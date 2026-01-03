Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 3 января 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Магнитка» забила «Шанхаю» семь, «Северсталь» обогнала Минск. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 3 января 2026 года
«Адмирал» и «Сочи» начали 2026 год с побед.

3 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем краткий обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Олсон (Грман, Цыба) – 09:24 (5x5)     2:0 Петухов (Шестаков) – 25:54 (4x5)     2:1 Лихачёв – 33:08 (5x5)     2:2 Слепец (Гиздатуллин, Заседа) – 49:11 (5x5)     3:2 Олсон (Сошников, Шулак) – 59:40 (5x4)    

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 10-й минуте первого периода Кайл Олсон открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Егор Петухов удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте периода Ярослав Лихачёв забросил первую шайбу в составе «Амура» в матче. В середине третьего периода Кирилл Слепец сделал счёт 2:2. В конце игры Кайл Олсон принёс «Адмиралу» победу, оформив дубль.

«Адмирал» прервал свою четырёхматчевую серию поражений. В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» сыграет в гостях с «Сибирью» 6 января 2026 года. «Амур» 7 января встретится в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами».

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Фу (Джозефс, Меркли) – 16:37 (5x5)     1:1 Хабаров (Орехов, Исхаков) – 19:55 (5x5)     1:2 Петунин (Михайлис, Пресс) – 27:29 (5x4)     2:2 Фу (Райлли, Джозефс) – 27:57 (5x5)     2:3 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:38 (5x5)     2:4 Паливко (Ткачёв, Канцеров) – 33:55 (5x5)     2:5 Толчинский (Минулин) – 34:45 (5x5)     3:5 Вагнер (Валенцов, Рендулич) – 38:24 (5x5)     3:6 Силантьев – 38:51 (5x5)     3:7 Коротков (Петунин, Козлов) – 51:28 (5x5)    

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 7:3.

На 17-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Спенсер Фу забил первый гол. На 20-й минуте защитник «Металлурга» Макар Хабаров сравнял счёт. На 28-й минуте форвард Александр Петунин вывел магнитогорский клуб вперёд, а 30 секунд спустя Спенсер Фу восстановил равенство в счёте, оформив дубль. На 32-й минуте нападающий Роман Канцеров вновь вывел гостей вперёд.

На 34-й минуте защитник Данила Паливко забросил четвёртую шайбу в ворота китайского клуба. На 35-й минуте форвард Сергей Толчинский забил пятый гол «Металлурга». На 39-й минуте нападающий хозяев Остин Вагнер отыграл одну шайбу, а спустя 30 секунд форвард Дмитрий Силантьев вернул магнитогорцам былое преимущество. На 52-й минуте нападающий гостей Никита Коротков установил окончательный счёт — 7:3.

В следующем матче «Шанхайские Драконы» примут «Ладу» 5 января, а на следующий день «Металлург» дома сыграет с «Локомотивом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хайруллин (Митякин, Белозёров) – 01:17 (5x5)     1:1 Эллис (Бикмуллин, Волков) – 31:08 (5x5)     2:1 Дедунов (Хёфенмайер, Боден) – 35:01 (5x5)    

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 2:1.

На второй минуте защитник «Нефтехимика» Тимур Хайруллин забил первый гол. На 32-й минуте нападающий «Сочи» Макс Эллис сравнял счёт. На 36-й минуте форвард Павел Дедунов вывел южный клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, в которых набрал 30 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 43 очками после 42 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Думбадзе (Подшивалов, Веряев) – 08:57 (5x5)     2:0 Абросимов (Иванцов, Лишка) – 16:25 (5x4)     2:1 Савчук (Тянулин, Коттон) – 35:00 (5x4)     3:1 Абросимов (Камалов, Грегуар) – 48:31 (5x4)     3:2 Юрчо (Алтыбармакян, Белоусов) – 52:48 (5x5)     4:2 Думбадзе – 58:55 (en)    

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:2.

На девятой минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 17-й минуте форвард Руслан Абросимов удвоил преимущество череповецкой команды. На 36-й минуте нападающий Райли Савчук сократил отставание «Лады». На 49-й минуте Руслан Абросимов оформил дубль, вернув хозяевам преимущество в две шайбы. На 53-й минуте форвард Томаш Юрчо вновь сократил отставание тольяттинцев. На 59-й минуте Давид Думбадзе оформил дубль, установив окончательный счёт — 4:2.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 4 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
