Вашингтон — Чикаго — 2:3 Б — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ-2025/2026, Овечкину сломали зуб

Момент дня в НХЛ! Овечкину разбили лицо в кровь и выбили ещё один зуб
Максим Макаров
Овечкину сломали зуб в матче НХЛ
Ещё против Александра провели жёсткий силовой приём, после которого он с трудом покинул лёд.

Александр Овечкин перед наступлением нового календарного года успел прервать серию без голов, которая затянулась на девять матчей, забив в ворота «Нью-Джерси», но окончание спада это не ознаменовало. После этого Александр не забросил ещё в трёх играх, а в последних 13 встречах набрал всего пять (1+4) очков.

Сказывается это естественным образом и на «Вашингтоне» — на том же самом отрезке команда выиграла лишь четыре матча и приблизилась к вылету из зоны плей-офф.

Встреча с «Чикаго», который после потери Бедарда полетел на дно таблицы, была прекрасной возможностью для Овечкина прервать серию без голов. Тем более мы помним, что именно в апрельском матче с «ястребами» Ови повторил рекорд Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Михеев) – 01:13     1:1 Строум (Фрэнк, ван Римсдайк) – 04:46     1:2 Терявяйнен (Бертуцци, Бураковски) – 24:24 (pp)     2:2 Леонард (Рой, Бовиллье) – 51:18     2:3 Фолиньо – 65:00    

Выступление Овечкина в этом матче запомнилось, однако не с той стороны, с которой мы привыкли. В начале третьего периода, на четвёртой минуте, Александра жёстко встретил защитник «Чикаго». Россиянин упал на лёд, встал на корточки и какое-то не мог подняться. Но после собрался с силами и покатил на смену.

Однако следующая смена лучше не выдалась – защитник «Блэкхоукс» Луис Кревьер зарядил клюшкой по лицу Александру. Судьи вновь проглядели момент, что определённо разозлило Овечкина, который сразу поехал разбираться с арбитрами. Но те были непреклонны.

Когда капитан «Кэпиталз» вернулся на скамейку и попал в объективы камеры, стало видно, что без последствий тот удар не обошёлся – у Ови была в кровь разбита губа, а также… сломан наполовину зуб. По иронии судьбы аккурат с тем, которого уже давно нет. Это однозначно является моментом дня! По крайней мере из тех, что разлетятся на хайлайты.

«Вашингтон», который на тот момент уступал в счёте, смог собраться, сравнял счёт, однако в затяжной серии буллитов уступил.

