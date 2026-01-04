Скидки
Результаты матчей КХЛ за 4 января 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Никитин снова проиграл «Локомотиву», «Авангард» забрал сибирское дерби. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ: 4 января 2026 года
Комментарии
«Ак Барс» всухую разгромил «Автомобилист», «Трактор» выдал очередной весёлый матч.

4 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем краткий обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Абрамов (Кошелев, Косолапов) – 04:08 (5x5)     1:1 Потуральски (Чеккони) – 10:27 (5x5)     1:2 Окулов (Рашевский) – 20:53 (5x5)     1:3 Окулов – 28:25 (5x5)     1:4 Чистяков (Рашевский, Прохоркин) – 30:40 (5x4)     2:4 Косолапов (Бек, Аланов) – 34:18 (5x4)     2:5 Шарипзянов (Прохоркин, Окулов) – 59:04 (en)    

На пятой минуте нападающий «Сибири» Михаил Абрамов забил первый гол. На 11-й минуте форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски сравнял счёт. На 21-й минуте нападающий Константин Окулов вывел омский клуб вперёд. На 29-й минуте Константин Окулов оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота новосибирцев. На 31-й минуте защитник Семён Чистяков упрочил преимущество гостей. На 35-й минуте форвард Антон Косолапов сократил отставание хозяев. В концовке встречи защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов забил гол в пустые ворота, установив окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Светлаков (Глотов, Джиошвили) – 10:35 (5x5)     1:1 Лимож (Энас, Пинчук) – 17:16 (5x5)     2:1 Григоренко (Кравцов) – 19:58 (5x5)     3:1 Кадейкин (Коршков, Рыков) – 20:39 (5x5)     4:1 Глотов (Гросс, Коромыслов) – 21:30 (5x5)     4:2 Пинчук (Брук, Лимож) – 33:11 (5x5)     4:3 Кузнецов (Пинчук, Лимож) – 44:53 (5x4)     5:3 Кадейкин (Горюнов-Рольгизер, Коршков) – 53:57 (5x5)     5:4 Лимож (Пинчук, Смит) – 55:01 (5x5)    

В составе победителей дублем отметился Александр Кадейкин. Ещё по шайбе забросили Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Василий Глотов. У минчан дубль на счету Алекса Лиможа. Также за «зубров» отличились Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5)     2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5)     4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5)     5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)    

В составе победителей шайбами отметились Артём Галимов, Александр Хмелевски, Александр Барабанов, Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. Также в первом периоде всё тот же Денисенко не реализовал буллит.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Паник, Елесин) – 12:52 (5x5)     1:1 Зернов (Гурьянов) – 42:47 (5x5)     1:2 Каюмов – 65:00    

В середине первого периода Байрон Фрейз вывел гостей вперёд. Армейцы смогли отыграться в начале третьей двадцатиминутки усилиями Дениса Зернова. В серии буллитов точнее оказались ярославцы благодаря точным броскам Александра Радулова и Артура Каюмова.

Таким образом, «Локомотив» победил ЦСКА уже в четвёртом очном матче подряд в нынешнем сезоне. Железнодорожники вернулись на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 7
Спартак
Москва
1:0 Атанасов (Соколов, Виноградов) – 03:29 (5x3)     2:0 Сизов (Виноградов) – 05:20 (5x5)     2:1 Соловьёв (Пивчулин, Мансуров) – 07:23 (5x5)     2:2 Орлов (Тодд, Миронов) – 15:31 (5x4)     3:2 Виноградов (Ткачёв, Конюшков) – 19:38 (5x4)     4:2 Журавлёв (Гараев) – 25:47 (5x4)     4:3 Орлов (Мальцев) – 30:22 (5x4)     4:4 Коростелёв (Рубцов, Ружичка) – 31:37 (5x4)     5:4 Летунов (Гончарук) – 35:25 (5x5)     5:5 Локхарт (Тодд, Миронов) – 50:37 (5x4)     6:5 Атанасов (Фирстов, Виноградов) – 51:49 (5x4)     6:6 Тодд – 53:26 (5x5)     6:7 Мальцев (Миронов, Тодд) – 57:44 (5x4)    

У хозяев дублем отметился Василий Атанасов. Ещё по шайбе забросили Антон Сизов, Егор Виноградов, Даниил Журавлёв и Максим Летунов. В составе «Спартака» дубль на счету Даниила Орлова. Также у красно-белых отличились Дмитрий Соловьёв, Никита Коростелёв, Люк Локхарт, Нэйтан Тодд и Андрей Миронов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 5 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Новости. Хоккей

