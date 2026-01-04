Россиянина отстранили за отказ ехать в АХЛ. До обмена Замула хотел расторгнуть контракт

Защитник желает играть в НХЛ, но ни ранее в «Филадельфии», ни теперь в «Питтсбурге» для него не нашлось места в основе.

Новый год для российского защитника Егора Замулы начался не лучшим образом. 31 декабря его обменяли из «Филадельфии» в «Питтсбург», а сегодня он был отстранён новым клубом. Разбираемся, что случилось.

Как сложился период Замулы в «Филадельфии»

Егор не был выбран на драфте, но в 2018 году попал на просмотр во «Флайерз», провёл сборы с командой и подписал двухлетний контракт новичка. Следующие два года он играл в WHL, а в сезоне-2020/2021 дебютировал сначала за «Лихай Велли» в АХЛ, а затем — и в НХЛ. Руководство «Филадельфии» возлагало на него большие надежды. «Не сомневайтесь, этот паренёк — топ-проспект и проведёт у нас очень хорошую карьеру», — говорил тогдашний генменеджер клуба Чак Флетчер.

С сезона-2023/2024 Замула оказался полноценным игроком основы «Филадельфии», а полтора года назад подписал новый контракт на два года с зарплатой $ 1,7 млн, однако затем всё постепенно пошло по нисходящей. В этом сезоне он стал всё чаще проигрывать конкуренцию и оказываться вне состава «Филадельфии» — из 38 матчей команды на момент обмена защитник сыграл только 13.

В середине декабря Замула попал на драфт отказов (с которого его никто не забрал), после чего уехал в АХЛ, где сыграл три встречи. Егор сменил агента на Дэна Мильштейна, а инсайдер Эллиотт Фридман сообщал, что Замула пытается покинуть «Филадельфию»: «Его агент в своё время добился расторжения контракта Алекса Тексье, чтобы затем он подписался в «Монреале» как свободный агент. Очевидно, в случае с Замулой предлагается то же самое, и он готов пойти на понижение зарплаты. Но «Филадельфия» предпочтёт обменять его на другого игрока. Замула – это защитник уровня НХЛ, просто прямо сейчас он не вписывается в состав «Филадельфии».

Что случилось в «Питтсбурге»

С расторжением контракта не сложилось, и Замула оказался в «Питтсбурге», однако и там его не видят в основном составе. Отстранение – не технический вопрос и не некая задержка, россиянин действительно отказался ехать в «Уилкс-Бэрри».

«В клубе знали, что существует вероятность, что Замула не явится в расположение клуба АХЛ. Он хочет сразу играть в НХЛ, но у «Питтсбурга» сейчас нет для него места в составе. В клубе не уверены, приедет он в итоге в «Уилкс-Бэрри» или нет. В любом случае руководство «Питтсбурга» не мается бессонницей из-за этой ситуации. Они по-прежнему готовы представить Замуле возможность играть в АХЛ. Если он откажется, в «Питтсбурге» отнесутся к этому спокойно, потому что это высвободит дополнительные бюджеты и место для другого игрока. Так что клуб считает, что в любом случае выиграет», — пишет The Athletic.

Что будет дальше, пока неизвестно. Замула может попробовать договориться о расторжении контракта уже с «Питтсбургом», и искать новое место работы как свободный агент. Или «пингвины» могут его обменять. Или он всё же доедет до «Уилкс-Бэрри» – будем следить за развитием ситуации.