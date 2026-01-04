Александр Георгиев провалил матч в Нижнем Новгороде, пропустив шесть голов после 23 бросков. Но его команда всё равно победила.

Голевое безумие в КХЛ на старте нового года! «Торпедо» и «Спартак» забросили 13 шайб

«Торпедо» и «Спартак» неудачно завершили 2025 год, потерпев три и два поражения кряду соответственно. Команда Алексея Исакова в двух последних матчах ушедшего в прошлое минувшего календарного года и вовсе не забросила ни одной шайбы. Зато в первой встрече 2026-го автозаводцы устроили настоящее голевое представление наряду с приехавшим в Нижний Новгород столичным коллективом.

Уже к шестой минуте первого периода игроки «Торпедо» смогли создать задел в две шайбы – 2:0. На руку хозяевам сыграли удаления гостей – в одной смене на самом старте встречи нарушили правила Джоуи Кин и Дмитрий Соловьёв. Красно-белые остались втроём на две минуты, чем сразу и воспользовались хоккеисты «Торпедо»: в двойном большинстве счёт в матче открыл Василий Атанасов. Следом уже при игре в равных составах отличился ещё и защитник хозяев Антон Сизов.

Впрочем, подопечные Алексея Жамнова смогли довольно оперативно отыграться. Сначала за своё удаление сумел отмазаться Соловьёв. На восьмой минуте прошла быстрая атака гостей, Даниил Пивчулин поборолся на «усах», шайба отскочила в центр к Соловьёву, который кистевым броском «прошил» Ивана Кульбакова. Для 23-летнего форварда «Спартака» этот гол стал первым за карьеру в КХЛ.

Спустя семь минут красно-белые усилиями Даниила Орлова реализовали большинство, восстановив равновесие в счёте – 2:2. Вообще, большинством обе команды в этом матче пользовались с сумасшедшей эффективностью. Начиная и с учётом шайбы Орлова, пять голевых комбинаций кряду были разыграны в формате «5 на 4». Ещё до конца первого периода «Торпедо» вернуло себе лидерство в счёте – в большинстве забил Егор Виноградов – 3:2.

92-й номер «Торпедо» выдал поистине крутой первый период, отметившись в нём тремя результативными действиями за 20 минут, добавив заброшенную шайбу к ассистентскому дублю. В начале второго периода «Торпедо» ещё раз использовало лишнего – Даниил Журавлёв зафиксировал 4:2 на нижегородском табло.

Отставание в две шайбы второй раз во встрече снова не стало критичным для команды Жамнова. В середине отрезка дубль оформил Орлов, а через минуту отличился Никита Коростелёв. Примечательно, что дважды подряд спартаковцы использовали удаления одного и того же игрока «Торпедо». Для белорусского форварда Андрея Белевича этот отрезок в матче сложился максимально неудачным образом. Его фолы привели к тому, что счёт стал 4:4.

При этом на второй перерыв в игре хозяева отправились, всё равно лидируя в счёте. Максим Летунов прервал серию голов в большинстве, наконец-то сумев отличиться в равных составах. Этот гол «Торпедо» был забит после откровенного «привоза» в исполнении недавнего новичка «Спартака» Александра Георгиева. Экс-голкипер клубов НХЛ неудачно вышел за ворота, где его накрыл Сергей Гончарук, который моментально отдал пас на пятак, откуда Летунов и поразил пустые ворота «Спартака».

Старт 2026 года в КХЛ в целом выдался богатым на заброшенные шайбы. Накануне «Шанхайские Драконы» и «Металлург» (3:7) забросили 10 шайб в Санкт-Петербурге. Уже сегодня «Трактор» и минское «Динамо» (5:4) выдали голевое представление в Челябинске. Однако именно в Нижнем Новгороде на данный момент сыграли самый результативный матч начала года в КХЛ.

В середине третьего периода «Спартак» в очередной раз использовал большинство: Нэйтан Тодд вошёл в зону по правому флангу, объехал двух соперников, выдал шикарный пас на дальнюю штангу, где Люк Локхарт в касание бросил в противоход — Кульбаков был бессилен (5:5).

Гол Локхарта стал седьмым (!), который команды соорудили сегодня при игре в большинстве. Представьте себе – и даже это был ещё далеко не конец. Хозяева ответили моментальной реализацией своего большинства: Владислав Фирстов получил шайбу за воротами, быстро нашёл пасом Атанасова, который с пятака пробил Георгиева и оформил дубль – 6:5. Впрочем, и на сей раз лидерство хозяев не продлилось долго. Вскоре «Спартак» убежал в быструю атаку, первый бросок Тодда отразил Кульбаков, однако шайба вновь пришла к Нэйтану, который с разворота пальнул в самую девятку – 6:6.

В результате судьба встречи решилась в последние две минуты третьего периода, когда гости в пятый (!) раз в матче использовали удаления хозяев. Расставились красно-белые в зоне атаки, Тодд отдал пас на синюю линию, откуда Миронов мощно бросил в касание, а на пятаке Михаил Мальцев классно подставил клюшку!

Гости впервые в матче вышли вперёд, этого оказалось достаточно для безумной победы – 7:6 в пользу «Спартака». Георгиев совершил всего 17 сейвов после 23 бросков, однако в концовке основного времени сумел удержать минимальное преимущество столичной команды. Вот так красно-белые прервали двухматчевую серию поражений, тогда как нижегородцы уступили в четвёртой игре подряд.