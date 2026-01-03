Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Олимпийские игры 2026 года в Италии, кто сыграет в хоккейном турнире, сборная Финляндии, состав, заявка, подробности

Вечный андердог везёт «золотое» поколение? Какой будет Финляндия на Олимпиаде
Родион Власов
Какой будет Финляндия на Олимпиаде
Комментарии
Даже после травмы Александра Баркова у финнов окажется очень мощный состав в линии атаки.

На последней Олимпиаде с участием игроков НХЛ Финляндия выиграла бронзу. В медальном матче команда Эркки Вестерлунда разгромила американцев 5:0 — и хотя солировал в той команде 42-летний Теэму Селянне, который стал самым ценным хоккеистом Игр, команда Суоми почти наполовину состояла из игроков европейских лиг.

Теперь почти весь состав финнов, за небольшим исключением, состоит из игроков НХЛ — и даже если случатся травмы, как в 2014-м, то выбывших хоккеистов будут готовы заменить энхаэловцы. В Милан команда Антти Пеннанена едет в статусе действующих чемпионов — однако и пекинская Олимпиада проходила без игроков НХЛ, и на трёх последних ЧМ финны проигрывали в четвертьфинале, причём в 2024-м чуть не пропустили вперёд себя Австрию. Чего ждать сейчас?

Составы американцев и шведов:
США везут на Олимпиаду мощный состав. Но пара решений может стоить им золота США везут на Олимпиаду мощный состав. Но пара решений может стоить им золота
Символ Швеции пропустил три года и едва не закончил с хоккеем. Теперь он едет на Олимпиаду Символ Швеции пропустил три года и едва не закончил с хоккеем. Теперь он едет на Олимпиаду

Вратари

Укко-Пекка Луукконен («Баффало»), Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).

В чём Финляндия-2026 явно уступает Финляндии-2014, так это во вратарской линии. В Сочи поехали три основных вратаря клубов НХЛ, а за бортом остался проводивший неудачный год Пекка Ринне, который частично отыгрался на ЧМ в Минске. Более того, каждый из трио Раск — Лехтонен — Ниеми выступал в топ-клубе НХЛ, а здесь в зоне плей-офф идёт только «Баффало», и тому для этого подвига понадобилось взять 10 встреч подряд.

Юусе Сарос

Юусе Сарос

Фото: Magnus Lejhall/EPA/ТАСС

Юусе Сарос едет на Игры не в своей лучшей форме. Уже пару лет мы её не наблюдаем: тогда маленький по нынешним меркам финн (181 см) стабильно попадал в лонг-лист голосования за «Везину». Даже сейчас он показывает плюсовой показатель по голам, отражённым сверх xG, но 89,7% и на фоне нынешнего краха вратарской статистики — явно не тот показатель, которого ожидали в «Предаторз» после того, как выписали финну $ 8 млн в год.

Лукконен пропустил начало сезона из-за травмы, а когда вернулся в строй, позицию первого номера постепенно перехватил Алекс Лайон. Ланкинен старт сезона полностью завалил, как и весь «Ванкувер», однако когда Тэтчер Демко здоров, то играет американец. В общем, конкуренты Сароса вступят в игру в случае больших проблем у Юусе.

Защитники

Миро Хейсканен, Эса Линделл (оба – «Даллас»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих», Швейцария), Олли Мяяття («Юта»), Николас Матинпало («Оттава»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»).

Возможно, вы удивитесь попаданию сюда Лехтонена, который оставил за бортом играющего в «Рейнджерс» Урхо Вааканайнена. Но тут всё просто: защита у финнов получалась с явным перекосом в сторону домоседства. Из играющих в НХЛ стабильное игровое время в большинстве получал только Хейсканен, спорадически там выходили Йокихарью и Линделл, но их сложно назвать атакующими распасовщиками. А вот экс-игрок СКА себя уже на международном уровне показывал и место в команде заслужил, пусть этот сезон в «Цюрихе» для него пока не выходит бомбовым.

Микко Лехтонен

Микко Лехтонен

Фото: Emma Wallskog/ZUMA/ТАСС

Непривычно видеть в команде Расмуса Ристолайнена: после давнего конфликта перед ЧМ-2015 Ристо превратился в вечного отказника, на взрослом уровне сыграл за сборную лишь на Кубке мира и не участвовал в ТЧН из-за травмы. Всю первую половину сезона Расмус пропустил, однако после возвращения стабильно играет по 20 минут за матч.

