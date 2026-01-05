Какая драма в полуфинале МЧМ! Швеция могла проиграть четыре (!) раза, а в итоге – реванш

Сборная Финляндии не реализовала большинство в овертайме, за что и поплатилась в серии буллитов, в которой была в одном шаге от финала.

Второй год подряд судьба одной из путёвок в финал молодёжного чемпионата мира решалась в противостоянии двух принципиальных европейских соперников – сборных Швеции и Финляндии. В 2025-м соперники выдали красивую и эмоциональную встречу, исход которой решился лишь на последней минуте дополнительного времени, когда за 37 секунд до завершения овертайма финны реализовали большинство и вырвали победу – 4:3 ОТ.

Сборная Финляндии пробилась в финал МЧМ-2025, где потерпела невероятно обидное поражение от США. В ходе решающей встречи турнира европейцы лидировали с преимуществом в две шайбы, однако американцы сначала перевели матч в овертайм, а затем защитили звание чемпионов мира. В январе 2025 года «звёздно-полосатые» второй год кряду стали обладателем золотого комплекта медалей молодёжного чемпионата мира – 4:3 ОТ.

Однако годом спустя финны смогли взять реванш у американцев на стадии четвертьфинала МЧМ-2026. На сей раз уже представители европейского континента отпраздновали победу, забив решающий гол в дополнительное время. Примечательно, что и этот матч завершился со столь часто встречающимся счётом в матчах плей-офф с участием финских хоккеистов – 4:3 ОТ. Несколько дней назад финны не позволили сбыться американской мечте о третьем подряд чемпионском титуле, благодаря чему вышли в полуфинал на уже находившуюся там Швецию.

Команда Магнуса Хевелида добралась до полуфинальной стадии, не потерпев ни одного поражения на МЧМ-2026. Шведские хоккеисты выиграли четыре матча подряд на предварительном этапе соревнования, а затем второй год подряд сломили сопротивлении Латвии в четвертьфинале – 6:2. При этом в отличие от прошлогодней встречи с прибалтами на той же стадии турнира (3:2) теперь шведы смогли избежать нервной концовки, решив исход матча задолго до финальной сирены.

Перед стартом полуфинала шведы понесли очень серьёзную потерю в своём составе. Из-за болезни не смог принять участие в важнейшем матче нападающий Лукас Петтерссон, в активе которого 7 (5+2) очков на турнире. До начала встречи Лукас делил первое место в списке как лучших снайперов, так и лучших бомбардиров сборной Швеции U20 на МЧМ-2026, однако в сегодняшней встрече его партнёрам пришлось обходиться без одного из главных лидеров сборной.

Год назад злым гением шведов в полуфинале МЧМ-2025 стал голкипер сборной Финляндии Петтери Римпинен, вчистую выигравший вратарскую дуэль у своего шведского визави Мелькера Телина. Римпинен второй год подряд являлся настолько железным первым номером в своей сборной, что за два МЧМ он не пропустил в общей сложности ни одного (!) матча. Петтери принял участие во всех без исключения матчах на обоих турнирах, но именно с его грубейшей ошибки начался полуфинал этого года. На первой минуте Линус Эрикссон наудачу совершил наброс в створ, а Римпинен не успел войти в игру и совершил совершенно нетипичную для себя ошибку, неожиданно для всех запустив шайбу в ворота.

Два подряд удаления шведских хоккеистов помогли финнам плотно завладеть игровой инициативой. Непосредственно в большинстве отличиться подопечные Лаури Микколы не смогли, зато уже при игре в равных составах их давление всё-таки вполне закономерно возымело свои результативные плоды. Активным прессингом финны заставили шведов допустить ошибку на выходе из своей зоны: капитан команды Арон Кивихарью совершил перехват на синей линии и доставил шайбу Атте Йоки, который резким броском восстановил равновесие в счёте – 1:1.

Со старта второго периода не прошло и трёх минут, как соперники уже успели обменяться заброшенными шайбами. Для начала считающийся авторитетным североамериканским изданием TSN главным претендентом на вторую позицию на драфте НХЛ – 2026 Ивар Штенберг на отложенном штрафе второй раз в матче вывел шведскую сборную вперёд. Его сочетание с Эдди Генборгом и Вигго Бьёрком буквально в каждой смене терроризировало оборону финской команды, раз за разом становясь неразрешимой головной болью для её обороны.

