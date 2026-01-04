Ещё против Александра провели жёсткий силовой приём, после которого он с трудом покинул лёд.

Момент дня в НХЛ! Овечкину разбили лицо в кровь и выбили ещё один зуб

Александр Овечкин перед наступлением нового календарного года успел прервать серию без голов, которая затянулась на девять матчей, забив в ворота «Нью-Джерси», но окончание спада это не ознаменовало. После этого Александр не забросил ещё в трёх играх, а в последних 13 встречах набрал всего пять (1+4) очков.

Сказывается это естественным образом и на «Вашингтоне» — на том же самом отрезке команда выиграла лишь четыре матча и приблизилась к вылету из зоны плей-офф.

Встреча с «Чикаго», который после потери Бедарда полетел на дно таблицы, была прекрасной возможностью для Овечкина прервать серию без голов. Тем более мы помним, что именно в апрельском матче с «ястребами» Ови повторил рекорд Гретцки.

Выступление Овечкина в этом матче запомнилось, однако не с той стороны, с которой мы привыкли. В начале третьего периода, на четвёртой минуте, Александра жёстко встретил защитник «Чикаго». Россиянин упал на лёд, встал на корточки и какое-то не мог подняться. Но после собрался с силами и покатил на смену.

Однако следующая смена лучше не выдалась – защитник «Блэкхоукс» Луис Кревьер зарядил клюшкой по лицу Александру. Судьи вновь проглядели момент, что определённо разозлило Овечкина, который сразу поехал разбираться с арбитрами. Но те были непреклонны.

Когда капитан «Кэпиталз» вернулся на скамейку и попал в объективы камеры, стало видно, что без последствий тот удар не обошёлся – у Ови была в кровь разбита губа, а также… сломан наполовину зуб. По иронии судьбы аккурат с тем, которого уже давно нет. Это однозначно является моментом дня! По крайней мере из тех, что разлетятся на хайлайты.

«Вашингтон», который на тот момент уступал в счёте, смог собраться, сравнял счёт, однако в затяжной серии буллитов уступил.