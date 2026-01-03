«Адмирал» и «Сочи» начали 2026 год с побед.

«Магнитка» забила «Шанхаю» семь, «Северсталь» обогнала Минск. Итоги дня в КХЛ

3 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем краткий обзор всех игр.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 10-й минуте первого периода Кайл Олсон открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Егор Петухов удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте периода Ярослав Лихачёв забросил первую шайбу в составе «Амура» в матче. В середине третьего периода Кирилл Слепец сделал счёт 2:2. В конце игры Кайл Олсон принёс «Адмиралу» победу, оформив дубль.

«Адмирал» прервал свою четырёхматчевую серию поражений. В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» сыграет в гостях с «Сибирью» 6 января 2026 года. «Амур» 7 января встретится в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 7:3.

На 17-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Спенсер Фу забил первый гол. На 20-й минуте защитник «Металлурга» Макар Хабаров сравнял счёт. На 28-й минуте форвард Александр Петунин вывел магнитогорский клуб вперёд, а 30 секунд спустя Спенсер Фу восстановил равенство в счёте, оформив дубль. На 32-й минуте нападающий Роман Канцеров вновь вывел гостей вперёд.

На 34-й минуте защитник Данила Паливко забросил четвёртую шайбу в ворота китайского клуба. На 35-й минуте форвард Сергей Толчинский забил пятый гол «Металлурга». На 39-й минуте нападающий хозяев Остин Вагнер отыграл одну шайбу, а спустя 30 секунд форвард Дмитрий Силантьев вернул магнитогорцам былое преимущество. На 52-й минуте нападающий гостей Никита Коротков установил окончательный счёт — 7:3.

В следующем матче «Шанхайские Драконы» примут «Ладу» 5 января, а на следующий день «Металлург» дома сыграет с «Локомотивом».

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 2:1.

На второй минуте защитник «Нефтехимика» Тимур Хайруллин забил первый гол. На 32-й минуте нападающий «Сочи» Макс Эллис сравнял счёт. На 36-й минуте форвард Павел Дедунов вывел южный клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, в которых набрал 30 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 43 очками после 42 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:2.

На девятой минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 17-й минуте форвард Руслан Абросимов удвоил преимущество череповецкой команды. На 36-й минуте нападающий Райли Савчук сократил отставание «Лады». На 49-й минуте Руслан Абросимов оформил дубль, вернув хозяевам преимущество в две шайбы. На 53-й минуте форвард Томаш Юрчо вновь сократил отставание тольяттинцев. На 59-й минуте Давид Думбадзе оформил дубль, установив окончательный счёт — 4:2.

Расписание матчей 4 января

Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Авангард Омск

Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Динамо Мн Минск

Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив Ярославль

Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Автомобилист Екатеринбург