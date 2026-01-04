Никитин снова проиграл «Локомотиву», «Авангард» забрал сибирское дерби. Итоги дня в КХЛ

4 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем краткий обзор всех игр.
На пятой минуте нападающий «Сибири» Михаил Абрамов забил первый гол. На 11-й минуте форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски сравнял счёт. На 21-й минуте нападающий Константин Окулов вывел омский клуб вперёд. На 29-й минуте Константин Окулов оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота новосибирцев. На 31-й минуте защитник Семён Чистяков упрочил преимущество гостей. На 35-й минуте форвард Антон Косолапов сократил отставание хозяев. В концовке встречи защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов забил гол в пустые ворота, установив окончательный счёт — 5:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе победителей дублем отметился Александр Кадейкин. Ещё по шайбе забросили Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Василий Глотов. У минчан дубль на счету Алекса Лиможа. Также за «зубров» отличились Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов.
В составе победителей шайбами отметились Артём Галимов, Александр Хмелевски, Александр Барабанов, Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. Также в первом периоде всё тот же Денисенко не реализовал буллит.
В середине первого периода Байрон Фрейз вывел гостей вперёд. Армейцы смогли отыграться в начале третьей двадцатиминутки усилиями Дениса Зернова. В серии буллитов точнее оказались ярославцы благодаря точным броскам Александра Радулова и Артура Каюмова.
Таким образом, «Локомотив» победил ЦСКА уже в четвёртом очном матче подряд в нынешнем сезоне. Железнодорожники вернулись на первое место в турнирной таблице Западной конференции.
У хозяев дублем отметился Василий Атанасов. Ещё по шайбе забросили Антон Сизов, Егор Виноградов, Даниил Журавлёв и Максим Летунов. В составе «Спартака» дубль на счету Даниила Орлова. Также у красно-белых отличились Дмитрий Соловьёв, Никита Коростелёв, Люк Локхарт, Нэйтан Тодд и Андрей Миронов.
Матчи 5 января
