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Габриэль Ландеског («Колорадо»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Нюландер («Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Рикард Ракелль («Питтсбург»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Александер Веннберг («Сан-Хосе»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).

В защите и нападении выбор разнообразных опций у шведов был заметно богаче. Так, вне олимпийского состава оказались такие хоккеисты, как Маттиас Экхольм, Хампус Линдхольм, Адам Ларссон, Андре Бураковски, Вильям Эклунд, Виктор Олофссон и уже вышеупомянутые Нюквист с Юханссоном.

Для двукратного финалиста Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона» Экхольма решение тренерского штаба и национальной федерации наверняка стало тяжёлым ударом. Можно не сомневаться, что в той же сборной Финляндии Маттиас со 100-процентной гарантией вошёл бы в олимпийскую заявку, однако конкуренция среди шведских защитников в разы выше.

35-летний форвард «Миннесоты» Юханссон и вовсе занимает пятое место в национальном списке лучших бомбардиров сезона НХЛ. В его пользу говорил и сильный чемпионат мира 2025 года, однако тренерский штаб шведов сделал иной выбор. Не обошлось тут и без экстравагантных тренерских решений, когда специалист вызывает в сборную игрока, который ему прекрасно знаком по ранней совместной работе. Так, 26-летний форвард «Тампы» Понтус Хольмберг долгое время выступал под руководством нынешнего главного тренера национальной команды, в шведском «Векшё». Кажется, именно этот фактор стал определяющим при вызове Понтуса в олимпийскую сборную.

Теперь всё зависит от работы самого Халлама. Покидающему пост главного тренера сборной Швеции по окончании нынешнего олимпийского цикла нужно провести большую аналитическую работу и не запутаться с формированием звеньев и спецбригад. Карлссон, Далин, Экман-Ларссон, Хедман, да и Андерссон – каждый перечисленный защитник обладает солидным атакующим потенциалом, а мест в большинстве на синей линии будет максимум три, а то и два. Элементарно можно наделать ошибок и при распределении форвардов по тройкам атаки, что в условиях довольно скоротечного олимпийского турнира будет слишком критично. Так что Халламу и его помощникам нужно принять правильные решения и заодно избежать негатива в раздевалке. В этом случае такие шведы вполне могут претендовать на борьбу за олимпийские медали.