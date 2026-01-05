Эти команды встретились в плей-офф в третий раз подряд, и европейцы снова оказались сильнее.

Канада, до свидания! Чехи в финале! Это был один из безумнейших матчей в истории МЧМ

После того безумия, которое в первом полуфинале молодёжного чемпионата мира – 2026 устроили Швеция и Финляндия, было сложно выдать что-то более напряжённое и захватывающее. Тем более, что его участники являются принципиальными противниками.

Благо что вторую путёвку в решающий матч турнира тоже оспаривали команды, чьи встречи в последние пару лет тоже приобрели определённую принципиальность, особенно для одной из сторон.

Ведь именно Чехия дважды подряд оказывалась той командой, которая разбивала мечты канадцев на золото МЧМ: в 2024-м европейцы вырвали победу за 11 секунд до финальной сирены, а год назад – за 40. И оба раза это происходило на стадии четвертьфинала.

Сейчас встретиться в четвертьфинале они никак не могли, ведь через тернии группового этапа проходили в одном и том коллективе из пяти команд. Судьба столкнула их уже в первом игровом дне группы В – тогда «кленовые» взяли мини-реванш у своих обидчиков, обыграв подопечных Патрика Аугусты со счётом 7:5.

Для чехов это поражение оставалось единственным на турнире, в то время как родоначальники хоккея добрались до полуфинала без единой осечки. Разве что однажды они потеряли очки, умудрившись довести до овертайма матч с Латвией в группе. А вот уже стадию четвертьфинала и те, и другие прошли без проблем – Чехия разбила Швейцарию (6:2), а Канада поиздевалась над словаками (7:1).

Ведомые победоносным тренером Дэйлом Хантером североамериканцы были близки к тому, чтобы выйти вперёд во первой половине первого периода. До этого по-настоящему опасных моментов не было, да и в целом броски в створ являлись редкостью.

Однако Майкл Хейдж чуть не принёс своей команде успех – он замыкал прострел Коула Решни, однако Михалу Оршулаку удалось продемонстрировать чудеса растяжки и перевести шайбу в штангу.

Правда, страж ворот чехов лишь отсрочил неизбежное – через несколько минут канадцы получили право на реализацию большинства, и под его занавес сын легендарного Джерома Игинлы Тидж нашёл небольшую брешь в обороне и буквально занёс шайбу за ленточку с пятака.

Не сказать, что до этого номинальные гости спали, но пропущенный гол раззадорил их ещё больше. Чехи пошли вперёд большими силами и спровоцировали соперника на ошибку. Всего через полторы минуты после гола Игинлы Адам Бенак подкараулил неудачный пас Брэйдена Кутса и совершил пас на накатывавшегося Томаша Галваса. С его броском защищавший ворота канадцев Джек Иванкович справился, а вот на добивание Максимилиана Куррана среагировать уже не успел – 1:1.

Задача подобраться к воротам оппонента стала для команд ещё сложнее во втором периоде – игроки буквально бросались под шайбы всеми возможными способами. Сборной Чехии первой удалось преодолеть живые баррикады – на исходе четвёртой минуты Адам Тильтбах в результате затяжной атаки обнаружил себя на выгодной позиции прямо перед Иванковичем, получил достаточно времени на обработку шайбы и затем отправил её в верхний угол, впервые в матче подарив лидерство своей команде.

Канадцы потратили очень много сил, чтобы отыграться – шайба упорно не шла в ворота, а Оршулак творил настоящие чудеса на последнем рубеже: количество раз, когда он спас свою сборную от верного гола, не поддаётся счёту.

Но даже он оказался бессилен, когда Канада получила право сыграть впятером против троих – спустя минуту мучений проспект «Калгари» Зейн Парек нанёс-таки тот бросок, с которым Оршулак справиться уже не смог. И даже такой гол дался «кленовым» с огромным трудом – шайба еле-еле переползла через линию ворот.

Канадцы и вовсе имели шанс уйти лидерами на второй перерыв – Хейдж получил право на штрафной бросок. Переиграть Оршулака ему не удалось, но нападающий номинальных хозяев получил от него небольшой подарок – голкипер чехов зацепил форварда клюшкой, благодаря чему тот должен был повторить попытку. Но второй раз получился не лучше первого – финт Хейджа снова не сработал, и Оршулак вышел из этой дуэли победителем.

А вот чехи своим шансом воспользовались на все 100 — на последней минуте гости совершили перехват в средней зоне, а Курран и Бенак исполнили небольшую незамысловатую комбинацию. Бросок последнего в касание оказался для Иванковича неберущимся и снова поставил «кленовых» в положение отыгрывающихся. И на камбэк у команды Хантера оставалось 20 минут.

Ещё в первом периоде канадцы лишились одного из лидеров нападения Брэди Мартина – силовой против Матиаша Мана обернулся для него повреждением ключицы, из-за чего форвард «Нэшвилла» не смог продолжить участие в матче. Но и без него североамериканцы смогли отыграться, на что им хватило всего четыре минуты в заключительной трети основного времени – Решни, заменивший Мартина в звене с Хейджем и Гэвином Маккенной, на этот раз решил не делиться шайбой, а сделал всё сам и застал врасплох слегка потерявшего позицию Оршулака.

Тогда дело в свои руки взял лучший бомбардир чехов Войцех Чихар. Лидер европейцев молчал весь матч, но в середине третьего периода получил шайбу на входе в чужую зону, сам протащил её, поставив корпус оппоненту, и переиграл Иванковича – до конца основного времени оставалось чуть больше 10 минут.

Казалось, что канадцам снова удалось спастись, когда Портер Мартон в очередной раз сравнял счёт в матче меньше чем за три минуты до сирены. Но все мечты «кленовых» вновь оказались разбиты — рикошет от конька Томаша Полетина, а затем и гол Чихара в пустые ворота поставили точку в одном из самых безумных матчей в истории МЧМ. Канада, до свидания!

Впервые с 2016 года в финале турнира не будет ни США, ни Канады — золото турнира оспорят Швеция и Чехия. В последний раз чемпионами мира одни становились в 2012-м, а другие — в 2001-м. И сейчас чья-то сказка впервые за долгое время будет со счастливым финалом. В буквальном смысле.