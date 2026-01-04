Погоня началась! Кучеров набрал пять очков и эффектно вернулся в гонку за «Арт Росс»

Перед очным матчем «Сан-Хосе» и «Тампа-Бэй» подошли с сериями побед – «акулы» выиграли три встречи, «молнии» — шесть. При это обе команды закрепились в зоне плей-офф.

Никита Кучеров шёл на серии из шести игр с набранными очками – на этом отрезке российский бомбардир оформил 12 баллов.

Для Ярослава Аскарова встреча не задалась сразу – уже к седьмой минуте он пропустил три шайбы и отправился на досрочный отдых, а Никита Кучеров в это время уже отдал две передачи. Сначала 86-й номер начал атаку, которую буднично завершил Пойнт, а затем скинул под бросок Даррену Рэддишу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Сан-Хосе» сделал попытку вернуться, отыграл одну шайбу до перерыва, однако в начале второго периода вновь пропустил несколько шайб подряд – Неделькович, как и Аскаров, ничего не мог противопоставить мощному нападению «Лайтнинг». А Кучеров набрал ещё одно очко при игре в большинстве.

Чуть позже Никита забросил и свою первую шайбу в матче – Бьёркстранд и Пойнт вывели Кучерова на бросок, а тот эффектно от зазвеневшей на всю арену штанги переиграл голкипера.

«Сан-Хосе», на тот момент дважды пропустивший в меньшинстве, продолжил удаляться. Затея это оказалась недальновидной, «Тампа» забросила ещё одну в большинстве, Кучеров набрал пятое очко, а Рэддиш оформил хет-трик. Отсутствие Хедмана на «Лайтнинг» не повлияло никак.

Можно после этого матча констатировать один простой факт – Никита Кучеров начал погоню за Маккинноном, Макдэвидом и Селебрини, которые расположились выше его на бомбардирском олимпе, и эффектно вернулся в гонку за «Арт Росс». Россиянин набрал 17 очков в последних семи матчах, если он сохранит подобный темп, то уже совсем скоро нагонит канадцев.