Понятно, что первой и второй скрипкой этой сборной будет Хейсканен, который выполняет эту же роль и в «Далласе», а в ключевых встречах Олимпиады вполне может проводить на льду и по полчаса. Бо́льшая часть этой команды — надёжные парни, которые не будут творить лишнего и снова могут помочь в воссоздании тех схем, в которых год за годом тонули более опытные и звёздные команды. Хватит ли тренерского мастерства?

Возможные сочетания: Хейсканен — Ристолайнен; Линделл — Миккола; Лехтонен — Матинпало; Мяяття — Йокихарью.

Нападающие

Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армия («Лос-Анджелес»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Эрик Хаула («Нэшвилл»), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба – «Сиэтл»), Оливер Капанен («Монреаль»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба – «Колорадо»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба – «Флорида»), Микко Рантанен, Роопе Хинц (оба – «Даллас»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Александр Барков пропустит Олимпиаду из-за травмы — и фактически Игр за его спиной и нет. В Сочи-2014 тогда ещё 18-летний Александр получил повреждение во втором матче группового этапа и в плей-офф не сыграл. Нелепое столкновение с соотечественником Нико Микколой на предсезонной тренировке лишает Финляндию первого центра и лидера — но даже так у Суоми в атаке исторически большое количество таланта. Из заметных форвардов не будет в этой команде Матиаса Маччелли, однако распасовщику из «Торонто» сложно подобрать функционал.

Опереться здесь можно на три клубные связки. Дуэту Хинц — Рантанен, правда, связкой можно назвать достаточно условно, тренеры «Далласа» предпочитают другие варианты звеньев — однако на коротких отрезках совместной игры эта пара показывает сумасшедшие метрики. Зато Луостаринен — Лунделл, игравшие в одном звене с Брэдом Маршаном, были важнейшей частью второго плей-оффного успеха «Флориды», а Ахо и Терявяйнен теперь вместе не играют, но руки вряд ли забыли несколько успешных сезонов в «Каролине».

Микко Рантанен

Микко Рантанен

Фото: Joel Marklund/ZUMA/ТАСС

Ещё здесь есть достаточно игроков, которых в американском лексиконе традиционно называют «швейцарские ножи». Микаэль Гранлунд традиционно катался на все ЧМ, которые мог зацепить (даже когда остальные звёзды их игнорировали), может сыграть в любом звене и на любой позиции, плюс традиционно даёт результат в джерси цвета «электрик». Арттури Лехконен забивает ключевые голы за «Колорадо» и отлично спелся с лидерами «Колорадо». Да и Эрик Хаула после пары неудачных лет в этом сезоне внезапно воспрял в «Нэшвилле»: он тоже может действовать на фланге и центре и при этом качественно сыграть на точке.

Слегка внезапно в сборную пробился Оливер Капанен. Племянник Сами Капанена стал вторым центром «Монреаля» на фоне травм конкурентов и хорошо сыгрался с Иваном Демидовым, а тренеры могут помнить на ЧМ-2024 шесть шайб Оливера, ставшего лучшим бомбардиром команды. Правда, с линейкой Ахо — Хинтц — Лунделл пробиться в состав ему будет сложно, ведь место в четвёртом звене наверняка отдадут более опытным и оборонительным парням.

Возможные сочетания: Гранлунд — Хинц — Рантанен; Лехконен — Ахо — Терявяйнен; Луостаринен — Лунделл — Какко; Армиа — Хаула — Кивиранта; О. Капанен, Толванен.

Чего ждать от этой команды — загадка. На уровне сборных мы финнов в таком составе не видели давненько: до ЧМ местные звёзды в последнее время не доезжают либо из-за занятости в плей-офф, либо просто отказываются. Турнир четырёх наций был слишком краткосрочным, чтобы получить какие-то ответы, да и в плей-оффном формате Суоми традиционно показывает себя совсем иначе: можно провести аналогию с футбольной Италией.

Правда, пойдёт ли Анти Пеннанен по стопам Вестерлунда и Ялонена? 45-летний тренер считался одним из самых перспективных в стране, входил в штаб на золотом ЧМ-2019, но на ТЧН финны выглядели довольно бледно, а на майском ЧМ испытывали проблемы с голами, пусть их состав был довольно скромным. Однако шансы финнам будут давать в первую очередь хитрые тактические планы.

Подписывайтесь на телеграм-канал автора о КХЛ, НХЛ и хоккейном андеграунде.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android