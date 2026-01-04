Главный реаниматолог КХЛ. Виктор Козлов «воскресит» и Евгения Кузнецова с Хо-Сэнгом?

Если не случится ничего экстраординарного, Евгений Кузнецов всё же станет игроком «Салавата Юлаева». А это значит, что уфимский клуб продолжит свою специфическую селекционную работу образца нынешнего сезона.

Уже в середине декабря 2025-го начали просматриваться отчётливые очертания трансферной политики «Салавата». В ходе регулярки юлаевцы подписали свободных Александра Хохлачёва и Антона Берлёва. Чуть позже выменяли из московского «Динамо» Девина Броссо.

Хохлачёв к тому моменту провёл всего три матча без очков за «Ладу» — ныне худшую команду лиги, после чего контракт с ним был разорван. До этого скитался по клубам и нигде толком не мог найти своё место.

Берлёв был свободным агентом полгода — с апреля 2025-го, когда «Сибирь» расторгла с ним контракт. После ухода из «Адмирала» в 2024-м Антон так и не сумел отыскать себя.

Броссо разочаровал «Динамо», набрав за 12 матчей сезона всего 5 (4+1) очков.

В декабре «Салават» продолжил гнуть свою линию, подписав пробный контракт с Владимиром Бутузовым. Нападающий в начале месяца покинул родную «Сибирь», разочаровав клуб — на его счету было всего 2 (1+1) очка за 25 встреч чемпионата. Спустя две с половиной недели уфимцы подобрали и его.

Что их объединяет? Все — по-своему сбитые лётчики. Парни, которые не пригодились бывшим клубам, не оправдали их надежд, те, от кого хотели избавиться и в чьих услугах более не нуждались. Именно в сторону таких хоккеистов в этом сезоне и стал смотреть «Салават».

А главное — такая тактика приносит некоторые плоды. Хохлачёв ярко стартовал и суммарно за 28 встреч в составе «Салавата» набрал приемлемые 13 (7+6) очков. Берлёва подкосила травма, оставившая его вне игры на два месяца, но даже так Антон отдал четыре ассиста за семь матчей. Броссо и вовсе стал одним из лидеров. На счету 30-летнего канадца 18 (9+9) результативных действий в 25 играх за юлаевцев.

Девин Броссо Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Даже Бутузов проявил себя, хоть и провёл всего три матча. Владимир своим голом помог «Салавату» обыграть лидера Запада «Северсталь».

Выходит, что юлаевцы извлекают некоторую выгоду из необычного селекционного подхода. В целом у них как будто и выбора особого нет, если учитывать их ситуацию и реалии нынешнего рынка КХЛ.

Тем не менее стоит отдать должное Виктору Козлову. Во многом именно благодаря главному тренеру «Салавата» новички, успевшие разочаровать свои предыдущие клубы, помогают новой команде. Всё-таки нельзя взять сбитых лётчиков, просто поставить их в состав и ожидать, что они начнут приносить пользу. Это просто так не работает. С ними нужно качественно заниматься — и Виктор Николаевич со своим тренерским штабом отлично справляется. Он выжимает максимум из игроков.

По сути, Козлов получил вторую должность. Пост главного тренера клуба КХЛ он теперь совмещает с должностью главного реаниматолога лиги. Только гляньте, скольких игроков он уже реанимировал в этом сезоне — и скольких ему ещё придётся реанимировать! Клуб ведь успешно то и дело подкидывает новых пациентов.

Причём с каждым разом задача становится всё сложнее.

Теперь Виктору Николаевичу придётся поработать ещё с двумя интересными новичками.

Первый — Джош Хо-Сэнг. Канадец уже выступал за «Салават» в сезоне-2022/2023, однако тогда уже на старте чемпионата получил травму и выбыл почти до конца сезона. В итоге нападающий вышел на лёд только в плей-офф, а суммарно за весь сезон отыграл всего пять матчей, в которых отметился одним ассистом.

Понятно, что с Джошем придётся возиться в первую очередь Николаю Лемтюгову, поскольку форвард приглашён как усиление для «Тороса». Тем не менее нет сомнений, что Хо-Сэнга подписывали с прицелом на переход в основную команду. На Козлова точно ещё ляжет необходимость поработать с канадцем. А ведь тот последние пару лет выступал в лиге Восточного побережья — совсем уж нишевом чемпионате.

Второй — Кузнецов. Евгений не сумел прижиться в «Металлурге» — у Андрея Разина не получилось оживить 33-летнего нападающего. Как и у Рода Бриндамора, как и у Спенсера Карбери, как и у Питера Лавиолетта, как и у Тодда Рирдена, как и у гениальнейшего экс-тренера СКА.

За магнитогорцев Кузя набрал всего 9 (1+8) очков в 15 встречах. На часть матчей его не заявляли, к его физическому состоянию были вопросы. Кто-то мог бы усомниться и в его мотивации.

В общем, Евгений также наработал на статус сбитого лётчика и ещё одного проблемного хоккеиста.

С ним разбираться также придётся Козлову.

Вот и выходит, что главному тренеру «Салавата» в этом году приходится не только заниматься прямыми обязанностями, но ещё и подрабатывать реаниматологом. И ведь получается-то неплохо! Так что есть основания полагать, что Виктор Николаевич сумеет помочь и Кузнецову с Хо-Сэнгом. Хотя, если не выйдет, его вины в этом совершенно не будет. Он и так даёт результат выше ожидаемого, заставляя приносить пользу тех, от кого уже никто ничего не ожидал.

Возможно, именно благодаря стараниям Виктора Николаевича (хотелось бы похвалить и самих хоккеистов, однако пара-тройка месяцев — это слишком короткий срок, чтобы говорить о фундаментальных изменениях в их мышлении и игре, — зато хороший срок, чтобы оценить, насколько хорошо тренер умеет выжимать из парней то, что нужно) юлаевцам и удалось вернуться в зону плей-офф. Может быть, они даже сумеют забраться повыше восьмого места. Хочется верить, что и хоккеисты окончательно «воскреснут».

Но не стоит забывать, что такой подход порой хорош и продуктивен только в условиях жёстких финансовых ограничений. Для решения реально высоких задач он вряд ли подойдёт. А «Салават» ведь хочет вскоре вернуться в число топ-клубов КХЛ, не так ли?

