Вечный андердог везёт «золотое» поколение? Какой будет Финляндия на Олимпиаде

На последней Олимпиаде с участием игроков НХЛ Финляндия выиграла бронзу. В медальном матче команда Эркки Вестерлунда разгромила американцев 5:0 — и хотя солировал в той команде 42-летний Теэму Селянне, который стал самым ценным хоккеистом Игр, команда Суоми почти наполовину состояла из игроков европейских лиг.

Теперь почти весь состав финнов, за небольшим исключением, состоит из игроков НХЛ — и даже если случатся травмы, как в 2014-м, то выбывших хоккеистов будут готовы заменить энхаэловцы. В Милан команда Антти Пеннанена едет в статусе действующих чемпионов — однако и пекинская Олимпиада проходила без игроков НХЛ, и на трёх последних ЧМ финны проигрывали в четвертьфинале, причём в 2024-м чуть не пропустили вперёд себя Австрию. Чего ждать сейчас?

Вратари

Укко-Пекка Луукконен («Баффало»), Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).

В чём Финляндия-2026 явно уступает Финляндии-2014, так это во вратарской линии. В Сочи поехали три основных вратаря клубов НХЛ, а за бортом остался проводивший неудачный год Пекка Ринне, который частично отыгрался на ЧМ в Минске. Более того, каждый из трио Раск — Лехтонен — Ниеми выступал в топ-клубе НХЛ, а здесь в зоне плей-офф идёт только «Баффало», и тому для этого подвига понадобилось взять 10 встреч подряд.

Юусе Сарос Фото: Magnus Lejhall/EPA/ТАСС

Юусе Сарос едет на Игры не в своей лучшей форме. Уже пару лет мы её не наблюдаем: тогда маленький по нынешним меркам финн (181 см) стабильно попадал в лонг-лист голосования за «Везину». Даже сейчас он показывает плюсовой показатель по голам, отражённым сверх xG, но 89,7% и на фоне нынешнего краха вратарской статистики — явно не тот показатель, которого ожидали в «Предаторз» после того, как выписали финну $ 8 млн в год.

Лукконен пропустил начало сезона из-за травмы, а когда вернулся в строй, позицию первого номера постепенно перехватил Алекс Лайон. Ланкинен старт сезона полностью завалил, как и весь «Ванкувер», однако когда Тэтчер Демко здоров, то играет американец. В общем, конкуренты Сароса вступят в игру в случае больших проблем у Юусе.

Защитники

Миро Хейсканен, Эса Линделл (оба – «Даллас»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих», Швейцария), Олли Мяяття («Юта»), Николас Матинпало («Оттава»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»).

Возможно, вы удивитесь попаданию сюда Лехтонена, который оставил за бортом играющего в «Рейнджерс» Урхо Вааканайнена. Но тут всё просто: защита у финнов получалась с явным перекосом в сторону домоседства. Из играющих в НХЛ стабильное игровое время в большинстве получал только Хейсканен, спорадически там выходили Йокихарью и Линделл, но их сложно назвать атакующими распасовщиками. А вот экс-игрок СКА себя уже на международном уровне показывал и место в команде заслужил, пусть этот сезон в «Цюрихе» для него пока не выходит бомбовым.

Микко Лехтонен Фото: Emma Wallskog/ZUMA/ТАСС

Непривычно видеть в команде Расмуса Ристолайнена: после давнего конфликта перед ЧМ-2015 Ристо превратился в вечного отказника, на взрослом уровне сыграл за сборную лишь на Кубке мира и не участвовал в ТЧН из-за травмы. Всю первую половину сезона Расмус пропустил, однако после возвращения стабильно играет по 20 минут за матч.

Понятно, что первой и второй скрипкой этой сборной будет Хейсканен, который выполняет эту же роль и в «Далласе», а в ключевых встречах Олимпиады вполне может проводить на льду и по полчаса. Бо́льшая часть этой команды — надёжные парни, которые не будут творить лишнего и снова могут помочь в воссоздании тех схем, в которых год за годом тонули более опытные и звёздные команды. Хватит ли тренерского мастерства?