Через 50 секунд после гола Штенберга финны снова сравняли счёт – 2:2. Гол Яспера Кухты получился довольно курьёзным: финский хоккеист промахнулся мимо створа из убойной позиции, однако шайба угодила в заградительное стекло и вылетела обратно на пятак, располагавшийся там шведский защитник Альфонс Фрей пытался откинуть её подальше от ворот, но вместо этого угодил в спину своему голкиперу, рикошетом от которой она и залетела в сетку.

Первый полуфинал МЧМ-2026 продолжал буквально магнитить самые разнообразные курьёзные голы. Спустя 12 минут после гола Кухты лидеры шведской сборной ответили своей заброшенной шайбой, которая вновь получилась максимально обидной для пропустившего её вратаря. Действовавший сегодня на сумасшедшем кураже Штенберг пытался вывести Генборга на завершение атаки, однако финский защитник сумел зацепить шайбу, вследствие чего Эдди не смог совершить бросок в касание. Вроде бы опасный момент уже был упущен, но шведский форвард всё равно произвёл бросок из-за линии ворот, угодив во внешнюю поверхность сетки, от которой шайба срикошетила в щиток Римпинена, после чего предательски для голкипера заползла в цель – 3:2.

Последний раз два северных соседа завершали встречу на молодёжном чемпионате мира с разницей более чем в одну шайбу ещё в 2016 году, когда «Тре Крунур» одержали победу на групповом этапе со счётом 3:1. С тех пор на протяжении восьми игр подряд непримиримые соперники заканчивали матчи между собой с минимально возможной разницей в счёте.

Не стал исключением из этого правила и полуфинал МЧМ-2026. За шесть минут до конца третьего периода финны в третий раз в матче сравняли счёт – Йоона Саарелайнен своим точным броском перевёл встречу в овертайм. Таким образом, второй год подряд шведы и финны в полуфинале молодёжного чемпионата мира добрались до дополнительного времени при счёте 3:3.

В этот раз овертайм победителя не выявил, хотя его сценарий мог получиться для шведов до боли похожим на тот, что был написан год назад. Один только Бьёрк имел четыре потрясающих момента, чтобы принести победу молодёжной сборной Швеции. 21-й номер «Тре Крунур» не реализовал целую россыпь выходов один на один, после чего нарушил правила. Год назад шведы уже однажды проиграли финнам в полуфинале, пропустив решающий гол в меньшинстве на последней минуте овертайма. Вот и сейчас в распоряжении финнов были две минуты на реализацию лишнего в формате «4 на 3», и однажды после броска Кивихарью даже прозвучал звон от попадания шайбы в перекладину.

Но реализовать лишнего представители Суоми в решающий момент матча так и не смогли, за что и были наказаны в серии буллитов, которая получила столь же драматичной, как и весь матч. В основной серии подопечные Микколы забили первыми и могли выигрывать три раза подряд: когда бросал их четвёртый бьющий, когда бросал пятый бьющий шведов и когда бросал пятый бьющий финнов. Но двое финских хоккеистов промахнулись, а вот капитан молодёжной сборной Швеции Джек Берглунд, как и подобает капитану, реализовал свою попытку в тот самый момент, когда его промах означал бы поражение «Тре Крунур». Исход полуфинала в итоге решился только в дополнительной серии буллитов, где точку в потрясающем матче поставил Антон Фронделль – 4:3 Б.

С учётом того самого финского большинства под самый занавес овертайма шведы фактически четыре раза находились в шаге от пропасти, однако госпожа фортуна была на их стороне, словно вернув должок за полуфинал МЧМ-2025. Символично, что последний раз Швеция обыгрывала Финляндию в полуфинале МЧМ уже в таком далёком 2012 году.

Тогда «Тре Крунур» также сломили сопротивление финнов как раз в серии буллитов, а затем обыграли нашу сборную в финале турнира. С тех пор шведы больше не побеждали финнов в полуфинале и не становились чемпионом мира среди молодёжи. Спустя 14 лет «Тре Крунур» сняли первое проклятье. Снимут ли второе? Покажет предстоящий финал.