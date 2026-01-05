Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?

Удивительное рядом – Евгений Кузнецов продолжает кочевать по клубам КХЛ. Хоккеист, про которого многое стало понятно ещё в его последние сезоны в НХЛ, остаётся востребованным в нашей лиге. С одной стороны, это странно, и уж после магнитогорского этапа Кузнецова точно никаких дополнительных иллюстраций не требуется – Евгений уже физически и морально не готов тянуть уровень КХЛ, сколько бы там таланта ни оставалось. С другой же стороны, можно вспомнить, как даже в этом сезоне работу в лиге получали такие хоккеисты, как, например, Сергей Шумаков и Антон Бурдасов. Вот они-то уж точно давным-давно приехали с ярмарки, однако ведь подписывали контракты. Впрочем, это «Лада», которая со своим новым спонсором находится на своей волне. Но и «Салават»-то в плане странности решений ушёл недалеко.

Итак, Кузнецов стал не нужен «Металлургу». Я на 99% уверен, что Андрею Разину он сразу был ни к чему, но менеджмент клуба решил всё-таки не проходить мимо громкого имени, появившегося на рынке. Разин покрутил-покрутил Кузнецова в руках, дал ему время на набор формы, но никакой отдачи, видимо, не дождался – Евгений просто нигде не успевал и чаще всего физически не мог проводить матч целиком, особенно в таком быстром хоккее, как у «Металлурга». С центрфорвардами у магнитогорцев после возвращения в строй Люка Джонсона и Андрея Козлова нет никаких проблем, а держать Кузнецова в запасе только ради ярких выступлений на клубных корпоративах бессмысленно. Так что этот роман предсказуемо быстро распался, но самое удивительное, что на Кузнецова нашёлся претендент.

Евгений Кузнецов и Андрей Разин Фото: Алексей Колчин, photo.khl.ru

Им оказался «Салават Юлаев». Выменять Кузнецова напрямую из «Металлурга» уфимцам помешало легендарное правило трёх. В «Салавате» в начале сезона играл Илья Федотов, а летом в Уфу были фиктивно обменяны Дмитрий Юдин и Сергей Андронов. Все трое, как и Кузнецов, недавно играли в СКА, такие массовые переходы из одного клуба в другой (даже через посредников) лига сейчас ограничивает, хотя, как видим, дело иногда доходит до абсурда.

В общем, «Салават» мог взять Кузнецова только с рынка свободных агентов, там он оказался после помещения «Металлургом» игрока в список отказов. Зачем это Уфе? Ну стоит ли спрашивать после того, как «Салават» подписал Джоша Хо-Сэнга, фактически не игравшего в хоккей два года! На этом фоне Кузнецов – топ-трансфер. Если же серьёзно, то уфимцам, по заявлению Рината Баширова, нужен центральный нападающий, и эту позицию в Уфе хотят закрыть за счёт Кузнецова. Действительно, «Салавату» не помешает центр, за спиной у Джека Родевальда там Владислав Ефремов и Артём Пименов – уровень важнейшей для команды линии понятен.

Но как быть с тем, что Кузнецов уже не успевает за скоростями в КХЛ? Что его физическое состояние оставляет желать много лучшего? В статичный хоккей на одних руках и голове сейчас уже ни у кого не получится играть, при этом соответствуя амбициям клуба, бьющегося за место в плей-офф. У Виктора Козлова «Салават» сейчас, конечно, обделённый мастерами, но вполне себе бегущий и динамичный. Как сюда может в принципе встроиться Кузнецов? Непонятно.

Впрочем, есть ещё другой вариант, пока фантастичный. Вдруг окажется, что Кузнецов в великолепной форме, Разин в «Металлурге» держал его в запасе по каким-то другим, своим причинам, а в «Салавате» Евгения ждёт ренессанс? Поверить в это прямо сейчас я никак не могу и к этому трансферу отношусь максимально скептически, но наблюдать за Кузнецовым в Уфе, разумеется, буду очень внимательно. Может, новогодние чудеса всё-таки случаются?