Возможные сочетания: Хейсканен — Ристолайнен; Линделл — Миккола; Лехтонен — Матинпало; Мяяття — Йокихарью.

Нападающие

Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армия («Лос-Анджелес»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Эрик Хаула («Нэшвилл»), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба – «Сиэтл»), Оливер Капанен («Монреаль»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба – «Колорадо»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба – «Флорида»), Микко Рантанен, Роопе Хинц (оба – «Даллас»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Александр Барков пропустит Олимпиаду из-за травмы — и фактически Игр за его спиной и нет. В Сочи-2014 тогда ещё 18-летний Александр получил повреждение во втором матче группового этапа и в плей-офф не сыграл. Нелепое столкновение с соотечественником Нико Микколой на предсезонной тренировке лишает Финляндию первого центра и лидера — но даже так у Суоми в атаке исторически большое количество таланта. Из заметных форвардов не будет в этой команде Матиаса Маччелли, однако распасовщику из «Торонто» сложно подобрать функционал.

Опереться здесь можно на три клубные связки. Дуэту Хинц — Рантанен, правда, связкой можно назвать достаточно условно, тренеры «Далласа» предпочитают другие варианты звеньев — однако на коротких отрезках совместной игры эта пара показывает сумасшедшие метрики. Зато Луостаринен — Лунделл, игравшие в одном звене с Брэдом Маршаном, были важнейшей частью второго плей-оффного успеха «Флориды», а Ахо и Терявяйнен теперь вместе не играют, но руки вряд ли забыли несколько успешных сезонов в «Каролине».

Микко Рантанен Фото: Joel Marklund/ZUMA/ТАСС

Ещё здесь есть достаточно игроков, которых в американском лексиконе традиционно называют «швейцарские ножи». Микаэль Гранлунд традиционно катался на все ЧМ, которые мог зацепить (даже когда остальные звёзды их игнорировали), может сыграть в любом звене и на любой позиции, плюс традиционно даёт результат в джерси цвета «электрик». Арттури Лехконен забивает ключевые голы за «Колорадо» и отлично спелся с лидерами «Колорадо». Да и Эрик Хаула после пары неудачных лет в этом сезоне внезапно воспрял в «Нэшвилле»: он тоже может действовать на фланге и центре и при этом качественно сыграть на точке.

Слегка внезапно в сборную пробился Оливер Капанен. Племянник Сами Капанена стал вторым центром «Монреаля» на фоне травм конкурентов и хорошо сыгрался с Иваном Демидовым, а тренеры могут помнить на ЧМ-2024 шесть шайб Оливера, ставшего лучшим бомбардиром команды. Правда, с линейкой Ахо — Хинтц — Лунделл пробиться в состав ему будет сложно, ведь место в четвёртом звене наверняка отдадут более опытным и оборонительным парням.

Возможные сочетания: Гранлунд — Хинц — Рантанен; Лехконен — Ахо — Терявяйнен; Луостаринен — Лунделл — Какко; Армиа — Хаула — Кивиранта; О. Капанен, Толванен.

Чего ждать от этой команды — загадка. На уровне сборных мы финнов в таком составе не видели давненько: до ЧМ местные звёзды в последнее время не доезжают либо из-за занятости в плей-офф, либо просто отказываются. Турнир четырёх наций был слишком краткосрочным, чтобы получить какие-то ответы, да и в плей-оффном формате Суоми традиционно показывает себя совсем иначе: можно провести аналогию с футбольной Италией.

Правда, пойдёт ли Анти Пеннанен по стопам Вестерлунда и Ялонена? 45-летний тренер считался одним из самых перспективных в стране, входил в штаб на золотом ЧМ-2019, но на ТЧН финны выглядели довольно бледно, а на майском ЧМ испытывали проблемы с голами, пусть их состав был довольно скромным. Однако шансы финнам будут давать в первую очередь хитрые тактические планы.

